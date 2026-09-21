Απομακρύνεται η φορολόγηση των διυλιστηρίων…

Η κυβέρνηση δεν προτίθεται στην παρούσα φάση να φορολογήσει τα υψηλά κέρδη των διυλιστηρίων, όπως δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός: «Προτιμώ, αντί να εισρεύσουν χρήματα συνολικά στον κρατικό προϋπολογισμό, να τα επιστρέψω εκεί όπου ο πολίτης θα το αντιληφθεί άμεσα, δηλαδή στην τιμή της αντλίας». Κατ’ επέκταση, έθεσε τέλος στη φημολογία του προηγούμενου διαστήματος, επιτρέποντας στους δύο διυλιστικούς ομίλους να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητά τους έως το τέλος του έτους, χωρίς δυσάρεστες δημοσιονομικές εκπλήξεις.

…και ανοίγει η συζήτηση για μείωση του ΕΦΚ

Την ίδια στιγμή, σενάριο για σημαντική μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα -και ιδίως στο ντίζελ- άφησε ανοιχτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός παρατήρησε αρχικά ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει την ευχέρεια αυτόνομης μείωσης του φόρου. Εντούτοις, εάν η Ε.Ε. επιτρέψει στα κράτη-μέλη σχετική ευελιξία σε συνάρτηση με την οροφή των δημοσιονομικών δαπανών, η ελληνική πλευρά θα αντιμετωπίσει θετικά μια έκτακτη και προσωρινή παρέμβαση.

Στο επίκεντρο του ιδιωτικού χρέους οι ΜμΕ

Παρά τις θετικές επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που τηρούνται στους servicers δεν εξαλείφονται· απλώς μεταβάλλεται η σύνθεσή τους. Ενώ το συνολικό χαρτοφυλάκιο παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, στα 79,65 δισ. ευρώ, τα επιχειρηματικά δάνεια αυξήθηκαν εντός ενός τριμήνου κατά 350 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 28,15 δισ. ευρώ. Εξ αυτών, τα ανοίγματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανέρχονται σε 9,817 δισ. ευρώ, την ώρα που τα δάνεια ιδιωτών κατέγραψαν πτώση.

Το μέγεθος του ιδιωτικού χρέους παραμένει σταθερό, μετατοπιζόμενο σταδιακά προς τις επιχειρήσεις. Για τις ΜμΕ, οι οποίες υφίστανται ήδη έντονες πιέσεις από το ενεργειακό κόστος, τις ανατιμήσεις των πρώτων υλών και τον περιορισμό της ρευστότητας, οι εξελίξεις δεν προμηνύονται ευοίωνες.

Τι δείχνει η άνοδος του τζίρου στη βιομηχανία

Η ελληνική βιομηχανία κατέγραψε τον Ιούλιο τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο κύκλου εργασιών εδώ και μήνες. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ενισχύθηκε κατά 16,4% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, όταν πριν από έναν χρόνο η αντίστοιχη σύγκριση είχε δείξει πτώση 2,1%. Σε μηνιαία βάση η άνοδος έφτασε το 6,8%, ενώ ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2025 έως Ιουλίου 2026 αυξήθηκε 9,0%. Βασική πηγή υπήρξε η εξωτερική αγορά, με τον κύκλο εργασιών να ενισχύεται 25,7%, έναντι 12,0% στην εγχώρια. Οι πωλήσεις σε χώρες της Ευρωζώνης εκτοξεύθηκαν 28%, ενώ εκτός Ευρωζώνης αυξήθηκαν 24%, με βασικό όχημα την κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, που σημείωσε άλμα 46,6%, και τη διύλιση πετρελαίου, με αύξηση 44,5%, αντανακλώντας τα ενισχυμένα περιθώρια διύλισης της Motor Oil φέτος. Συνέβαλαν και η εξόρυξη μεταλλευμάτων και η παραγωγή βασικών μετάλλων, δείχνοντας ευρύτερη ανάκαμψη. Ναι μεν, το 16,4% εντυπωσιάζει, όμως οφείλεται εν μέρει σε χαμηλή βάση σύγκρισης, αφού ο Ιούλιος του 2025 ήταν αδύναμος μήνας. Πιο αντιπροσωπευτική είναι η εικόνα του δωδεκαμήνου, με άνοδο 9%, που δείχνει διατηρήσιμη τάση ανάκαμψης. Το ρίσκο βρίσκεται στην εξάρτηση από τη διύλιση πετρελαίου, καθώς τα περιθώρια είναι κυκλικά και μπορούν να αντιστραφούν γρήγορα με πτώση των διεθνών crack spreads. Η διαφοροποίηση προς ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και μέταλλα είναι ενθαρρυντική, καθώς υποδηλώνει ότι επενδύσεις σε ενέργεια και υποδομές στηρίζουν πλέον ευρύτερα τη ζήτηση.

Ταξί: Ζητούν αύξηση κομίστρων. Θα δοθεί;

Ανοίγει ξανά το μέτωπο των ταξί λόγω και ενεργειακού κόστους; Να επανεξετάσει το αίτημά της για μεσοσταθμική αύξηση 12% στα κόμιστρα ταξί ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ταξί και Αγοραίων από την κυβέρνηση. Όπως υποστηρίζει, η πρόσφατη αναπροσαρμογή των σταθερών τιμών από και προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και η μικρή αύξηση στην αναμονή, δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα βιωσιμότητας των ταξί στην υπόλοιπη χώρα. Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στους ιδιοκτήτες που μεταφέρουν μαθητές, δεσμευμένους σε συμβάσεις ασύμβατες με το σημερινό κόστος καυσίμων. Η ΠΟΕΙΑΤΑ ζητά προσωπική παρέμβαση Μητσοτάκη και διάλογο με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η επιστολή έρχεται λίγες ημέρες μετά τις φοροελαφρύνσεις που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός για τον κλάδο, οι οποίες όμως δεν άγγιξαν το ζήτημα των κομίστρων. Το αίτημα φέρνει την κυβέρνηση μπροστά σε γνώριμο δίλημμα. Οριζόντια αύξηση 12% θα μετακυλιόταν άμεσα στον καταναλωτή, σε μία χρονική συγκυρία κατά την οποία η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ταυτόχρονα, η μη ικανοποίηση του αιτήματος των αυτοκινητιστών δεν αποκλείεται να τροφοδοτήσει τσουνάμι αντιδράσεων από έναν κλάδο με ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη.

Ιστορική μέρα για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Η περασμένη Παρασκευή ήταν ξεχωριστή για το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς ολοκληρώθηκε το mega rebalancing των διεθνών δεικτών (FTSE Russell, S&P DJI και STOXX). Η ελληνική κεφαλαιαγορά, δηλαδή, εισήλθε στις ανεπτυγμένες αγορές, εξέλιξη που συνοδεύτηκε από εκτόξευση του τζίρου συναλλαγών στα 4,2 δισ. ευρώ. Παρότι κυριάρχησαν οι πωλήσεις δεικτοβαρών τίτλων, πιέζοντας τον Γενικό Δείκτη, αρκετά blue chips που ενισχύθηκαν. Σε αυτά συγκαταλέγονται η ΕΤΕ με κλείσιμο στα 17,5 ευρώ (+0,52%) και όγκο συναλλαγών 46.655.728 τεμάχια, ο ΔΑΑ που «σκαρφάλωσε» κατά 8,87% στα 12,27 ευρώ, η ElvalHalcor (+3,03%, στα 3,575 ευρώ) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,79%, στα 43,22 ευρώ). Η τελευταία, μαζί με την Άβαξ (+2,73%), ανήκει στις ελάχιστες μετοχές του κλάδου υποδομών-κατασκευών που κατέγραψαν άνοδο. Αντιθέτως, η Άκτωρ υποχώρησε κατά 0,98%, στα 10,08 ευρώ, καθώς η μεταβλητότητα της συνεδρίασης της Παρασκευής φαίνεται ότι επισκίασε το πρόσφατο μνημόνιο κατανόησης για την εξαγορά του 51% του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Ίλιγγο προκαλούν τα οικονομικά μεγέθη για το data center της ΔΕΗ

Πολλά γράφτηκαν για τη νέα συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon σχετικά με το κέντρο δεδομένων στη Δυτική Μακεδονία -και δικαίως, καθώς σηματοδοτεί την είσοδο ενός παγκόσμιου κολοσσού στην εγχώρια αγορά.

Ένα μέγεθος, ωστόσο, ξεχωρίζει: η συμφωνία προβλέπει ότι κάθε πλευρά θα επενδύσει περίπου 1 δισ. ευρώ για τις βασικές κτιριακές και ενεργειακές υποδομές του κέντρου δεδομένων. Το ποσό αυτό, εντούτοις, δεν περιλαμβάνει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες που απαιτούνται από την πλευρά της Amazon για τους διακομιστές (servers) και τις προηγμένες κάρτες επεξεργασίας γραφικών. Το εκτιμώμενο κόστος τους; Βάσει της διεθνούς πρακτικής, μπορεί να ανέλθει έως και τα 10 δισ. δολάρια -ποσό πενταπλάσιο της συνολικής αρχικής επένδυσης των δύο εταίρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ δεν εκκινεί από μηδενική βάση. Ήδη από τις αρχές του έτους έχει απευθύνει προσκλήσεις ενδιαφέροντος σε δυνητικούς αναδόχους και προμηθευτές εξοπλισμού, προετοιμάζοντας συστηματικά το έδαφος για την υλοποίηση του έργου.

«Κλείδωσαν» τα αντισταθμιστικά στο Ελληνικό

Σειρά κοινωφελών δράσεων του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης θα χρηματοδοτεί, ετησίως, έως και τα τέλη του 2028, η εταιρεία (IRC Ελληνικού) που αναπτύσσει το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα στο Ελληνικό. Αυτό προβλέπει το Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας που υπέγραψε η IRC Ελληνικού Α.Ε. με τον Δήμαρχο Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτο. Στήριξη αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων, κοινωνική πρόνοια μέσω κτηνιατρείου, παντοπωλείου και υποτροφιών σε αριστούχους μαθητές, ασφάλεια και προσβασιμότητα σχολικών εγκαταστάσεων με κάμερες και ράμπες για ΑμεΑ, και στήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων ανήκουν στις δράσεις που θα υποστηρίζει η εταιρεία. Το Integrated Resort Complex στο Ελληνικό έχει προϋπολογισμό της τάξεως του 1,8 δισ. ευρώ και βρίσκεται σε πλήρη κατασκευή.

Αναπτυξιακός: €150 εκατ. σε ανεκτέλεστες επενδύσεις

Βασικό εργαλείο χρηματοδότησης παραμένει ο Αναπτυξιακός Νόμος, με τον ρυθμό των εγκρίσεων να διατηρείται υψηλός: συνολικά 928 επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού 3,1 δισ. ευρώ, έχουν λάβει πράσινο φως. Ωστόσο, η απόσταση ανάμεσα στην έγκριση και την πραγματική εκταμίευση παραμένει υπολογίσιμη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο προηγούμενος αναπτυξιακός νόμος, όπου 191 επενδυτικά σχέδια, ύψους 150 εκατ. ευρώ, δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Η υπενθύμιση είναι σαφής: η έγκριση αποτελεί μόνον το πρώτο βήμα. Το ουσιαστικό αποτέλεσμα κρίνεται από την εκκίνηση των εργασιών, την εγκατάσταση του εξοπλισμού και τη δημιουργία θέσεων εργασίας — διαφορετικά, οι πρωτοβουλίες παραμένουν σχέδια επί χάρτου.