ΝΤΙΝ Η εβδομάδα που έρχεται φέρνει το απόλυτο τηλεοπτικό κρασάρισμα, καθώς οι συχνότητες των καναλιών μετατρέπονται σε ένα απροσπέλαστο, ασφυκτικό μποτιλιάρισμα από πρεμιέρες. Ξεχάστε τις εποχές που οι σταθμοί άνοιγαν τις πύλες τους με το σταγονόμετρο, καθώς από αυτή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:00, η prime time παίρνει φωτιά. Συγκεκριμένα, η πρεμιέρα της σειράς «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» στο MEGA θα βρεθεί απέναντι στις «Μπλε Ώρες» του ΣΚΑΪ, που μία εβδομάδα τώρα έπαιζε χωρίς… φρέσκο ομοειδή ανταγωνισμό στην ίδια ζώνη. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όμως, η prime time πατάει τέρμα το γκάζι και ρίχνει στην αρένα το βαρύ πυροβολικό της μυθοπλασίας, το «Κάμπινγκ» να ανοίγει στο MEGA, το «Σόι σου» να επιστρέφει στον ALPHA και το πολυαναμενόμενο «Ντέρτι» να παίρνει θέση στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, ενώ το STAR κόντρα στη μυθοπλασία προτάσσει το «Next Top Model». ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Οι πρεμιέρες θα διαδεχθούν η μία την άλλη καθ’ όλη την επόμενη εβδομάδα, αφού τα κανάλια, προκειμένου να προλάβουν τον ανταγωνισμό, επέλεξαν τη στρατηγική του «όλα ή τίποτα». Έτσι το τηλεοπτικό μενού θα… μπουκώσει με τόσες επιλογές, που ο τηλεθεατής θα χρειαστεί πτυχίο ανώτατης πληροφορικής απλώς και μόνο για να διαχειριστεί το τηλεκοντρόλ του. Και από αυτή τη «διαχείριση» θα κριθούν πολλά στους πίνακες τηλεθέασης της Nielsen… αλλά και στα επιτελικά γραφεία των καναλιών. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αντίθετα, στο επιτελείο της Αγίας Παρασκευής επέλεξαν να το πάνε… χαλαρά και έτσι οι νέες σειρές τους θα κάνουν πρεμιέρα στην ΕΡΤ1 τον Οκτώβριο. Πάντως, στο ραδιομέγαρο έχουν πατήσει… γκάζι για το αποδεδειγμένα κερδοφόρο πρότζεκτ τους, τον διαγωνισμό της Eurovision. Το αργότερο έως το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου λοιπόν, θα δημοσιευθεί η προκήρυξη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού. Μετά την περυσινή τηλεοπτική επιτυχία, ιδιαίτερα στα νούμερα τηλεθέασης, η διοίκηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης αποφάσισε να επαναληφθεί η ίδια διαδικασία. Έτσι, μέσα από δύο Ημιτελικούς και έναν Εθνικό Τελικό, θα επιλεγεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, ελπίζοντας σε ένα καλό και δυνατό αποτέλεσμα. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Στο φουλ οι μηχανές για τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» στο ΟΡΕΝ, και μαθαίνω ότι ο Τάσος Δούσης μπήκε δυνατά στο κόνσεπτ. Το αποτέλεσμα θα φανεί on air και στο κανάλι της Παιανίας ελπίζουν ότι μετά το παλαιακό μαστίγιο του τρέιλερ η Nielsen θα τους δώσει… το καρότο. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μιας και βρεθήκαμε στο «Ανοικτό Κανάλι», θα πω μόνο αυτό: το να παρακολουθείς μαρτυρίες ανθρώπων και, όταν αυτοί συγκινούνται, όχι μόνο να μη σταματάς τη λήψη, όπως μάλιστα κάποιοι ζητούν, αλλά η κάμερα να προσπαθεί να φτάσει έως τον… αμφιβληστροειδή τους για να δούμε τη λειτουργία των δακρυϊκών τους αδένων, θυμίζει πολύ τηλεόραση των 90’s. Κόντρα, μάλιστα, στο —σύμφωνα με την εκπομπή— ζητούμενο: την προβολή των ανθρώπων «που βρέθηκαν πολύ κοντά στο τέλος, αλλά κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, κατάφεραν να βγουν στο φως»! Γιατί έτσι, ο τίτλος «Από Θαύμα – Ιστορίες Δεύτερης Ζωής» γίνεται τηλεόραση δεύτερης… ποιότητας! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Και η τακτική να συγκινήσουμε τους τηλεθεατές στήνοντας… ενέδρα με χαρτομάντιλα, αποδεικνύεται πλέον ότι οι δακρυϊκοί αδένες των στελεχών δικαιολογημένα δραστηριοποιούνται βλέποντας τις επιδόσεις της εκπομπής στους πίνακες τηλεθέασης… που δεν συνέβη κανένα θαύμα. ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ