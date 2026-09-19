Σε μια αδιανόητη δήλωση, που ξεπερνά κάθε πολιτικό και δημοκρατικό όριο, προχώρησε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρης, μιλώντας στην τηλεόραση του ONE.

Αναφερόμενος στον Ηλία Κασιδιάρη, ο Φρέντι Μπελέρης τον παρουσίασε ως «έναν από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του». Με τη φράση αυτή απέδωσε εύσημα και επιχείρησε να φιλοτεχνήσει εικόνα συνέπειας και αξιοπρέπειας για ένα καταδικασμένο ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Ο ευρωβουλευτής του κυβερνώντος κόμματος γνωρίζει πολύ καλά ποιον επέλεξε να επαινέσει. Ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν είναι ένας απλός πρώην κρατούμενος ούτε ένας πολιτικός που διώχθηκε για τις ιδέες του. Καταδικάστηκε για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, έπειτα από μια ιστορική δικαστική διαδικασία που αποκάλυψε τη δομή και τη δράση της Χρυσής Αυγής.

Η τοποθέτηση Μπελέρη συνιστά απροκάλυπτο πολιτικό ξέπλυμα. Μετατρέπει έναν καταδικασμένο πρώην υπαρχηγό της Χρυσής Αυγής σε δήθεν υπόδειγμα συνέπειας και ανοίγει την πόρτα στην κανονικοποίηση του νεοναζιστικού χώρου. Και όλα αυτά από έναν εκλεγμένο ευρωβουλευτή της ΝΔ και μέλος της ευρωομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να προσποιηθεί ότι δεν άκουσε. Ούτε να καταφύγει στη γνώριμη τακτική της σιωπής, περιμένοντας να περάσει ο θόρυβος. Ο Μπελέρης δεν είναι ένας τυχαίος σχολιαστής. Εξελέγη με το ψηφοδέλτιο της ΝΔ, εκπροσωπεί το κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάθε δημόσια παρέμβασή του έχει συγκεκριμένο πολιτικό βάρος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει καθαρά. Συμφωνεί με τον ευρωβουλευτή του; Θεωρεί και ο ίδιος ότι ο Κασιδιάρης αξίζει δημόσιο έπαινο; Αν όχι, θα τον αποδοκιμάσει ευθέως ή θα ανεχθεί ακόμη ένα νεύμα της παράταξής του προς το ακροδεξιό ακροατήριο;

Δεν πρόκειται για λεκτικό ολίσθημα. Πρόκειται για πολιτική επιλογή. Και η ηγεσία της ΝΔ καλείται πλέον να αποφασίσει εάν θα την καλύψει.

Η καταδίκη του φασισμού και του νεοναζισμού δεν χωρά μισόλογα, υποσημειώσεις και επικοινωνιακούς ελιγμούς. Οι καταδικασμένοι για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή δεν είναι πρότυπα προς μίμηση. Είναι καταδικασμένα στελέχη μιας οργάνωσης που έσπειρε τη βία, τον φόβο και το αίμα.

Κάθε άλλη διατύπωση δεν είναι «άποψη» αλλά ξέπλυμα.