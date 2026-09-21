Σοκ προκαλούν οι τρεις ταπεινωτικές ήττες που υπέστη το CDU με αποκορύφωμα στις κρατιδιακές εκλογές της Κυριακής, στο Μεκλεμβούργο – Δυτική Πομερανία, όπου πήρε 4.9% και μένει οριακά εκτός Βουλής (5%). Το ακροδεξιό AFD καλπάζει, βγάζοντας στη σέντρα τα παραδοσιακά κόμματα. Στην Ελλάδα υπάρχει δυσαρέσκεια, αλλά μέχρι τώρα δεν αποτελεί απειλή η ακροδεξιά όπως στη Γερμανία, τη Γαλλία και άλλες χώρες. Έρχεται όμως ο Κασιδιάρης. Αυτό το κύμα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί. Καταδικάστηκε ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, αποφυλακίστηκε στις 15/9 και παρουσιάζει σήμερα τα πολιτικά του σχέδια στο διαδίκτυο.

«Συμμαχία Ελλήνων», «Παλμός» κλπ

Με τρία κόμματα τα οποία δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους βουλευτές είναι σε ανοιχτή γραμμή. Είναι η «Συμμαχία των Ελλήνων» των Δημητροκάλλη, Μανούσου και Βαλτογιάννη που προέρχονται από τους Σπαρτιάτες και ήταν πολύ κοντά με τον Ηλία Κασιδιάρη, ο «Παλμός» του Νίκου Παπαδόπουλου που ανεξαρτητοποιήθηκε από την ΝΙΚΗ και την «Εθνική Συσπείρωση- ΠΑ.Ρ.ΟΝ του Μιχάλη Γαυγιωτάκη που επίσης προέρχεται από τους Σπαρτιάτες.

«Θα συμμετάσχει»

Σύμφωνα με την δικηγόρο του Βάσω Πανταζή, ο Κασιδιάρης «θα συνεργαστεί με πάρα πολλούς υπάρχοντες κοινοβουλευτικούς άντρες». «Υπάρχουν βουλευτές, όχι μόνο από τους Σπαρτιάτες, αλλά και από άλλα κόμματα του συντηρητικού δεξιού τόξου, τα οποία έχουν οργανωθεί σε κόμμα και στο οποίο του επιτρέπεται γιατί δεν έχει χάσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι» δήλωσε στον «Σκάι». Σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται εν αναμονή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο οποίο προσέφυγαν οι Σπαρτιάτες επειδή τους απαγόρευσε ο Αρειος Πάγος να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές με το σκεπτικό ότι υποκρυπτόμενος αρχηγός ήταν ο Κασιδιάρης. Η απόφαση θα είναι πυξίδα πιθανόν και για άλλες αποφάσεις στην Ελλάδα.

Πεφτοσυννεφάκηδες

Πλασμαφαίρεση σε πολυτελή resort που δεν ήξεραν τίποτα (!), πνεύματα εγκλωβισμένα σε κινητά αλλά και εμπόριο φόβου για πολύ σοβαρές ασθένειες προς άγραν πελατών, αποκαλύπτονται όσο το κουβάρι ξετυλίγεται με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη στην μαϊμού – κλινική του Κολωνακίου. Όλοι ήξεραν κάποια απ’ τις πτυχές αυτού του επικίνδυνου χάους όπου από τύχη δεν έχασαν κι άλλοι τη ζωή τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις κυνηγούσαν την νεότητα, την τόνωση του οργανισμού και την αποτοξίνωση από ουσίες ενώ ήταν πολλές και οι περιπτώσεις εκείνων που αντιμετώπιζαν σοβαρό πρόβλημα υγείας και η ελπίδα που αναζητούσαν μες στην απόγνωση τους οδηγούσε σε λάθος δρόμους.

Το resort!

Είναι δυνατόν πολυτελές resort να μην έχει πάρει μυρωδιά την πλασμαφαίρεση που γινόταν στις σουίτες με πελάτες που διέμεναν εκεί Σαββατοκύριακο; (Σκάι). Στις βαλίτσες έκρυβαν τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης οι «θεραπευτές»; Μόνοι τους κατέβαζαν στα σκουπίδια το ιατρικό υλικό; Δεν έμπαινε η υπηρεσία καθαριότητας μέσα στις σουίτες ολόκληρο το Σαββατοκύριακο; Χώρια που αυτός που αποκάλυψε την πλασμαφαίρεση στο πολυτελές resort (αφορούσε το έτος 2016) δεν το κατήγγειλε πουθενά και στη συνέχεια διορίστηκε από την κυβέρνηση της Ν.Δ. διοικητής στο νοσοκομείο «Ελπίς», ώσπου εκδιώχθηκε το 2019 για ρατσιστική συμπεριφορά. Ας μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Και βίλες επιστρατεύτηκαν και πάσης φύσεως Airbnb για αμφιλεγόμενες θεραπείες.

Airbnb

Η «πλασματοθεραπεύτρια» γιατρός ειδικότητας του Κολωνακίου νοίκιασε Airbnb και στα Εξάρχεια όπως έμαθα για πελάτες που έφερνε οργανωμένα από το εξωτερικό. Ετοιμαζόταν και για πιο οργανωμένο ιατρικό τουρισμό όπως έλεγε ώστε το πακέτο να περιλαμβάνει εκτός από αυτά που θα τους έκανε στην κλινική – μαϊμού, ξενοδοχεία ανάλογα με την τσέπη του καθενός και γεύματα. Δεν ξέρω αν το πρόγραμμα θα είχε και επισκέψεις στην Ακρόπολη!

Από στόμα σε στόμα

Και την κλινική – μαϊμού του Κολωνακίου να μην ξέραμε – την γνώριζε όμως η ελίτ με τις τιμές που είχε – όλων το αυτί πήρε ακόμη και για Botox και φουσκωμένα χείλη σε υπόγεια ή πίσω από το παραβάν σε κομμωτήρια και νυχάδικα, με αμφιλεγόμενα υλικά που δεν ξέρω από ποιες τρίτες χώρες έρχονται! Είναι φθηνότερες οι τιμές. Άγνωστης προέλευσης τα υλικά. Στην αρχή κάτι λέει το αποτέλεσμα με βάση το πως το θέλει η καθεμία και ο καθένας. Αλλά σε λίγα χρόνια θα φανούν οι συνέπειες.

Το AI θα μας σώσει;

Μετά το θάνατο του Μαζωνάκη επιστρατεύτηκε και η τεχνητή νοημοσύνη. «Η μεγαλύτερη τρύπα που εντοπίσαμε ήταν ότι παρότι η ιατρική διαφήμιση απαγορεύεται δια ροπάλου, στο διαδίκτυιο γινόταν ο κακός χαμός» δήλωσε ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Σωστή η κίνηση. Αλλά την τεχνητή νοημοσύνη περιμέναμε για να μάθουμε ότι γίνεται ο κακός χαμός στο διαδίκτυο; Το πιο κρίσιμο ερώτημα τώρα είναι ποιοι θα κάνουν τους ελέγχους. Οι ιατρικοί σύλλογοι απέτυχαν παταγωδώς. Είτε γιατί αισθάνονταν αμηχανία να ανοίξουν κλειστές πόρτες με μηχανήματα που δεν έπρεπε να είναι σε ιατρεία είτε γιατί κόρακας κοράκου μάτι δε βγάζει.

Αυτοϋπονόμευση

Χώρια τα 50 € που έπρεπε να πληρώσει κάποιος στον ιατρικό σύλλογο για να ψαχτεί η καταγγελία του. Πάμε καλά; Οι δικαιολογίες που ακούω είναι άνευ ποταμών. Για να αρχίσει λένε η πειθαρχική διαδικασία πρέπει να καταβληθεί αυτό το ποσόν! Δηλαδή για μία σοβαρή περίπτωση δεν είναι αυτόματη η διαδικασία αλλά να πληρωθεί το πενηντάρικο; Εδώ ούτε τους σοβαρούς γιατρούς που έκαναν καταγγελίες δεν άκουσαν. Αυτό το ξέφραγο αμπέλι όμως, το δικό τους έργο υπονομεύει. Διότι η συντριπτική πλειονότητα των γιατρών δεν είναι κατσαπλιάδες. Ανεξάρτητη αρχή και επαρκές προσωπικό για ελέγχους χρειάζεται. Και με γιατρούς μέσα που δεν θα εκλέγονται περιμένοντας την ψήφο των συναδέλφων τους. Έχουν υλικό στα χέρια τους στο υπ.Υγείας. Ας το αξιοποιήσουν. Και να μη χαλαρώσει το σύστημα όταν το θέμα θα αρχίσει να ξεχνιέται.

Έξω πάμε καλά!

Τον νόμο «για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες» που αποτελεί αποτύπωμα της πολιτικής φιλοσοφίας και του μεταρρυθμιστικού του προφίλ, κλήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης από την αυστριακή κυβέρνηση να παρουσιάσει σε εκδήλωση υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες. Στο ίδιο τραπέζι θα βρεθούν ο Ευρωπαίος Επίτροπος Valdis Dombrovskis, ο Αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης Vincent Van Peteghem, η Ιταλίδα υπουργός Θεσμικών Μεταρρυθμίσεων Maria Elisabetta Alberti Casellati και ο Γερμανός υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Gunther Krichbaum, μαζί με εκπροσώπους συνολικά 16 κρατών μελών.

«Μόνον άπαξ»

Η πάταξη της γραφειοκρατίας, η απλούστευση της νομοθεσίας, η ψηφιοποίηση της και η αρχή «μόνον άπαξ» βρίσκονται στο επίκεντρο της «νέας συμμαχίας». Ο στόχος είναι να απαλειφθεί η ταλαιπωρία στην οποία υποβάλλονται πολίτες και επιχειρήσεις όταν καλούνται να προσκομίζουν διαρκώς τα ίδια δικαιολογητικά. Η Ελλάδα έχει δρόμο ακόμη μπροστά της μέχρι να κόψει τη γάγγραινα της γραφειοκρατίας. Η πρόσκληση στο Χατζηδάκη όμως δείχνει ότι αναγνωρίζονται οι προσπάθειές της και υπάρχει μια βεβαιότητα ότι θα συνεχιστούν. Ιδού η Ρόδος!