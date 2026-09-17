Η «αντίσταση» των ελληνικών ομολόγων…

Παρά το νέο κύμα ρευστοποιήσεων και την άνοδο της απόδοσης του ελληνικού 10ετούς τίτλου πέριξ του 4,3%, η Ελλάδα εξακολουθεί να δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία. Οι αγορές δεν αντιμετωπίζουν πλέον το ελληνικό αξιόγραφο ως τον αδύναμο κρίκο της Ευρωζώνης, αναγνωρίζοντας τις δημοσιονομικές επιδόσεις, την αποκλιμάκωση του χρέους και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν ισοδυναμεί με ασυλία. Το spread έναντι του γερμανικού Bund διευρύνθηκε στις 76 μονάδες βάσης, επιβεβαιώνοντας ότι στο διεθνές sell-off η χώρα ναι μεν επιδεικνύει μεγαλύτερες αντοχές, πλην όμως δεν μένει αλώβητη.

…και το ελληνικό κόστος δανεισμού

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο δεν εξαντλείται στην αναρρίχηση του 10ετούς στο 4,29%, αλλά εστιάζεται στις συνέπειες μιας ενδεχόμενης παραμονής των αποδόσεων σε υψηλά επίπεδα. Το Δημόσιο διαθέτει ακόμη ως ανάχωμα τη μεγάλη μέση διάρκεια του χρέους και τους ευνοϊκούς όρους εξυπηρέτησής του· η πραγματική οικονομία, ωστόσο, στερείται ανάλογης προστασίας. Ένα παρατεταμένο sell-off στα κρατικά ομόλογα αυξάνει σταδιακά το κόστος νέου δανεισμού για τις εμπορικές τράπεζες και τις επιχειρήσεις, δυσχεραίνει τις νέες εκδόσεις και καθιστά ακριβότερη τη ρευστότητα. Με άλλα λόγια, η άνοδος του κόστους δανεισμού θα γίνει αισθητή στην αγορά πολύ προτού αποτυπωθεί ουσιαστικά στον κρατικό προϋπολογισμό.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Γιατί η Santander «βλέπει» τη μετοχή στα 72 ευρώ

Η Santander αναβαθμίζει την τιμή-στόχο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 62 ευρώ από 58, διατηρώντας σύσταση «Outperform». Στην έκθεσή της «King of the Greek Motorway Market», μέρος ευρύτερης μελέτης 200 σελίδων για τις ευρωπαϊκές υποδομές, ο όμιλος συγκαταλέγεται στις τρεις κορυφαίες επιλογές της τράπεζας, μαζί με Vinci, Ferrovial, ACS, Hochtief, Eiffage και Sacyr. Ενώ η Γαλλία αντιμετωπίζει πιέσεις από λήξεις παραχωρήσεων και υψηλότερη φορολόγηση, και η Βόρεια Αμερική εντεινόμενο ανταγωνισμό, η ελληνική αγορά αυτοκινητοδρόμων χαρακτηρίζεται «sweet spot». Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει το νεότερο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων στην Ευρώπη, με μέση υπολειπόμενη διάρκεια 27 έτη και έλεγχο πάνω από το 85% της κυκλοφορίας. Μετά την αύξηση κεφαλαίου των 659 εκατ. ευρώ, η αφήγηση μετατοπίζεται από την αξία των υφιστάμενων παγίων στην επανεπένδυση κεφαλαίων. Στο θετικό σενάριο η τιμή-στόχος φτάνει τα 72 ευρώ. Jefferies, UBS και Εθνική Χρηματιστηριακή έχουν ήδη ξεκινήσει κάλυψη με στόχους 55 και 60 ευρώ αντίστοιχα.

Αλ Ραμάχι και Χαντάβας χαράσσουν την επόμενη ημέρα στην Αν. Ευρώπη

Περισσότερο από εθιμοτυπικό χαρακτήρα είχε η κοινή παρουσία στη Σερβία του CEO της Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi, και του CEO της Τέρνα Ενεργειακή, Αριστοτέλη Χαντάβα. Οι δύο επικεφαλής συμμετείχαν σε συναντήσεις με κυβερνητικούς παράγοντες και στις εργασίες του RES Serbia 2026, παρουσιάζοντας στην πράξη το σχήμα με το οποίο ο όμιλος θα κινηθεί στην Ανατολική Ευρώπη.

Στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται η Τέρνα Ενεργειακή, η οποία αναδεικνύεται στη βασική πλατφόρμα ανάπτυξης της Masdar στην περιοχή. Μέσω της εταιρείας προωθούνται νέες επενδυτικές κινήσεις στη Σερβία, στο Μαυροβούνιο, στην Αλβανία, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία.

Η επιλογή έχει ήδη μεταφραστεί σε επιχειρησιακές αρμοδιότητες, καθώς όλα τα εν λειτουργία έργα της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη έχουν περιέλθει τους τελευταίους μήνες υπό τον έλεγχο της Τέρνα Ενεργειακή.

Η συνεργασία αποκτά πλέον και μετοχικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Βελιγράδι υπεγράφη η συμφωνία βάσει της οποίας η Τέρνα Ενεργειακή προχωρά στην απόκτηση ποσοστού 10% στο Čibuk 1, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στη σερβική αγορά.

Ιστορικό υψηλό για τα malls της Lamda

Δύο ταχυτήτων ήταν οι επιδόσεις της Lamda Development το πρώτο εξάμηνο του 2026. Τα εμπορικά της κέντρα, The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos και Designer Outlet Athens, σημείωσαν νέο ιστορικό υψηλό, με τζίρο καταστημάτων 409 εκατ. ευρώ, αύξηση 6% σε σχέση με πέρυσι, και πληρότητα σχεδόν 100% του συνολικού μισθώσιμου χώρου. Τα λειτουργικά κέρδη (Ebitda) των εμπορικών κέντρων αυξήθηκαν 5%, στα 50 εκατ., με τις επισκέψεις να φτάνουν τα 12,5 εκατ., αυξημένες 5%.

Ωστόσο, στο Ελληνικό, οι πωλήσεις οικοπέδων μειώθηκαν 20%, στα 188 εκατ., ενώ η αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του έργου κατέγραψε ζημιά 60 εκατ., έναντι κέρδους 13,7 εκατ. πέρυσι. Ο Όμιλος πέρασε από κέρδη 128 εκατ. ευρώ σε ζημιές 41 εκατ., με το ενοποιημένο EBITDA να υποχωρεί 90%, στα 22,4 εκατ. Η καθαρή αξία ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 8,81 ευρώ ανά μετοχή, μειωμένη 2,7%. Στις μαρίνες, η Φλοίσβου κατέγραψε νέο ρεκόρ εσόδων, στα 13,9 εκατ., ενώ η Αγίου Κοσμά βρίσκεται σε φάση ανάπλασης με μειωμένες διαθέσιμες θέσεις, οδηγώντας το συνολικό EBITDA μαρινών σε πτώση 14%.

Παρά τη ζημιά, οι πωλήσεις κατοικιών προχωρούν. Οι συνολικές εισπράξεις από το Ελληνικό ξεπέρασαν τα 1,8 δισ. από την έναρξη του έργου, με το 81% των διαμερισμάτων στη Little Athens να έχει πωληθεί, και το πάρκο (Ellinikon park) να αναμένεται να παραδοθεί πλήρως τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα ο δανεισμός ανέβηκε στα 2,44 δισ., με τον δείκτη μόχλευσης στο 65,6%, ενώ νέο ομόλογο 350 εκατ. με επιτόκιο 4,2% αναχρηματοδότησε παλαιότερο τίτλο, ενισχύοντας τα ταμειακά διαθέσιμα στο 1,07 δισ.

Το «μπόνους» γεννήσεων στο Ελληνικό

Μένοντας στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος βάζει το δημογραφικό ψηλά στην ατζέντα. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: οι γεννήσεις στην πόλη έπεσαν από τις 500 το 2014 στις 250 στο τέλος του 2025, πτώση σχεδόν 50% μέσα σε μία δεκαετία, με άμεσο αντίκτυπο στις εγγραφές σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και σχολεία. Η απάντηση του Δήμου είναι ένα πακέτο παροχών που θα ισχύσει από 1.1.2027 για δημότες που είναι ταυτόχρονα κάτοικοι, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Περιλαμβάνει επίδομα γέννησης από 1.000 έως 3.000 ευρώ βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, απαλλαγή από δημοτικά τέλη, δωρεάν τροφεία σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, δωρεάν Δημιουργική Απασχόληση, δωρεάν συμμετοχή σε πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα, καθώς και πακέτο βασικών ειδών για το μωρό. Ο Κωνσταντάτος μιλά για βαθιά ανησυχία «ως δήμαρχο, ως Έλληνα, ως πολίτη και ως πατέρα» και υπόσχεται ότι ο Δήμος θα σταθεί σύμμαχος στις οικογένειες που αποκτούν παιδί, «γιατί χρειαζόμαστε παιδιά».

Mπαταρίες στη Ρουμανία από τη ΔΕΗ

Λύσεις αποθήκευσης ενέργειας μέσω μπαταριών προσφέρει η ΔΕΗ στους πελάτες της στη Ρουμανία, απευθυνόμενη σε όσους διαθέτουν ήδη εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα. Η εγκατάσταση χρηματοδοτείται έως και 75% από την ίδια την επιχείρηση, με την αποπληρωμή να πραγματοποιείται σταδιακά σε μηνιαία βάση. Επί της ουσίας, οι καταναλωτές ενισχύουν περαιτέρω την απόδοση της μονάδας τους αποκομίζοντας πρόσθετο όφελος, καθώς το σύστημα καταλήγει να αποσβένει, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, το αρχικό κόστος του.

Ο άσος του Τραμπ

Αγώνα δρόμου δίνουν ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι ενόψει των φετινών ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Με το χρονικό περιθώριο να περιορίζεται σε περίπου 50 ημέρες, οι υψηλές τιμές των καυσίμων πλήττουν καίρια τις πιθανότητες επικράτησης της «κόκκινης» παράταξης. Ο Τραμπ διατηρεί, εντούτοις, ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί: τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου που διασώθηκαν μετά τις συνεχείς αντλήσεις του προηγούμενου εξαμήνου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, ο διαθέσιμος όγκος προσεγγίζει τα 75 εκατ. βαρέλια -ποσότητα που ισοδυναμεί με σχεδόν 1,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως έως τις αρχές Νοεμβρίου. Ερωτηματικό παραμένει, ασφαλώς, το κατά πόσον αυτό το απόθεμα θα επαρκέσει ώστε να αποκλιμακώσει τις πιέσεις στην εσωτερική αγορά των ΗΠΑ.

Σημεία αποκάλυψης;

Καθώς η ενεργειακή κρίση βαθαίνει, εντείνονται τα ερωτήματα για τη μορφή που θα λάβει το τελικό της στάδιο -όταν, δηλαδή, οι διαθέσιμες γραμμές άμυνας θα έχουν εξαντληθεί.

Πρώτη ένδειξη αποτελεί η δήλωση του επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, ο οποίος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο απαγόρευσης των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Πρόκειται για ένα μείζον ταμπού που, εάν καταρριφθεί, θα σηματοδοτήσει γενικευμένη λογική «ο σώζων εαυτόν σωθήτω».

Εξίσου ευδιάκριτο σύμπτωμα θα συνιστούσε η επιβολή δελτίου στα πετρελαιοειδή, μέτρο που εφαρμόζεται ήδη σε ευάλωτες αγορές της Ασίας.

Η πλέον καταλυτική εξέλιξη, ωστόσο, θα ήταν η καθίζηση της ζήτησης (demand destruction) για πετρέλαιο: ένα άμεσο πλήγμα στην παγκόσμια ανάπτυξη που θα επιτάχυνε την είσοδο σε τροχιά ύφεσης, επιβαρύνοντας δραματικά τη διαχείριση του δυσθεώρητου χρέους των ισχυρών οικονομιών.