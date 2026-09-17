Βουλή το μεγαλείο σου! Οι πολιτικές διαφωνίες και οι προεκλογικοί ανταγωνισμοί που φτάνουν στα άκρα δεν υποχώρησαν ούτε για να βρεθούν συγκλίσεις έστω σε έναν μικρό αριθμό από τα 33 άρθρα της Συνταγματικής Αναθεώρησης που πρότεινε η ΝΔ. Αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι στην επόμενη Βουλή χρειάζονται 180 ψήφοι για να αναθεωρηθεί ένα άρθρο. Κυρίως δείχνει το αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται η χώρα. Με δεδομένο το παρόν σκηνικό το οποίο μόνο να χειροτερέψει μπορεί, είναι πολύ πιθανό να οδηγηθούμε σε δεύτερες και τρίτες εκλογές.

Κανένα κόμμα δεν φαίνεται να παίρνει αυτοδυναμία και δεν υπάρχει καμία διάθεση και πρόθεση, από καμία πλευρά να προχωρήσει σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Εάν όμως δεν υπάρξει κανονική Βουλή μετά τις επόμενες εκλογές και η χώρα οδηγηθεί σε νέες κάλπες, δημιουργούνται διάφορα συνταγματικά θέματα ως προς το εάν μπορεί η μεθεπόμενη Βουλή να συνεχίσει και να ολοκληρώσει την Συνταγματική Αναθεώρηση. Το Σύνταγμα ορίζει δύο συνεχείς θητείες.

Από το 2030 και βλέπουμε

Αυτό σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι η όλη διαδικασία τινάζεται στον αέρα. Και να συμφωνήσει η πλειοψηφία να συνεχιστεί η διαδικασία στην Βουλή που θα προκύψει μετά τις δεύτερες εκλογές, είναι πολύ αμφίβολο εάν και πάλι θα βρεθούν 180 ψήφοι κομμάτων που θα συμφωνήσουν στις αλλαγές. Το κλίμα θα είναι ιδιαίτερα τεταμένο.

Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τα αδιέξοδα τα οποία θα προκύπτουν. Αν επιβεβαιωθεί αυτό το αρνητικό σενάριο -προσωπικά δεν το εύχομαι και ως πολίτης και ως δημοσιογράφος– η Συνταγματική Αναθεώρηση θα πάει στις ελληνικές καλένδες. Θα πρέπει να αρχίσει από την αρχή και δεν θα υπάρξει Συνταγματική Αναθεώρηση πριν από το 2034 και βλέπουμε!

Δηλαδή ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι!

Άρση ασυλίας Αβραμόπουλου

Σήμερα η ολομέλεια της Βουλής ψηφίζει υπέρ της άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο Qatar Gate μετά την ομόφωνη απόφαση της επιτροπής δεοντολογίας της Βουλής. Έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του διότι αρνήθηκε να εμφανιστεί στις βελγικές αρχές για να καταθέσει ως μάρτυρας για την υπόθεση.

Βρέθηκε εμπλεκόμενος με αφορμή έναν μισθό 5.000€ που έπαιρνε επί ένα χρόνο – και τον δήλωνε στην Ελλάδα– από την μη κυβερνητική οργάνωση του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή Παντσέρι ο οποίος θεωρείται ο εγκέφαλος του Qatar Gate. Για να μην υπερψηφιστεί η άρση ασυλίας του θεωρείται αδύνατο. Άλλωστε είναι αρκετές 151 ψήφοι.

Ο ίδιος αρνείται τα πάντα και είναι έτοιμος να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Τετ α τετ Ευρωπαίο Εισαγγελέα

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, ο πρώην Επίτροπος έχει κλείσει ραντεβού με δική του πρωτοβουλία με τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στις Βρυξέλλες, στις 21 Σεπτεμβρίου. Η άρση ασυλίας ισχύει από τη στιγμή που η Βουλή στέλνει την απόφαση της ολομέλειας στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Τότε ενεργοποιείται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Ο ίδιος υποστηρίζει σε συνομιλητές του ότι έχει όλη εκείνη τη νομική επιχειρηματολογία που απαιτείται για να ακυρώσει το ευρωπαϊκό ένταλμα. Αυτό βέβαια θα φανεί στην πράξη. Η βασική κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι ότι έλαβε χρήματα από «εγκληματική οργάνωση». Εάν οι βελγικές αρχές δεν πειστούν, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μπαίνει σε περιπέτειες μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση.

Η καυτή πατάτα

Την Δευτέρα ο Ηλίας Κασιδιάρης μέσα από το διαδίκτυο θα παρουσιάσει τα πολιτικά σχέδιά του. Οι δύο πρώτες διατάξεις του νόμου του 2023 του τότε υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη προβλέπουν ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει σε εκλογές ως αρχηγικό μέλος κόμματος, ένας καταδικασμένος σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, ούτε με την μορφή υποκρυπτόμενης ηγεσίας, να χρησιμοποιεί, δηλαδή, ως δούρειο ίππο ένα άλλο κόμμα.

Αναφέρεται επίσης ότι η απαγόρευση αυτή ισχύει για όλο το χρόνο της ποινής, ανεξάρτητα με το πως εκτελέστηκε. Ο Ηλίας Κασιδιάρης το 2020 καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλακή και βγήκε στα 7 χρόνια (διπλά μεροκάματα κλπ). Με βάση τη νομοθεσία Βορίδη ανεξάρτητα από το αν είναι ελεύθερος και μάλιστα χωρίς όρους, η απαγόρευση να ηγείται κόμματος φανερά ή κρυφά, ισχύει μέχρι το 2033.

«Δύναται»

Ο Κασιδιάρης όμως διατηρεί το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση του στον Άρειο Πάγο. Δηλαδή μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος βουλευτής αλλά δεν θα εκλεγεί. Ο λόγος είναι ότι και στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια να είναι υποψήφιος -στον Νότιο Τομέα Αθήνας (19 βουλευτές)- όσους οπαδούς και να έχει, δεν μπορεί να συγκεντρώσει το 60% των ψήφων ώστε να εξασφαλίσει το 3% που απαιτείται για να μπει στη Βουλή.

Θα πρέπει όλα τα άλλα κόμματα να μοιραστούν το 40% που αποκλείεται. Μόνο η ΝΔ στις προηγούμενες εκλογές είχε πάρει πάνω από το 40% των ψήφων.

Υποψήφιος βουλευτής

Μπορεί όμως να κατεβεί υποψήφιος με άλλο κόμμα. Εάν το τμήμα Α1 του Αρείου Πάγου κρίνει ότι δεν απειλεί το δημοκρατικό πολίτευμα μπορεί να δώσει το πράσινο φως στον συνδυασμό στον οποίο είναι υποψήφιος.

«Δύναται» όμως να το απαγορεύσει εάν δεν πείθεται ότι αυτό δεν θα εξελιχθεί σε κόμμα Κασιδιάρη με νεοναζιστικές συμπεριφορές, προγκρόμ κλπ.

«Ένωση Ελλήνων»

Χθες επικοινώνησε μαζί μου ο ανεξάρτητος βουλευτής προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες Γιώργος Μανούσος. Με ενημέρωσε ότι ο ίδιος όπως και ο Δημητροκάλλης και ο Βαλτογιάννης δεν επισκέφτηκαν ποτέ τον Ηλία Κασιδιάρη στις φυλακές. Και οι τρεις δεν έχουν δικαστικές εκκρεμότητες ή καταγγελίες σε βάρος τους, ότι ασκούν τα κοινοβουλευτικά καθήκοντα τους και δεν μπορεί να τους κατηγορήσει κανείς ότι προέβησαν σε δηλώσεις ή πράξεις προσβάλλοντας το δημοκρατικό πολίτευμα.

Έχουν δημιουργήσει και κόμμα, την «Ένωση Ελλήνων» εδώ και ένα χρόνο, με τις απαραίτητες ενέργειες στον Άρειο Πάγο. Σε ερώτησή μου εάν ο Ηλίας Κασιδιάρης θα κατεβεί με την «Ένωση Ελλήνων» στις επόμενες εκλογές μου απάντησε ότι αυτές είναι δικές του αποφάσεις τις οποίες και θα τις ανακοινώσει ο ίδιος τη Δευτέρα. Πάντως δεν μπορεί να κάνει δικό του κόμμα και να ηγείται, όπως τόνισε.

Το «όχημα»

Σε ερώτησή μου στη Βάσω Πανταζή, δικηγόρο του Ηλία Κασιδιάρη, εάν ο αδερφός του έκανε κόμμα το οποίο κατέθεσε στον Άρειο Πάγο, απάντησε αρνητικά. Δεν αποκλείεται κατά την προσωπική μου γνώμη ο Κασιδιάρης να κατεβεί υποψήφιος με το κόμμα των τριών ανεξάρτητων βουλευτών που βρίσκονταν κοντά του. Έχει αυτό το δικαίωμα.

Από εκεί και πέρα η καυτή πατάτα περνάει στα χέρια του Άρειου Πάγου ο οποίος και θα αποφασίσει εάν θα δώσει το πράσινο φως ή όχι.

Διάψευση

Επικοινώνησα χθες και με τον πρόεδρο της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρη Νατσιό. Τον ρώτησα εάν συζητάει με τον Ηλία Κασιδιάρη για συνεργασία στις εκλογές. Μου απάντησε ότι η ΝΙΚΗ «διαψεύδει την ύπουλη συκοφαντία».

Εάν ο Κασιδιάρης συζητά με τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον πρώην βουλευτή της ΝΙΚΗΣ, που τώρα είναι ανεξάρτητος και έκανε και δικό του κόμμα, τον «Παλμό» αυτό δεν τους αφορά διότι πλέον δεν έχουν καμία σχέση μαζί του.

Μαθαίνω επίσης ότι ο Ηγούμενος της Φιλοθέου Νικόδημος που στηρίζει την ΝΙΚΗ, συζητάει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Κασιδιάρη. Είναι αμφίβολη η είσοδος της στη Βουλή. Πολλά συζητιούνται, πολλά ακούγονται χωρίς να έχουν βάση, κι άλλα γίνονται που δεν τα μαθαίνουμε.

Η ζωή θα τα δείξει όλα!