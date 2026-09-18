Οι φορολογικές αμαρτίες δεν συγχωρούνται εύκολα

Η παραγραφή μιας φορολογικής υπόθεσης στην πενταετία δεν συνεπάγεται απαραιτήτως και το οριστικό κλείσιμο του φακέλου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε νόμιμη την επέκταση του ελέγχου σε βάθος δεκαετίας για υπόθεση πλαστών και εικονικών τιμολογίων, καθώς η παράβαση τεκμηριώθηκε από μεταγενέστερη έκθεση του ΣΔΟΕ. Συνεπώς, δεν αρκεί η εκ νέου αξιολόγηση στοιχείων που βρίσκονταν ήδη στη διάθεση της φορολογικής διοίκησης· απαιτείται η συνδρομή πραγματικά νέου, συμπληρωματικού στοιχείου, το οποίο περιήλθε σε γνώση της μετά την παρέλευση της αρχικής πενταετίας. Για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, το πρακτικό συμπέρασμα είναι σαφές: μια φορολογική εκκρεμότητα δύναται να αναβιώσει ακόμη και πολλά έτη μετά τη θεωρητική της παραγραφή.

Ψηφιακή κάρτα και στο Δημόσιο

Μετά τον ιδιωτικό τομέα, η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται και στο Δημόσιο. Μέσω αυτής θα καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο η προσέλευση, η αποχώρηση, καθώς και κάθε μεταβολή στο ωράριο των υπαλλήλων. Το νέο σύστημα θα διασυνδέεται με το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ τα δεδομένα θα τηρούνται για μία πενταετία και θα αξιοποιούνται για τη διασταύρωση ωραρίων, υπερωριών και αποδοχών. Η πλέον αυστηρή πρόβλεψη αφορά υπηρεσίες με υποτροπιάζουσες και ουσιώδεις παραβάσεις, όπου θα επιτρέπεται -υπό αυστηρές θεσμικές εγγυήσεις- ακόμη και η εφαρμογή βιομετρικής επαλήθευσης. Με άλλα λόγια, το κράτος που ελέγχει την εφαρμογή του μέτρου στις επιχειρήσεις ετοιμάζεται πλέον να υπαχθεί και το ίδιο σε καθεστώς αυστηρής καταγραφής.

Γιατί απογοήτευσε η Φον ντερ Λάιεν

Ως «αναιμική» χαρακτηρίστηκε από πολλούς η τοποθέτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχετικά με την ενεργειακή κρίση κατά τη διάρκεια της ομιλίας της για την Κατάσταση της Ένωσης. Η πρόεδρος της Κομισιόν αφιέρωσε μόλις πέντε γραμμές, τη στιγμή που τα δεδομένα έχουν ανατραπεί πλήρως και το κόστος έχει εκτοξευθεί ταυτόχρονα και στις τρεις κατηγορίες: καύσιμα, φυσικό αέριο και ηλεκτρισμό. Η κ. φον ντερ Λάιεν υπερασπίστηκε τις μέχρι τώρα πολιτικές και τους στόχους, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στην εφαρμογή έκτακτων μέτρων ή σε κάποιο σχέδιο στήριξης της βιομηχανίας. Έτσι, όσοι προσδοκούσαν θεαματικές ανακοινώσεις ή τομές διαψεύστηκαν. Βεβαίως, υπάρχει και ο αντίλογος: είναι εύκολο να επικρίνει κανείς την πρόεδρο, αλλά ουδείς θα επιθυμούσε να βρίσκεται στη θέση της.

Profile…ιστορικής κερδοφορίας

Η PROFILE ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο του 2026 με κύκλο εργασιών 32,16 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 60% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 8 εκατ. ευρώ, με άνοδο 34%, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 63%, στα 4,94 εκατ. ευρώ. Στις ισχυρές αυτές επιδόσεις συνέβαλαν η οργανική ανάπτυξη, η ενσωμάτωση της Algosystems και της πρώην Contemi, που μετονομάστηκε σε Profile Solutions UK, καθώς και η επιταχυνόμενη αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω της πλατφόρμας ProfileOne. Ο διευθύνων σύμβουλος Ευάγγελος Αγγελίδης χαρακτήρισε το εξάμηνο ίσως το ισχυρότερο σε ταμειακές ροές στην ιστορία της εταιρείας, στοιχείο που οδήγησε σε διανομή μερίσματος 2 εκατ. ευρώ και σχεδιαζόμενη επιστροφή κεφαλαίου περίπου 5,9 εκατ. ευρώ στους μετόχους. Οι αναλυτές της Alpha Finance και της Axia αναθεώρησαν ανοδικά την τιμή-στόχο στα 11,60 ευρώ από 8,20 ευρώ, χωρίς να προεξοφλούν ενδεχόμενες νέες εξαγορές. Η Διοίκηση διατηρεί ως στόχο κύκλο εργασιών 130 εκατ. ευρώ έως το 2028, στο πλαίσιο επενδυτικού προγράμματος 100 εκατ. ευρώ, από το οποίο έχουν ήδη δαπανηθεί 20 εκατ. ευρώ.

Η ΑΜΚ της Διακίνησις

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 15,1 εκατ.ευρώ, μέσω κεφαλαιοποίησης απαιτήσεων της βασικής μετόχου Maqueda Holding Limited από ομολογιακά δάνεια, προχώρησε η ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ, λίγο πριν εκπνεύσει το 2025. Για όσους δεν γνωρίζουν τη ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ να πούμε ότι πρόκειται για εταιρεία 3PL logistics που ιδρύθηκε το 1977 στον Ασπρόπυργο και εξυπηρετεί πολυεθνικούς πελάτες όπως οι Nestlé, Pfizer και IKEA. Μετά την ΑΜΚ, το μετοχικό κεφάλαιο ανέβηκε στα 37 εκατ. ευρώ, με 46.250.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία αποσυνδέθηκε πλήρως μετοχικά από την πρώην μητρική Ελγέκα και λειτουργεί πλέον αυτόνομα. Ο κύκλος εργασιών του 2025 έφτασε τα 61,2 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένος κατά 5,3%, όμως το περιθώριο μικτού κέρδους υποχώρησε στο 7,29% από 8,21%. Τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 13% στα 8,99 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ζημιές μετά φόρων περιορίστηκαν στα 2,85 εκατομμύρια ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 13,8 εκατομμύρια ευρώ.

Τι σημαίνει το deal Nomad Yachting – Vernicos Yachts

Αρχική συμφωνία υπέγραψαν η Nomad Yachting και η Vernicos Yachts για την απόκτηση του 100% των μετοχών της δεύτερης από την πρώτη. Η Vernicos Yachts μετρά πάνω από 50 χρόνια παρουσίας, ήταν η πρώτη εταιρεία yachting παγκοσμίως με πιστοποίηση ISO 9001 το 1997 και εκπροσωπεί στην Ελλάδα τις Beneteau και Lagoon. Ιδρυτής της είναι ο Γιώργος Βερνίκος, που αποχωρεί μετά από μισό αιώνα στο τιμόνι. Η Nomad Yachting δραστηριοποιείται στον θαλάσσιο τουρισμό από το 2017, με βασικούς μετόχους την Ειρήνη, τον Πέτρο και την Ευγενία Βασιλοπούλου της Vamare Investments Group, με παρουσία 13 ετών στη ναυτιλία. Επικεφαλής αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος, μέτοχος της Nomad.

Το deal εντάσσεται σε κύμα συγκέντρωσης στο ελληνικό yachting, όπου η ναύλωση καταγράφει ανάπτυξη περίπου 20% ετησίως την τελευταία τριετία και η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη παγκοσμίως σε αγοραστική δύναμη για σκάφη άνω των 40 μέτρων. Σύμφωνα με αναλυτές, δείχνει πώς κεφάλαια εκτός ναυτιλίας στρέφονται σε τουρισμό σταθερής ζήτησης, ενώ brands όπως η Vernicos αποκτούν πρόσβαση σε κεφάλαια και δίκτυο που δύσκολα θα έβρισκαν αυτόνομα.

Η νέα έρευνα της ΡΑΑΕΥ

Μικρό καλάθι κρατά η αγορά ως προς το αποτέλεσμα της έρευνας που εκκινεί η ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς εξισορρόπησης ηλεκτρισμού, κατόπιν καταγγελιών της βιομηχανικής ένωσης ΕΒΙΚΕΝ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ρυθμιστική αρχή θα καλέσει τους ηλεκτροπαραγωγούς σε ακρόαση τον επόμενο μήνα, προκειμένου να διαπιστώσει πώς ακριβώς διαμορφώνουν τις προσφορές τους και αν υφίσταται στρέβλωση. Πάντως, αντίστοιχες έρευνες στο παρελθόν δεν ανέδειξαν επιλήψιμα στοιχεία, αν και ορισμένες παραμένουν εισέτι ανοικτές. Μερίδα αναλυτών διατυπώνει παράλληλα τον προβληματισμό κατά πόσον οι αρχές διαθέτουν τα μέσα να αξιολογήσουν επαρκώς τα δεδομένα, λαμβανομένης υπόψη της αυξημένης πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει πλέον τις επιμέρους αγορές.