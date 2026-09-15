Όσο προχωρούν οι αποκαλύψεις για τον τρόπο με τον οποίον έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσα στην ψεύτο – κλινική του Κολωνακίου κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, όπως δείχνουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία μέχρι τώρα, ανοίγουν τα στόματα και οι αποκαλύψεις που γίνονται προκαλούν ανατριχίλα. Η γιατρός άνευ ειδικότητας, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας, όταν ο ασθενής της έλεγε τα προβλήματα του (ότι έκανε μπάι πας, έχει καρκίνο, βαρύ αυτοάνοσο κλπ) του απαντούσε «εγώ θα σε κάνω καινούργιο». Δεν την ενδιέφεραν οι εξετάσεις του. Τελευταία έλεγε ότι είχε ανακαλύψει θεραπεία και για την άνοια!

Όλη η Αθήνα συζητάει ανοιχτά πλέον ότι υποσχόταν να καθαρίσει τον οργανισμό από πάσης φύσεως τοξικές ουσίες! Από ναρκωτικά, αλκοόλ και άλλες εξαρτήσεις. Μετά τις θεραπείες έστελνε, όπως έλεγε, τις εξετάσεις που έκανε στο αίμα τους, στην Ελβετία. Εννοείται ότι πλήρωναν πανάκριβα και τις απαντήσεις. Οι οποίες όμως κατά σύμπτωση ήταν πανομοιότυπες…

Σαμπάνια

Όσο για τον παθολόγο γιατρό – σύζυγο που συστηνόταν ως ο δεύτερος μετά τον Θεό -τι ακούμε Θεέ μου- και καμάρωνε για τα κόκκινα και ριγιέ παντελόνια του, όταν είχε κέφια, παρά το γεγονός ότι οι ασθενείς ετοιμάζονταν για πλασμαφαίρεση, τους πρόσφερε σαμπάνια.

Φάκελοι κρατούνταν διότι η γιατρός άνευ ειδικότητας ανέτρεχε στις προηγούμενες δόσεις που έδινε για παράδειγμα με ενέσιμες βιταμίνες. Αν κάποιος τους κατέστρεψε για ευνόητους λόγους είναι άλλο. Επίσης δεν δίσταζε σε αρρώστους με τρία μπάι πας να τους βάζει πρόγραμμα πλασμαφαίρεσης δύο δόσεων με διαφορά δύο εικοσιτετραώρων!

Η ελίτ

Είναι και εκείνοι οι οποίοι δηλώνουν ευγνώμονες για τις θεραπείες αν και αρκετοί κάνουν το σταυρό τους που από τύχη και γιατί ήταν πιο ελαφρά η περίπτωση τους, δεν έπαθαν ότι και ο Μαζωνάκης.

Σχεδόν όλη η ελίτ Αθήνα πέρασε από τα μηχανήματα της γιατρού άνευ ειδικότητας. Η διαφήμιση της γινόταν από στόμα σε στόμα. Τα ραντεβού κλείνονταν με μέσον. Οι αμοιβές ήταν τόσο υψηλές που δεν θα μπορούσε να ζητήσει τις υπηρεσίες της ψευτοκλινικής ένας που παίρνει ακόμη κι έναν καλό μισθό.

Τα νούμερα που ακούγονται είναι τρελά. Μπορούσε από ένα ζευγάρι με ενέσιμες βιταμίνες που θα τους έδινε και με συνεδρίες πλασμαφαίρεσης και άλλες θεραπείες να παίρνει πάνω από 30.000€. Κατά καιρούς έφερνε στο ιατρείο και έναν πρακτικό με μέλισσες για διάφορες νόσους.

QR Code

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε εφαρμογή στο κινητό (app), μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και την ειδικότητα του γιατρού που θέλουν να επισκεφθούν αλλά και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί το κάθε ιατρείο. Το ήθελαν και οι ιατρικοί σύλλογοι.

Για την ιστορία αναφέρω ότι το κουδούνι της ψευτοκλινικής όπου έχασε τη ζωή του ο Μαζωνάκης, ανέφερε τα δύο ονόματα, του συζύγου ως παθολόγου και της συζύγου ως άνευ ειδικότητας.

Δεν πτοήθηκε κανένας ασθενής. Έτρεχαν να κλείσουν ραντεβού!

Απαγορεύεται η διαφήμιση και τώρα!

Ανέτρεξα στο νόμο που ψηφίστηκε όταν ήταν υπουργός Υγείας ο Νικήτας Κακλαμάνης. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) απαγορεύεται ρητά:

Εμπορικός χαρακτήρας & εντυπωσιασμός: Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια έχει προφανή εμπορικό σκοπό ή στοχεύει στον αθέμιτο ανταγωνισμό και τον εντυπωσιασμό του κοινού.

Παραπλανητικές υποσχέσεις: Δεν επιτρέπεται η αναφορά σε «σίγουρα αποτελέσματα» ή «εγγυημένες θεραπείες».

Υπερθετικοί τίτλοι: Απαγορεύεται η χρήση εκφράσεων όπως «ο καλύτερος», «νούμερο 1» ή «ο μοναδικός ειδικός».

Άγρα πελατών: Απαγορεύεται η διανομή φυλλαδίων, η ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων σε δημόσιους χώρους (εκτός της νόμιμης ταμπέλας του ιατρείου) και οι αυθαίρετες ανακοινώσεις.

Φωτογραφίες «Πριν & Μετά» (Before/After) & Μαρτυρίες: Απαγορεύεται η χρήση μαρτυριών ασθενών ή φωτογραφιών που προβάλλουν αποτελέσματα θεραπειών για διαφημιστικούς λόγους, καθώς θεωρείται ότι εκμεταλλεύονται την έλλειψη ιατρικών γνώσεων του κοινού.

Μανιτάρια!

Ο άδικος θάνατος του Μαζωνάκη ήταν η αφορμή η κυβέρνηση να ξαναδεί το γκρίζο τοπίο που έχει δημιουργηθεί με όλα αυτά τα ψευτο – ιατρεία που πετάγονται σαν μανιτάρια, και να προσχωρήσει σε αναμόρφωση της νομοθεσίας.

Αρκεί να μην είναι ένας νόμος ακόμη αλλά να εφαρμοστεί. Μέσα στις σκέψεις είναι η δημιουργία ενός διευρυμένου ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα που θα ερευνά όλες τις καταγγελίες, η δημοσιοποίηση των κλινικών, ιατρείων– μαϊμού που εντοπίζονται ώστε να προστατεύονται οι ασθενείς και αυστηρότεροι κανόνες στις διαφημίσεις όλων αυτών των υπηρεσιών αντιγήρανσης κλπ.

Γίνεται της αριθμητικής

Την πρόσθεση που μάθαμε στο δημοτικό, θα την ξεχάσουμε αν ακολουθήσουμε τις προσθαφαιρέσεις που κάνουν τα κόμματα για το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων που ανακοινώθηκαν από το βήμα της ΔΕΘ από τους πολιτικούς αρχηγούς. Η 13η σύνταξη την οποία υποσχέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική περίπτωση της «ασυμφωνίας χαρακτήρων» που παρατηρείται στο διαζύγιο με τα πραγματικά στοιχεία.

Όπως το νόμισμα έχει δύο όψεις έτσι και το κόστος της 13ης σύνταξης έχει δύο αλήθειες.

Στη μέση

Πάρτε λοιπόν μολύβι και χαρτί. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το κόστος της 13ης σύνταξης πλησιάζει τα 2,4 δισ. ευρώ. Με τα 400€ καθαρά που θα νομοθετήσει για να δίνονται κάθε Νοέμβριο, σε μόνιμη βάση, σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ήδη καταβάλει γύρω στα 700 εκατ. ευρώ επιπλέον για τις συντάξεις.

Άρα απομένει για την αναπλήρωση τους άλλο 1,7 δισ. ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ΔΕΘ δεσμεύτηκε για επαναφορά της 13ης σύνταξης, με την 1η δόση να δίνετε το 2027 και την δεύτερη το 2030.

800 εκατ. ευρώ κάτω

Χρησιμοποιεί όμως άλλη αριθμητική. Από τα 2,4 δισ. ευρώ που αναγράφονται στον προϋπολογισμό αφαιρεί τα 700 εκατ. ευρώ που ήδη θα δίνονται κάθε Νοέμβριο. Σωστό αυτό. Επίσης αφαιρεί γύρω στα 400 εκατ. από εισφορές που θα δοθούν πίσω στο κράτος και άλλα 400 εκατ. ευρώ που θεωρεί δεδομένο ότι θα πάνε στην κατανάλωση και μέρος τους θα επιστρέψει στο κράτος μέσω των έμμεσων φόρων.

Αυτό το τελευταίο όμως καμία επίσημη αρχή στην ΕΕ δεν το δέχεται γιατί είναι ένα υποθετικό σενάριο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι για την πρώτη δόση της 13ης σύνταξης χρειάζονται 65 εκατομμύρια επιπλέον των 700 που θα δοθούν, κι άλλα 840 εκατ. στο τέλος της τετραετίας.

Τους χωρίζουν κάποιες εκατοντάδες εκατ. αλλά μετράει η καλή πρόθεση.

Άλλο μπέρδεμα στην ΕΛΑΣ

Ανακατεύουν τους αριθμούς και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το οποίο δεν υπόσχεται 13η σύνταξη αλλά μια λένε το ένα και μια το άλλο όσον αφορά στο συνολικό κόστος του προγράμματος τους.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη εκτίμησε το κόστος γύρω στα 7,5 δισ. ευρώ στην τετραετία, δηλαδή κάτω από 2 δισ. ευρώ τον χρόνο. Άλλαξε την κασέτα ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, ο οποίος ενώ στις 3/9 έλεγε τα ίδια με τον Τσίπρα, μετά παραδέχθηκε ότι από το 2030 τα 7,5 δισ. θα είναι επιπλέον ετήσιες δαπάνες (action24).

Χάσμα

Η κυβέρνηση υπολόγισε το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων Τσίπρα στα 13 δισ. ετησίως και στα 45 στην τετραετία. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο όταν αρχίσει να λειτουργεί, θα κληθεί να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά και να εκτιμήσει τα προγράμματα των κομμάτων και ιδιαίτερα των τριών πρώτων της ΝΔ, της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ.

Όποιο κόμμα κάνει λάθος θα ζητήσει συγνώμη από τους πολίτες; Θα το δείξει ζωή!