Είναι ίσως παράδοξο τώρα που «σκάει» κυριολεκτικά το θέμα της εκρηκτικής νέας ανόδου της τιμής του πετρελαίου, κάτι που κάνει τον φετινό χειμώνα να φαίνεται πολύ απειλητικός, εμείς εδώ στα Οικονοκλαστικά να ασχολούμαστε με τις εξελίξεις στην… ΑΙ. Και μάλιστα στην μακρινή Αμερική και την Wall Street.

Ναι είναι παράδοξο, αλλά πολύ λιγότερο παράδοξο από όσα συμβαίνουν εκεί και ασφαλώς συνδέονται με τα όσο μπορούν να συμβούν στο «εργαλείο» εκείνο που χρηματοδοτεί τα πάντα, το χρήμα και μάλιστα το δολαριακό χρήμα.

Να γίνουμε όμως πιο συγκεκριμένοι.

Τις τελευταίες ημέρες υπήρξε μία αιφνίδια και παράδοξη «συμφωνία» μεταξύ των μεγάλων της ΑΙ (Anthropic – OpenAI – Space X), των Ντάριο Αμοντέι, Σαμ Άλτμαν και Ελον Μασκ, μία συμφωνία σύστασης (!) για επιβράδυνση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πρόκειται για τους τρεις άσπονδους ανταγωνιστές στον χώρο της ΑΙ, που ενώ μέχρι πρόσφατα προσπαθούσαν να πείσουν τις αγορές ότι τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την ανάπτυξη της ΑΙ στην Γή και στον Ουρανό, ξαφνικά μέσα σε 48 ώρες βρέθηκαν να συμφωνούν δημόσια πως ο κλάδος πρέπει να «κόψει ταχύτητα»!

Η επίσημη αφορμή για να γίνει η κίνηση αυτή ήταν ένα περιστατικό που σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, μοντέλα (agents) Τεχνητής Νοημοσύνης της OpenAI και της Hugging Face κινήθηκαν ανεξέλεγκτα σε πρωτοβουλίες που χαρακτηρίσθηκαν «κυβερνοεπιθέσεις». Κάπου στο σημείο αυτό σημειώθηκε μία «θορυβώδης» παραίτηση ενός πρώην ερευνητή ασφάλειας στα συστήματα ΑΙ – μία παραίτηση που γνώρισε πρωτοφανή δημοσιότητα – η οποία συνοδεύτηκε από προειδοποιήσεις ότι οι εταιρείες αυτές «παίζουν με τις ζωές μας».

Και σαν να μην έφθανε αυτή η σύμπτωση το όλο «σκηνικό» και η αλληλουχία των γεγονότων συνέπεσε με την ανακοίνωση για την αναβολή της IPO της OpenAI για το 2027. Κάτι στο οποίο οι αγορές αντέδρασαν ως προειδοποιητικό σήμα αθέτησης προσδοκιών με συνέπεια να «πέσουν» μετοχές τσιπ και ενέργειας.

Και το ερώτημα πολύ εύλογο είναι γιατί οι κολοσσοί αυτοί που έχουν εξαγγείλει πρωτοφανείς επεκτάσεις που μετριούνται πλέον με τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην διετία 2025 – 2026, ξαφνικά – και οι τρείς – προβάλουν το σύνθημα «χαμηλώστε ρυθμούς» γιατί χάνεται ο έλεγχος, το περιβόητο «pace the frontier» που εμφανίζεται σαν γλώσσα λογικής και σύνεσης για περισσότερη ασφάλεια (!).

Οι απαντήσεις που έχουν αρχίσει να αναδύονται πλέον απέναντι σ’ αυτή την ξαφνική στροφή υπογραμμίζουν ολοένα και περισσότερο ότι πίσω από αυτή την «σύνεση» και την ξαφνική έγνοια για… ασφάλεια (!) δεν είναι τίποτα άλλο παρά η σιωπηρή αναγνώριση ότι το μοντέλο χρηματοδότησης του κλάδου φτάνει πλέον στα όριά του.

Οι δεσμεύσεις κεφαλαιουχικών δαπανών που έχουν αναλάβει οι μεγάλες εταιρείες μετριούνται πλέον σε τρισεκατομμύρια δολάρια, με έσοδα που δεν πλησιάζουν ούτε καν αυτή την κλίμακα, παρά τις «κυκλικές» χρηματοδοτικές συμφωνίες μεταξύ των εταιρειών AI, κατασκευαστών τσιπ και παρόχων ενέργειας. Συμφωνίες που θυμίζουν όλο και περισσότερο μια αλυσίδα αμοιβαίας στήριξης, παρά μια αγορά με πραγματική ανάλογη και επαρκή ζήτηση για να καλύψει τις δαπάνες.

Και δεν είναι η πρώτη φορά που το ζήτημα αυτό έχει έρθει στο προσκήνιο φέτος.

Αλλά τι γίνεται όταν η αγορά δεν είναι σε θέση να καλύψει το «κενό» ; Τότε έρχεται η ώρα του «κράτους» να αναλάβει ευθύνες…

Και αυτό δεν είναι μυστικό. Η οικονομική διευθύντρια της OpenAI είχε μιλήσει για την ανάγκη κρατικού «backstop» ώστε να «ξεκλειδωθούν» επενδύσεις δισεκατομμυρίων σε υποδομές. Ο Σαμ Άλτμαν έσπευσε τότε να το «διαψεύσει» δημόσια, επιμένοντας ότι «οι φορολογούμενοι δεν πρέπει να διασώζουν εταιρείες που παίρνουν κακές αποφάσεις».

Την ίδια στιγμή όμως επανέλαβε το αίτημα προς την κυβέρνηση Τράμπ για την ανάγκη κρατικής εμπλοκής, κρατική «συμμετοχή» την ονόμασε στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, «να κερδίζει και το κράτος όχι μόνο οι υπερσκέιλερς» !

(Να θυμίσουμε για τους πολύ παλιότερους, ένα τέτοιο «παράδειγμα». Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής την δεκαετία του ‘70 όταν επέστρεψε μετά την πτώση της χούντας, για να σταματήσει την κατάρρευση της οικονομίας είχε προβεί σε σημαντικές κρατικοποιήσεις με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί για «σοσιαλμανία»…)

Το σημερινό κάλεσμα των τριών κολοσσών της ΑΙ για «υπεύθυνη επιβράδυνση» και ταυτόχρονα για κρατική εμπλοκή στην συνέχεια της διαδρομής της ΑΙ, ίσως έχει έρθει η ώρα να «διαβαστεί» υπό το ίδιο πρίσμα. Ήτοι σαν μία έμμεση προετοιμασία της κοινής γνώμης και της πολιτικής εξουσίας για κρατική «εμπλοκή». Με την διαφορά ότι τώρα τα τρισεκατομμύρια που θα χρειαστούν, θα πρέπει να «βαφτιστούν» θεσμική στήριξη με την μορφή εγγυήσεων για την ασφάλεια του κλάδου και όχι ως «διάσωση» μιας αποτυχημένης επιχείρησης που οι επενδύσεις δεν μπορούν να αποδώσουν τις απαιτήσεις της αγοράς…

Το να το αναγνωρίζουν αυτό οι τρείς επικεφαλής του κλάδου δημόσια και να καλούν σε «συμφωνία» επιβράδυνσης, θα έπρεπε να είχε χτυπήσει ήδη τις… καμπάνες.

Κάποιοι ήδη λένε ότι τις ακούνε, αλλά ο πολύ κόσμος όχι ακόμα. Χαρακτηριστική είναι η δημόσια προειδοποίηση ενός γνωστού στους κύκλους της Wall Street στελέχους της αγοράς, του CIO της Bridgewater, ονόματι Greg Jensen, ο οποίος είπε αυτές τις μέρες ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη σήμερα είναι ακριβώς εκεί που ήταν ο Covid τον Φεβρουάριο του 2020…

Όλοι θυμούνται τι ακολούθησε. Ακόμα και η Ενωμένη Ευρώπη με την ΕΚΤ έβαλαν στην άκρη για λίγο την αντίθεσή τους για την έκδοση κοινού χρέους και πλημμύρισαν την αγορά με ευρωομόλογα.