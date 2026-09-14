Το τεστ για την πορεία των μισθών

Νέο τεστ για την πορεία των μισθών και το κόστος εργασίας καταγράφεται σήμερα (14.09.2026), καθώς η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τον δείκτη μισθολογικού κόστους για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Στο πρώτο τρίμηνο ο δείκτης είχε αυξηθεί κατά 6,4% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 5,9% ένα χρόνο νωρίτερα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική τροχιά των αμοιβών. Τα νέα στοιχεία αποκτούν πρόσθετο βάρος μετά τις εξαγγελίες για νέες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και τη σταδιακή μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Το ζητούμενο παραμένει εάν η άνοδος του μισθολογικού κόστους διατηρήθηκε και στο δεύτερο τρίμηνο, σε μια συγκυρία όπου οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένο λειτουργικό κόστος και σημαντικές δυσκολίες στην εξεύρεση προσωπικού. Η μέτρηση θα αποτυπώσει επίσης με ποιον ρυθμό συγκλίνει το χάσμα αποδοχών με την Ευρώπη, το οποίο παραμένει βαθύ.

Έρχονται τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι

Θέμα χρόνου είναι η έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει αναλυτικά τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, μετά την έκδοση της ΚΥΑ, θα ακολουθήσουν τεχνικές ρυθμίσεις από τους διαχειριστές του δικτύου, ώστε η αυτοπαραγωγή να μπει επιτέλους και στα ελληνικά μπαλκόνια. Ενόψει του δύσκολου χειμώνα και του πληθωρισμού στις τιμές ενέργειας, η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι ίσως να λειτουργήσει, μερικώς τουλάχιστον ως «αντιστάθμισμα» στο αυξημένο κόστος. Όλα θα κριθούν στις λεπτομέρειες. Πάντως, τα μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα είναι τεχνολογία που έχουν ήδη αξιοποιήσει αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία. Εκεί, το όριο ισχύος ανέβηκε πέρυσι στα 800 Watt και οι εγκαταστάσεις έχουν ξεπεράσει τα τέσσερα εκατομμύρια, καλύπτοντας περίπου ένα στα δέκα γερμανικά νοικοκυριά. Ανάλογα πλαίσια αδειοδότησης και ασφαλείας έχουν αναπτύξει επίσης η Αυστρία, η Ολλανδία και το Βέλγιο, ακολουθώντας το γερμανικό πρότυπο.

Καυγάς και για τα hedge funds

Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης σχετικά με την πρωτοβουλία του ΥΠΟΙΚ να προσελκύσει επενδυτές, κεφάλαια και στελέχη από το εξωτερικό. Αφορμή στάθηκε η κριτική του πρώην συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, Φραγκίσκου Κουτεντάκη, περί μετατροπής της Ελλάδας σε φορολογικό «παράδεισο». Κύκλοι του υπουργείου αντιτείνουν ότι τα ειδικά φορολογικά κίνητρα δεν αποστερούν έσοδα από το Δημόσιο, αλλά αποσκοπούν στη διαμόρφωση φορολογικής βάσης εκεί όπου μέχρι πρότινος δεν υπήρχε. Παράλληλα, συνδέουν τη συγκεκριμένη στρατηγική με τη συγκρότηση ενός νέου οικοσυστήματος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τον επαναπατρισμό εξειδικευμένων Ελλήνων του εξωτερικού και την προσέλκυση διεθνών στελεχών. «Για να φορολογήσεις αυτόν τον πλούτο, οφείλεις πρώτα να καταφέρεις να τον προσελκύσεις στην Ελλάδα», επισημαίνουν χαρακτηριστικά, υπεραμυνόμενοι των επαφών με επενδυτές στο City του Λονδίνου και σε άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά κέντρα.

Ακριβό μου υγραέριο

Μια είδηση που πέρασε στα ψιλά την περασμένη εβδομάδα ήταν η αναθεώρηση του εθνικού πλαισίου για τα εμπορικά αποθέματα καυσίμων που υποχρεούνται να διατηρούν κατ’ ελάχιστον οι εγχώριες εταιρείες του κλάδου. Πλέον, στον σχετικό κατάλογο συμπεριλήφθηκε, εκτός της βενζίνης, του ντίζελ και των υπόλοιπων πετρελαιοειδών, και το υγραέριο. Πράγμα λογικό, καθώς και η συγκεκριμένη αγορά έχει επηρεαστεί έντονα από τις εξελίξεις στον Περσικό.

Μια ακόμη απειλή για το φυσικό αέριο

Μια νέα Δαμόκλειος σπάθη επικρέμεται πλέον πάνω από την αγορά φυσικού αερίου, τη στιγμή που οι τιμές έχουν φτάσει τα 80 ευρώ/MWh στην Ευρώπη.

Την περασμένη εβδομάδα οι Ουκρανοί έπληξαν για πρώτη φορά ενεργειακούς στόχους σε βάθος 3.000 χλμ. εντός της Ρωσίας, οι οποίοι σχετίζονται με την παραγωγή φυσικού αερίου. Ως εκ τούτου, στο κάδρο αρχίζει να μπαίνει πλέον και ο μεγάλος σταθμός Yamal LNG, που βρίσκεται 600 χλμ. παραπέρα. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, πρόκειται για μια μονάδα που εξάγει ετησίως ποσότητες αντίστοιχες περίπου με το ένα τέταρτο των εξαγωγών του Κατάρ—δηλαδή διόλου ευκαταφρόνητες. Το Yamal LNG παρουσιάζει παράλληλα ενδιαφέρον και για την ελληνική ναυτιλία, καθώς εταιρείες εγχώριων συμφερόντων μεταφέρουν μέρος αυτού του όγκου σε πελάτες ανά την υφήλιο.

Αντίστροφη μέτρηση για τα ΣΔΙΤ του Βορρά

Θέμα χρόνου είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τα δύο μεγάλα οδικά έργα ΣΔΙΤ στη Βόρεια Ελλάδα (Μαυροβούνι – Έδεσσα και Δράμα – Αμφίπολη). Ως γνωστόν, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει αναδειχθεί ως προσωρινός ανάδοχος για τα δύο projects συνολικής επένδυσης 560 εκατ. (χωρίς ΦΠΑ). Ωστόσο, όπως συνηθίζεται στις περιπτώσεις αυτές, δίνεται χρόνος 10 ημερών για την κατάθεση ενστάσεων. Στη συνέχεια-συναρτήσει των εξελίξεων- αναδεικνύεται ο οριστικός ανάδοχος. Σε κάθε περίπτωση, τα δύο έργα έχουν περίοδο κατασκευής τριών ετών και περίοδο λειτουργίας 27 ετών. Αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικά οφέλη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των οδικών υποδομών και της συνδεσιμότητας στη Βόρεια Ελλάδα. Πάντως, αν λάβουμε υπόψη και τις εργασίες που έχουν δρομολογηθεί για την ανάταξη της Εγνατίας Οδού, γίνεται αντιληπτό ότι οι οδικές υποδομές της Βόρειας Ελλάδας θα έχουν πλήρως εκσυγχρονιστεί τα επόμενα χρόνια.

Στο χάρτη της υψηλής τεχνολογίας τα Σπάτα

Ισχυρή προστιθέμενη αξία δημιουργεί το Athens LifeTech Park, το πρώτο ολοκληρωμένο πάρκο βιοτεχνολογίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που δημιούργησε η Elpen στα Σπάτα μέσω επένδυσης 80 εκατ. ευρώ. Το πάρκο θα λειτουργήσει με τρεις πυλώνες: incubator για νεοφυείς εταιρείες βιοτεχνολογίας, μονάδα προκλινικής και κλινικής έρευνας και εκπαιδευτικό-συνεδριακό κέντρο. Πρόκειται για κομμάτι ευρύτερου προγράμματος της ELPEN ύψους 380 εκατ. ευρώ έως το 2030. Τα Σπάτα φαίνεται αναδεικνύονται σε πόλο έλξης επενδύσεων στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας και των βιοεπιστημών, εάν σκεφτούμε πως εκεί η Microsoft, η Dromeus Capital-APTO και η ΔΕΗ με την Damac κατασκευάζουν ή δρομολογούν την υλοποίηση κέντρων δεδομένων. Την ίδια στιγμή, το νέο χωροταξικό σχέδιο για τη βιομηχανία αναγνωρίζει τον άξονα Κορωπί-Παιανία-Παλλήνη ως το σημαντικότερο εθνικό cluster φαρμακοβιομηχανίας. Σημειωτέον ότι στην Παιανία εξέταζε, αρχικά, τη δημιουργία βιοτεχνολογικού πάρκου και το σχήμα Theracell Advanced Biotechnology και Orgenesis.

Η τεχνητή νοημοσύνη και οι Χούθι

Οι Ουκρανοί δεν είναι οι μόνοι που καινοτομούν και αξιοποιούν κάθε τεχνολογικό μέσο ώστε να ενισχύσουν τις στρατιωτικές τους δυνατότητες. Την Πέμπτη η Anthropic έκανε γνωστό ότι οι Χούθι χρησιμοποιούν το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude, προκειμένου να βελτιώσουν τη στόχευση και την πλοήγηση των πυραύλων τους.

Τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, η Ανσάρ Αλλάχ έπληξε πληθώρα πετρελαϊκών στόχων εντός της Σαουδικής Αραβίας, ανάμεσά τους και τον μεγάλο αγωγό Ανατολής-Δύσης, εάν ευσταθούν οι προς το παρόν ανεπιβεβαίωτες εκτιμήσεις στρατιωτικών και ενεργειακών αναλυτών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι Χούθι στρέφουν ένα κατεξοχήν αμερικανικό εργαλείο ενάντια στη Δύση, συμπαρασύροντας ανοδικά και τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

AI: O Τράμπ και οι άλλοι

Τι κι αν οι «εγκέφαλοι» του ΑΙ ζητούν να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης διότι, μεταξύ άλλων, παραμένουν ανοιχτές τρύπες ασφάλειας. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε επίσκεψή του στην Ιρλανδία, χαρακτήρισε «αρνητικές δυνάμεις» όσους μιλούν για κινδύνους από την AI, λέγοντας πως αναφέρονται σε πράγματα που «δεν θα συμβούν». Η δήλωση ήρθε μία ημέρα μετά το κάλεσμα του διευθύνοντος συμβούλου της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, για επιβράδυνση της ανάπτυξης, στο οποίο συντάχθηκαν δημόσια ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI και ο Έλον Μασκ. Νωρίτερα, ο Τζέικομπ Κόξον, ερευνητής που αποχώρησε πρόσφατα από την Anthropic, είχε δηλώσει ότι ο πρώην εργοδότης του και η ανταγωνίστρια OpenAI επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για την ανάπτυξη τεχνολογιών που «θα μπορούσαν να μας σκοτώσουν όλους έως το τέλος της δεκαετίας». Την ίδια στιγμή, στο Κογκρέσο εκκρεμεί ήδη ο διακομματικός νόμος Frontier Act, που επιδιώκει εθνικό πλαίσιο εποπτείας για την AI. Υπάρχει πάντως, και η άλλη ανάγνωση στο «φρένο» που ζητούν οι «μεγάλοι» του ΑΙ. Με στόχο την διατήρηση της πρωταγωνιστικής θέσης τους στην αγορά του ΑΙ, ζητούν τη διαμόρφωση ενός ρυθμιστικού πλαισίου που θα δυσχεραίνει την είσοδο νέων μικρότερων παικτών.