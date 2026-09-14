«Εκλογικός στόχος η πρωτιά» είναι η στρατηγική του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, όπως την ανέλυσε και στην συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης την Κυριακή το πρωί. Έκοψε κάθε σενάριο για κυβέρνηση συνεργασίας. Χαρακτήρισε «αξιακές και πολιτικές τις αποφάσεις του συνεδρίου» και προειδοποίησε «δεν θα συνεργαστούμε με την ΝΔ». Πολλές ήταν οι αιχμές και για τον Αλέξη Τσίπρα. Απάντησε στην κριτική του πρόεδρου της ΕΛΑΣ ότι επανήλθε στην πολιτική σκηνή διότι διαπίστωσε κενό αντιπολίτευσης. Ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε με 32 βουλευτές τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή και τα κατάφερε. «Δεν καθίσαμε στα πίσω έδρανα για να σχεδιάσουμε την διάλυση της αντιπολίτευσης» τόνισε.

Δεν γίνεται « κυβέρνηση ηττημένων»

Το διά ταύτα είναι ότι παραδέχτηκε πως δεν μπορεί να δημιουργηθεί «κυβέρνηση των ηττημένων», όπως την αποκαλεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Ανδρουλάκης είπε ότι κακά τα ψέματα δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Δεν εξήγησε όμως ούτε τι κυβέρνηση θα μπορούσε να συγκροτήσει το ΠΑΣΟΚ αν βγει πρώτο κόμμα. Όπως και απέφυγε να απαντήσει ποιες θα είναι οι προσωπικές του επιλογές εάν το ΠΑΣΟΚ περάσει κάτω από τον πήχη που βάζει ψηλά και δεν βγει ούτε πρώτο κόμμα, ούτε δεύτερο και παραμείνει τρίτο όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Είχε συγκροτημένο πολιτικό λόγο και απέφυγε τις παγίδες.

Το τραπέζι για 100

Ήταν κατάμεστη η αίθουσα στο Βελλίδειο στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Κάποιοι εξέφρασαν την αισιοδοξία ότι το ΠΑΣΟΚ θα εκλέξει δύο βουλευτές στην Α’ Θεσσαλονίκης. Άλλοι θεωρούν ότι πρέπει να δουλέψουν πολύ άπαντες για να μην είναι το ΠΑΣΟΚ τρίτο κόμμα. Ο Παύλος Γερουλάνος την Παρασκευή το βράδυ έκανε τραπέζι για περίπου 100 στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Δεν κάλεσε βουλευτές. Το εστιατόριο ήταν στην Καμάρα της Θεσσαλονίκης. Συζητήθηκε ποικιλοτρόπως η σύναξη. Ο ίδιος πήγαινε από τραπέζι σε τραπέζι και από παρέα σε παρέα. Ο δρόμος για τις εκλογές είναι μακρύς, αλλά χρειάζεται σπριντ!

Μεταγραφές!

Αλέξανδρος Αυλωνίτης και Ευάγγελος Αποστολάκης έδωσαν το παρόν στην ομιλία Ανδρουλάκη επισφραγίζοντας την προσχώρηση τους στο ΠΑΣΟΚ. Βουλευτές και στελέχη, όπως ο Πέτρος Παππάς, ο Κώστας Τσουκαλάς, η Άννα Διαμαντοπούλου και άλλοι μιλούσαν μαζί τους. Ο Αυλωνίτης θα κατεβεί στην Κέρκυρα. Ο Αποστολάκης συζητάει τα Χανιά ή τον Πειραιά. Στον προθάλαμο βρίσκεται η Μυρτώ Κοροβέση. Εξαφανισμένη από τα τηλεπαράθυρα παραμένει η Νίνα Κασιμάτη, αν και δραστηριοποιείται στον Πειραιά. Η Θεοδώρα Τζάκρη έχει κλείσει με το ΠΑΣΟΚ, αλλά θα είναι στις τελευταίες μεταγραφές που θα ανακοινωθούν κοντά στις εκλογές. Στην Πέλλα έχει τους ψηφοφόρους της που την ακολουθούν πιστά και λέγεται ότι είναι περισσότεροι από τη δύναμη του ΠΑΣΟΚ.

Το τριήμερο στο Καστελλόριζο

Το τριήμερο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο είχε μηνύματα στην Τουρκία και εθνικούς συμβολισμούς. «Δεν απειλούμε κανένα, δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν» δήλωσε. Ανακοίνωσε ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5000 ευρώ για το προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο ακριτικό νησί, αλλά και ως κίνητρο για τις οικογένειες που μένουν εκεί ή θα ήθελαν να μετακομίσουν. Δύο βράδια έμεινε στο Καστελόριζο η πρωθυπουργική αποστολή. Το ζεύγος Μητσοτάκη έμεινε σε ένα μικρό ξενοδοχείο και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης με τους υπόλοιπους σε παλιά σπίτια που ανακαινίστηκαν.

«Πέτρα για πέτρα»

Το Σάββατο το βράδυ Μητσοτάκης και Κακλαμάνης εθεάθησαν στο νησί με βερμούδες. Ο πρωθυπουργός πρότεινε στον πρόεδρο της Βουλής να βγουν φωτογραφία. Πέρασαν αρκετές ώρες μιλώντας με τους κατοίκους και απολαμβάνοντας τις ομορφιές και τις γεύσεις του νησιού. Το Καστελλόριζο είναι από τα αγαπημένα νησιά της Μαρέβας Μητσοτάκη– Γκραμπόφσκι η οποία έχει πάει και μόνη της. Δεν έλειψαν οι πολιτικές συζητήσεις. «Δεν θα αφήσω πέτρα για πέτρα που να μην σηκώσω» είπε κάποια στιγμή ο πρωθυπουργός, εννοώντας ότι θα γυρίσει μέχρι και την τελευταία γωνιά της Ελλάδας ενόψει των εκλογών του 2027.

Όλες οι γαλάζιες φυλές

Ο στενός συνεργάτης του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, ο Γιάννης Φυτόπουλος παντρεύτηκε την αγαπημένη του, στον Ιερό ναό της Αγίας Σκέπης στου Παπάγου. Είναι αγαπητός στη ΝΔ και έδωσαν το παρόν βουλευτές και στελέχη από όλες τις γαλάζιες φυλές. Ήταν εκεί μεταξύ άλλων Μαρινάκης, Σκρέκας, Χρυσομάλλης, Κεφαλογιάννης, Σταμενίτης, Κατσανιώτης, Γιόγακας, Αντώνης Οικονόμου, αρκετοί Οννεδίτες. Ως Αιτωλοακαρνάνας ο Φυτόπουλος κάλεσε τον υποψήφιο με Σαμαρά, Μάριο Σαλμά, τον περιφερειάρχη Δυτικής Στερεάς Νεκτάριο Φαρμάκη κα.

Έκπληξη!

Ποιο πρόσωπο ήταν η έκπληξη; Ο Στέλιος Νικηφοράκης που ήρθε από την Κρήτη. Ο Νίκος Δένδιας παραβρέθηκε στη γαμήλια τελετή, αλλά δεν ακολούθησε στο γαμήλιο γλέντι διότι είναι πρόσφατη η τραγωδία της Τανάγρας με την πτώση του Phantom και τον θάνατο των δύο πιλότων.

Το επίδομα και τα ποσοστά!

Δεν έλειψαν τα πολιτικά πηγαδάκια στο γάμο. Σε ένα από αυτά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξηγούσε ότι η προσωπική άποψη που εξέφρασε για επίδομα ανεργίας, διάρκειας δύο μηνών, κυρίως οφειλόταν στην πεποίθηση του ότι ο άνεργος πρέπει να έχει περισσότερες ευκαιρίες για να βρίσκει δουλειά. Να επιδοτούνται για παράδειγμα οι ασφαλιστικές του εισφορές στην εταιρεία που θα τον προσλαμβάνει. Είναι αίτημα και των εταιρειών που χρειάζονται εργαζόμενους. Έγιναν πολλές συζητήσεις και για τα ποσοστά που μπορεί να πάρουν τα παλιά και τα νέα κόμματα. Αρκετοί τον Σαμαρά τον βλέπουν κοντά στο διψήφιο…. Όσο για τον Τσίπρα θεωρούν ότι έχει φρενάρει. Για την Καρυστιανού εξέφρασαν αμφιβολίες αν θα μπει στη Βουλή.

Άρχισαν τα όργανα!

Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται αύριο και μας ενημερώνει ότι επιστρέφει « ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ και με πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων». Η δικηγόρος του Βάσω Πανταζή αναφέρει και εκείνη ότι «ως προς την σίγουρη κάθοδό του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου από τον ίδιο, μετά την αποφυλάκισή του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες». Έχουν εκφραστεί αντικρουόμενες απόψεις ως προς το αν έχει το δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές με το δικό του κόμμα, τους Έλληνες ή ως υποψήφιος σε κόμμα που δεν είχε σχέση μαζί του και έχει κατέβει στις εκλογές, αλλά δύσκολα θα θεωρηθεί δούρειος ίππος κλπ. Ο ίδιος προετοιμάζει την υποδοχή του έξω απ’ τη φυλακή. Τα όργανα μόλις άρχισαν.

Τα χλωρά με τα ξερά

Αν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι δίδαξαν το μέτρο, οι σύγχρονοι Έλληνες σε χρόνο ντε τε φτάνουν στα άκρα. Αρκετοί είτε παρασύρονται από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα είτε την χρησιμοποιούν για να παίξουν τα δικά τους παιχνίδια. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα τα χλωρά να καίγονται με τα ξερά. Με αφορμή το ιατρείο όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης για την οποία δεν είχε άδεια, και η γιατρός δεν είχε ειδικότητα, στη σέντρα βγήκαν γενικώς τα ιατρεία που προσφέρουν υπηρεσίες αναζωογόνησης. Με την Ιατρική του Τρόπου Ζωής (Lifestyle Medicine) ασχολείται επαγγελματικά, η σύζυγος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Δρ Πόπη Καλαϊτζή. «Αρκετά με το χυδαίο “τσουβάλιασμα”. Ας ακούσουμε, επιτέλους, τι λέει η επιστήμη!» τόνισε στο facebook. Επικαλείται κορυφαίους επιστήμονες και καθηγητές του Χάρβαρντ. Βλέπει και πολιτικές σκοπιμότητες στην στοχοποίηση της. «Δεν είναι αποδεκτό αυτή η διαστρέβλωση να χρησιμοποιείται για να πληγεί η προσωπική και επαγγελματική μου υπόσταση και, κατά την εκτίμησή μου, μέσω εμού, ο σύζυγός μου για πολιτικούς λόγους» τονίζει. «Η επιστήμη κρίνεται με δεδομένα. Όχι με εμπάθειες και πολιτικές σκοπιμότητες. Αρκετά!»