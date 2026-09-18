Σε στροφή 180 μοιρών προχωράει το Μαξίμου απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά τον οποίο οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να κινείται σε ένα εύρος από 5-6% έως και πάνω από 15%. Βέβαια όλοι οι δημοσκόποι αυτό το οποίο επαναλαμβάνουν είναι ότι η πιο ρεαλιστική εικόνα θα φανεί όταν ανακοινώσει το κόμμα και αρχίσει να μπαίνει στις κανονικές μετρήσεις. Αυτό όμως που καμία πλευρά δεν αμφισβητεί – ούτε μέσα στη ΝΔ στις κατ´ ιδίαν συζητήσεις – είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική. Αυτή βέβαια θα εξαρτηθεί και από το αν η κυβέρνηση πετύχει – κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο- να περιορίσει το μεγάλο κύμα δυσαρέσκειας που υπάρχει.

Λάθος

Η στρατηγική που ακολουθούσαν ο πρωθυπουργός αλλά και κορυφαίοι υπουργοί να επιχειρούν να ακυρώνουν τον Αντώνη Σαμαρά αποκαλώντας τον εμμέσως πλην σαφώς «δεύτερη φορά προδότη», δεν απέδωσε καρπούς. Πρώτον γιατί το 1993 όταν έριξε την κυβέρνηση του Κώστα Μητσοτάκη, κρίθηκε από την παράταξη που τον ψήφισε για πρόεδρο του κόμματος και μετά για πρωθυπουργό. Και δεύτερον η στρατηγική που ακολούθησε εκείνος δηλώνοντας ότι εκφράζει την ψυχή της παραδοσιακής δεξιάς με σημαία και τη μάχη κατά της woke ατζέντας, αποενοχοποίησε την στήριξη στο κόμμα που ετοιμάζεται να ανακοινώσει πιθανόν τον Οκτώβριο.

«Μην ασχολείστε»

Το πάθημα της ΔΕΘ φαίνεται να έγινε μάθημα. Οι αρνητικές αναφορές που έκανε ο πρωθυπουργός για τον Σαμαρά περί του know how, της τεχνογνωσίας που διαθέτει στο να βλάπτει την Ν.Δ, προκάλεσαν την άμεση απάντηση του πρώην πρωθυπουργού ενώ η συνέντευξη τύπου στο Βελλίδειο ήταν ακόμη σε εξέλιξη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Σαμαράς χωρίς να κουνήσει το δαχτυλάκι του, να παίζει στα ΜΜΕ σχεδόν ταυτόχρονα με τον Μητσοτάκη που ήταν η πρώτη είδηση με τα μέτρα που ανακοίνωσε. «Ότι ήταν να πω το είπα δεν θα ασχοληθώ άλλο» δήλωσε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Αντίθετα για τον Κώστα Καραμανλή είπε ότι έχει μία καλή προσωπική σχέση μαζί του, επιχειρώντας να κλείσει τουλάχιστον το άλλο μέτωπο.

200 εκατ.

Πακέτο περίπου 200 εκατ. ευρώ επεξεργάζεται η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το ενεργειακό σοκ. Η εντολή Μητσοτάκη είναι να ξύσουν ακόμη και τον πάτο του βαρελιού για να βρεθούν αυτά τα λεφτά. Το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει οριζόντια επιδότηση στην αντλία, αύξηση στο επίδομά θέρμανσης και πλαφόν στο κέρδος των πρατηρίων.

Σχεδόν απίθανη η μείωση ΕΦΚ

Παρά τη συζήτηση που γίνεται για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα οι πληροφορίες της στήλης αναφέρουν ότι το πιο πιθανό είναι να μην προχωρήσει αυτό το μέτρο. Τα έσοδα από τον ΕΦΚ ήταν περίπου 3,7 δις ευρώ το 2025. Πιο αναλυτικά:

Βενζίνη: 2,106 δισ. €

Diesel κίνησης: 1,630 δις. €

Diesel θέρμανσης 294 εκατ.€

Υπό προϋπόθεση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της μείωσης του ΕΦΚ υπό την προϋπόθεση οι Βρυξέλλες να δώσουν το πράσινο φως να μην μετράει στα έσοδα – έξοδα. Οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις όμως δείχνουν ότι δύσκολα θα κυριαρχήσει μία τέτοια γραμμή στην παρούσα συγκυρία. Οπότε το βάρος φαίνεται να πέφτει αποκλειστικά στις επιδοτήσεις.

Alert

Σήμερα στο Eurogroup και αύριο στο Ecofin στο Δουβλίνο, οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συζητούν για το πως οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τον δύσκολο χειμώνα με τις τιμές των καυσίμων να χτυπάνε κόκκινο. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Περρακάκης συζήτησε το ενεργειακό σοκ στις 15/9 με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και με τον αντικαγκελάριο και υπουργό Οικονομικών Λάρσον Κλινγκμπάιλ, στο Βερολίνο. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν απέκλεισε μέτρα για την ενέργεια γιατί αντιδρούν αρκετές χώρες που είναι αυστηρές με τους δημοσιονομικούς κανόνες.

Εφιαλτικά σενάρια

Το πρόβλημα όμως υπάρχει όσο ο πόλεμος αντί να οδεύει προς εκτόνωση κλιμακώνεται. Η Γερμανία, η Ιταλία η Ελλάδα κι άλλες χώρες θέτουν μετ´ επιτάσεως το θέμα μείωσης του ΕΦΚ. Απλώς όλες δεν έχουν τους ίδιους αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες και δεν έχουν περάσει από μνημόνια όπως εμείς. Εάν επιδεινωθεί η κατάσταση και το ράλι συνεχιστεί, δεν αποκλείεται να εξεταστούν και ακραία μέτρα όπως είναι η τηλεργασία στο Δημόσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο κλπ. Δεν είμαστε σε αυτήν τη φάση αλλά όλα είναι στο τραπέζι.

Ανάσα και παρατράγουδα!

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει φύγει από την ΔΕΘ με μία καλύτερη δυναμική. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε και μία από τις καλύτερες κοινοβουλευτικές του παρουσίες στην συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Έδειξε αντανακλαστικά και χιούμορ όπως το ευφυολόγημα που έκανε και το οποίο ήταν πολιτικό, απαντώντας στον πρωθυπουργό που τον κατέκρινε για το « Μητσοτάκης ή Ερντογάν». Κοίταξε στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας και πρόεδρο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών Σπύρο Μπιμπίλα αναφέροντας: « ο πρωθυπουργός έχει υποκριτικό ταλέντο διότι μιλούσε και απαντούσε στον κ.Φλωρίδη, κοιτώντας εμένα (ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι οι Τούρκοι μπορεί να κάνουν ντου εάν υπάρχει αστάθεια). Φοβερό! Συγχαρητήρια! Έχουμε και συναδέλφους που έχουν ταλέντο στην υποκριτική να το αξιολογήσουν».

«Όρθιοι»

Η έκπληξη ήταν η βουλευτής Νάντια Γιαννακοπούλου. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι και του στενού περιβάλλοντος Ανδρουλάκη. Όπως μαθαίνω ήταν η πρώτη η οποία σηκώθηκε και παρότρυνε και τους άλλους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να σηκωθούν και να χειροκροτήσουν τον πρόεδρο δίνοντας το πρόσταγμα «όρθιοι»!

Παρατράγουδα!

Ήρθε μετά η δήλωση Πανά ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συνεργαστεί με την ΕΛΑΣ γιατί επίσης ανήκει στην σοσιαλδημοκρατία και χάλασα το κλίμα. Ανήκει στο «δουκάτο» όπως μου λένε από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά δεν είναι τύπος που θα υπονόμευε τον Ανδρουλάκη. Ούτε φαίνεται να απειλείται από το Πάχτα που συζητείται να κατεβεί στη Χαλκιδική στις επόμενες εκλογές (αν και δεν έχει κλείσει όπως μου λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη).

Τυχαίο;

Ήρθε και η αποχώρηση της Ρόζας Βρεττού από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές για τον Ανδρουλάκη και με το βλέμμα στον Τσίπρα. Τυχαίο ότι έγινε σε μια καλή στιγμή του ΠΑΣΟΚ και σε μια στιγμή που η ΕΛΑΣ δείχνει να φρενάρει; Στην εκτίμηση ψήφου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το κόμμα Τσίπρα γύρω στο 16% που δεν είναι ευκαταφρόνητο αλλά δεν έχει στην παρούσα φάση τον αέρα που είχε στην αρχή. Τυχαία η περίπτωση της Βρεττού; Δε νομίζω…

Οδηγίες

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η μάχη ανάμεσα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. και την ΕΛΑΣ θα κλιμακωθεί μέχρι τις εκλογές. Θα φεύγουν και θα έρχονται στελέχη στο παιχνίδι των εντυπώσεων που παίζεται. Προσωπικά βέβαια πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι μετά τις διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και τα συνεχή πηγαινέλα στα κόμματα της κεντροαριστεράς έχει αρχίσει να εξαντλείται και να μην εντυπωσιάζει όπως πριν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μαθαίνω ότι έδωσε οδηγίες προς ναυτιλομένους στους βουλευτές του. Τους κάλεσε να δείχνουν μεγάλη δραστηριότητα και στα social media από τώρα, γιατί αν το αφήσουν για μετά «θα είναι αργά» όπως είπε.

«Κάντε τηλεόραση την βουλή»

Καταλαβαίνω επίσης ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέλει να τονίσει την παρουσία του κινήματος μέσα στη Βουλή κάτι που στερείται το κόμμα Τσίπρα. Θέλει να τονιστεί αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα. Παρότρυνε τους βουλευτές να είναι δραστήριοι στο κοινοβουλευτικό τους έργο και με τις δηλώσεις τους από το βήμα της βουλής να παράγουν πολιτικό λόγο που θα παίζει και στις τηλεοράσεις. Το στοίχημα για την δεύτερη θέση είναι δύσκολο. Ανεβαίνει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αλλά πρέπει να ανέβει με ταχύτερους ρυθμούς όπως τονίζουν όλα τα στελέχη για να έχει προοπτική μετά τις πρώτες κάλπες. Αυτό είναι το πιο δύσκολο στοίχημα για το Νίκο Ανδρουλάκη που παίζει και το προσωπικό του χαρτί.