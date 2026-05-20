Πολιτική

Κόμμα Καρυστιανού: Δεν κάνουμε face control ούτε μπορούμε να ελέγξουμε όσους μας πλησιάζουν – Ραντεβού στο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης

Το Κίνημα των Πολιτών συγκροτείται για πρώτη φορά από τους ίδιους τους πολίτες - Οι στόχοι του θα ανακοινωθούν στην πρώτη επίσημη συγκέντρωσή του στις 21 Μαΐου στο "Ολύμπιον" της Θεσσαλονίκης στις 18:30
Κόμμα Καρυστιανού: Δεν κάνουμε face control ούτε μπορούμε να ελέγξουμε όσους μας πλησιάζουν – Ραντεβού στο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με μια μακροσκελή ανακοίνωση το επιτελείο του υπό ίδρυση κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού παίρνει αποστάσεις από όλους όσοι εμφανίζονται δίπλα στην ίδια ή τους συνεργάτες της. 

Στην ανακοίνωση εκ μέρους της Μαρίας Καρυστιανού και των συνεργατών της δείχνουν να αισθάνονται την ανάγκη να αποστασιοποιηθούν από όσους βρίσκονται δίπλα τους και έχουν πιθανότατα αμφιλεγόμενο παρελθόν ή δεν πληρούν κατά πάσα πιθανότητα τα στάνταρ που έχουν θέσει. 

Στην ανακοίνωση αναφέρουν ότι: «Εκ μέρους του υπό ίδρυση Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών ξεκαθαρίζουμε ότι όσοι πολίτες πλησιάζουν την Μαρία Καρυστιανού ή τη δικηγόρο και στενό συνεργάτη της Μαρία Γρατσία και φωτογραφίζονται μαζί τους, ούτε στελέχη, ούτε συνεργάτες, ούτε υποψήφιοι του υπό διαμόρφωση Κινήματος είναι απαραίτητα, ό,τι και αν ισχυρίζονται οι ίδιοι. Ουδεμία ευθύνη φέρει το Κίνημα, τα στελέχη και η επικεφαλής του για το παρελθόν ή τους τυχόν υπολογισμούς οποιουδήποτε».

Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης τονίζουν: «Οι πόρτες των γραφείων της Μαρίας Καρυστιανού είναι πάντα ανοιχτές, δεν υφίσταται κάποιο face control, ούτε κάποιος πρακτικός τρόπος να ελεγχθεί άμεσα και έγκαιρα ποιες είναι οι προθέσεις ή το παρελθόν οποιουδήποτε φωτογραφιζόμενου». 

Και καταλήγουν: «Το Κίνημα των Πολιτών δεν διαθέτει τα κυβερνητικά συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης, συγκροτείται για πρώτη φορά από τους ίδιους τους πολίτες και τίποτε δεν θα το σταματήσει στην επιδίωξη των στόχων του, οι οποίοι θα ανακοινωθούν μεταξύ άλλων στην πρώτη επίσημη συγκέντρωσή του στις 21 Μαΐου στο “Ολύμπιον” της Θεσσαλονίκης στις 18:30».

Αναφέρει η ανακοίνωση: 

Εκ μέρους του υπό ίδρυση Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών ξεκαθαρίζουμε ότι όσοι πολίτες πλησιάζουν την Μαρία Καρυστιανού ή τη δικηγόρο και στενό συνεργάτη της Μαρία Γρατσία και φωτογραφίζονται μαζί τους, ούτε στελέχη, ούτε συνεργάτες, ούτε υποψήφιοι του υπό διαμόρφωση Κινήματος είναι απαραίτητα, ό,τι και αν ισχυρίζονται οι ίδιοι. Ουδεμία ευθύνη φέρει το Κίνημα, τα στελέχη και η επικεφαλής του για το παρελθόν ή τους τυχόν υπολογισμούς οποιουδήποτε.

Οι πόρτες των γραφείων της Μαρίας Καρυστιανού είναι πάντα ανοιχτές, δεν υφίσταται κάποιο face control, ούτε κάποιος πρακτικός τρόπος να ελεγχθεί άμεσα και έγκαιρα ποιες είναι οι προθέσεις ή το παρελθόν οποιουδήποτε φωτογραφιζόμενου. Αυτό ακριβώς συνέβη για πολλοστή φορά και κατά τη διαδικασία υπογραφής στην ιδρυτική διακήρυξη του Κινήματος, όταν πολίτες προσήλθαν ανταποκρινόμενοι σε ποικίλες προσκλήσεις ομάδων πολιτών και διαδικτυακών ομάδων.

Ακόμη κι αν είναι προφανές ότι θα μας πλησιάσουν πολλοί “φυτευτοί” και κακοπροαίρετοι, ακόμη κι αν μια φωτογραφία από μόνη της δεν σημαίνει οιαδήποτε ιδεολογική ή πολιτική ταύτιση, ακόμη κι αν είναι βέβαιο ότι θα στηθούν πολλές προβοκάτσιες τέτοιου είδους, ξεκαθαρίζουμε ότι δεν σκοπεύουμε να μπούμε σε κάποια καραντίνα, ούτε να υποχωρήσουμε από τις αρχές της ανοιχτής, διαφανούς, δημοκρατικής διαμόρφωσης του δικτύου των κομματικών μας οργανώσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου υπάρχουν απόδημοι και ομογενείς, με τη βοήθεια και της πιο σύγχρονης τεχνολογίας στο Διαδίκτυο.

Το Κίνημα των Πολιτών δεν διαθέτει τα κυβερνητικά συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης, συγκροτείται για πρώτη φορά από τους ίδιους τους πολίτες και τίποτε δεν θα το σταματήσει στην επιδίωξη των στόχων του, οι οποίοι θα ανακοινωθούν μεταξύ άλλων στην πρώτη επίσημη συγκέντρωσή του στις 21 Μαΐου στο “Ολύμπιον” της Θεσσαλονίκης στις 18:30.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
291
126
113
104
100
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης σε Κωνσταντίνο Τασούλα: Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, παραμένουμε προσηλωμένοι στο κυβερνητικό πρόγραμμα
«Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση» τόνισε ο πρωθυπουργός στη συνομιλία του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κωνσταντίνο Τασούλα
Ανδρουλάκης σε Δεμίρη: Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές, να προσφύγω νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στηλίτευσε την απουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα ο οποίος έστειλε υπόμνημα στην Επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της Βουλής
Νίκος Ανδρουλάκης
Ο φόβος της πόλωσης και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε ΝΔ και Τσίπρα – Προγραμματικές θέσεις αντί προσωπολατρίας
«Φοβούνται» ότι η κυβέρνηση βολεύεται σε μία επιστροφή της συζήτησης πίσω στο 2015, για αυτό και ευνοεί την επάνοδο Τσίπρα, ώστε να αποτελέσει το απαραίτητο για το Μέγαρο Μαξίμου «φόβητρο» ενόψει εκλογών
Νίκος Ανδρουλάκης
Το Μαξίμου «διαβάζει» τις νέες πολιτικές κινήσεις: Η στρατηγική της ΝΔ απέναντι σε Τσίπρα, Καρυστιανού και αναποφάσιστους
Το βλέμμα της ΝΔ είναι στραμμένο στους «γαλάζιους» ψηφοφόρους που μετακινήθηκαν στη «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων και τους οποίους επιδιώκει να… «επαναπατρίσει»
Μαξίμου
«Βολές» κατά του Νίκου Ανδρουλάκη από Τούρκο αντιναύαρχο, εκ των «αρχιτεκτόνων» της «Γαλάζιας Πατρίδας»
«Στην Καππαδοκία βρίσκεται ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του Ελληνισμού» είχε αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε δική του ανάρτηση, μετά την επίσκεψή του στην περιοχή
Νίκος Ανδρουλάκης
Newsit logo
Newsit logo