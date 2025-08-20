2 συλλήψεις σε επιχείρηση του ελληνικού FBI για τη δράση της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα – Έφοδοι σε σπίτια στη Δυτική Αττική

Τουλάχιστον δύο συλλήψεις έχει πραγματοποιήσει η αστυνομία στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα Τετάρτη (20.8.25) στη Δυτική Αττική σχετικά με τη δράση μελών της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί έφοδοι από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI) σε σπίτια στη Δυτική Αττική με αποτέλεσμα να συλληφθούν δύο άτομα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στόχος της επιχείρησης ο εντοπισμός Τούρκων που έχουν εισέλθει στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια και αναπτύσσουν δραστηριότητες που σχετίζονται με την τουρκική μαφία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η πρώτη σύλληψη αφορά παράβαση του νόμου περί όπλων και η δεύτερη ναρκωτικά.

Οι έλεγχοι της αστυνομίας συνεχίζονται ενώ αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία.