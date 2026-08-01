Ελλάδα

Φωτιά στην Αχαΐα: Μήνυμα του 112 «απομακρυνθείτε προς Άλσος και Νερατζιές»

Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες ενώ στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί και τέσσερα αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα
Φωτιά στην Αχαΐα
Καμένο αυτοκίνητο από τη φωτιά στην Αχαΐα / apoixos.gr/EUROKINISSI
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Μήνυμα στους κατοίκους τεσσάρων περιοχών στην Αχαΐα έστειλε το 112 για τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Αιγιάλεια από το απόγευμα της Παρασκευής (31.7.26).

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αρραβωνίτσα, Συνανιά, Αγίους Θεοδώρους και Λιδορίκι της ΠΕ Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Άλσος και Νερατζιές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112 για τη φωτιά στην Αιγιάλεια.

Με το πρώτο φως της ημέρας επανήλθαν στη μάχη και τα εναέρια μέσα.

Τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις νερού, υποστηρίζοντας τις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν αδιάκοπα από τη νύχτα.

Στο πεδίο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι δυνάμεις επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους κοντά στις κοινότητες Αρραβωνίτσα και Νέος Ερινεός.

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