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Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Εικόνες καταστροφής στο πύρινο μέτωπο – Παραδομένα στις φλόγες σπίτια, αυτοκίνητα και δάση

Πολλά και τα νεκρά ζώα από την φωτιά - Βίντεο και φωτογραφίες από τις ζημιές
Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Εικόνες καταστροφής στο πύρινο μέτωπο – Παραδομένα στις φλόγες σπίτια, αυτοκίνητα και δάση
Κλαούντιο Σούμπασι
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Ανυπολόγιστες οι ζημιές που αφήνει πίσω της η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Δεκάδες σπίτια παραδόθηκαν και σήμερα (01.08.2026) στις φλόγες, πολλά αυτοκίνητα έχουν καταστραφεί ενώ ολικές οι καταστροφές και σε πυροσβεστικά οχήματα που επιχειρούσαν. Ανυπολόγιστος και ο αριθμός των ζώων που σκοτώθηκαν στο πύρινο μέτωπο.

Οι εικόνες που μας έρχονται από το Πόρτο Γερμενό, δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Χιλιάδες στρέμματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, τείχη και στέγες σπιτιών έλιωσαν, ενώ αγριογορούνα που βγήκαν στη μέση του δρόμου για να σωθούν από τις φλόγες, δεν τα κατάφεραν και πέθαναν εκεί. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά στην περιοχή έχει κάψει περίπου 100 σπίτια.

fwtia porto germeno
fwtia porto germeno

Ο Δημήτρης Παγώνης, αντιδήμαρχος του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας κάνει λόγο για ανυπολόγιστες ζημιές, αναφέροντας μάλιστα πως οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι θυελλώδεις.

fwtia porto germeno

Δείτε στο live του newsit.gr τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα σε όλη την χώρα.

Αν και δόθηκε εντολή για ρίψεις νερού από 29 εναέρια μέσα, λόγω των μποφόρ, ελικόπτερα και αεροσκάφη έχουν καθηλωθεί.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Αρτοποιό, αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τρία είναι τα μέτωπα που μαίνονται στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενό:

1)Μέσα στο Πόρτο Γερμενό

2)Προς Αγία Παρασκευή

3)Στον οικισμό Μύτικα

Στην περιοχή μάχονται 325 πυροσβέστες 18 πεζοπόρα τμήματα και 92 οχήματα.

Σε εξέλιξη παραμένει και το μέτωπο στην Λιβαδόστρα όπου δόθηκε νωρίτερα εντολή εκκένωσης αλλά και στο Πανόραμα Αιγιάλειας.

Από τη φωτιά κάηκαν και πυροσβεστικά οχήματα τα οποία επιχειρούσαν στο μέτωπο.

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