Ελλάδα

30χρονος έκρυβε κάνναβη σε θερμός για να μην κινεί υποψίες

Ο 30χρονος συνελήφθη έξω κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στο κέντρο της Αθήνας
πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία

Σε μία πρακτική «λύση» για να διακινεί ανενόχλητος ναρκωτικά είχε καταφύγει ένας αλλοδαπός, ηλικίας 30 ετών, τον οποίο συνέλαβαν αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας. Ο άνδρας 30χρονος είχε κρύψει το παράνομο εμπόρευμα σε ειδικά τροποποιημένο θερμός.

Οι αστυνομικοί που πέρασαν χειροπέδες στον 30χρονο αλλοδαπό, κατάσχεσαν ένα μεταλλικό θερμομονωτικό δοχείο (θερμός) με αποσπώμενο τμήμα στο κάτω μέρος, με 413 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 590 γραμμάρια κάνναβης.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. τη Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026), η σύλληψη του 30χρονου έγινε μεσημεριανές ώρες της 2ας Απριλίου έξω κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στο κέντρο της Αθήνας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για «παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών».

Μετά από έρευνα βρέθηκαν μέσα στο θερμός 20 νάιλον συσκευασίες με 27,5 γραμμάρια κάνναβης, και στο σπίτι του 30χρονου εντοπίστηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

– 393 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 563 γραμμάρια κάνναβης,

– πλήθος νάιλον συσκευασιών επιμερισμού και

– ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο δράστης οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Άγιο Φως: Στα Ιεροσόλυμα το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου η ελληνική αποστολή, xωρίς πιστούς η τελετή αφής
Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας η παραλαβή του από τον Ναό της Αναστάσεως, με περιορισμούς στην πρόσβαση στην παλιά πόλη και εναλλακτικά σχέδια μεταφοράς από το ΥΠΕΞ και την ΠΑ
Η τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στην Ιερουσαλήμ (Φωτογραφία αρχείου
Newsit logo
Newsit logo