Γιώργος Μαζωνάκης: Τα 5 πρόσωπα – «κλειδιά» στο ιατρείο στο Κολωνάκι, η κατάθεση του υπνοθεραπευτή και το μήνυμα για τη μέθη

Στα πρόσωπα που βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο του Κολωνακίου το μοιραίο απόγευμα στρέφονται πλέον οι έρευνες για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα έγιναν, εξετάζοντας καταθέσεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες και ψηφιακά ευρήματα που μπορεί να δώσουν απαντήσεις για τις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται ότι έγινε αντιληπτός από αρκετά πρόσωπα μέσα στο ιατρείο, όμως οι διαφορετικές ώρες που φέρεται να έχουν αναφέρει στις καταθέσεις τους βρίσκονται στο επίκεντρο στις έρευνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν έναν ασθενή του 58χρονου γιατρού, τον υπνοθεραπευτή αλλά και επικοινωνίες εργαζομένων, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσουν ποιος βρισκόταν πού και τι γνώριζε εκείνο το απόγευμα.

Ποιοι βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκτός από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, στο ιατρείο βρίσκονταν ακόμη πέντε άτομα. Ανάμεσά τους ήταν εργαζόμενες του ιατρείου, μεταξύ των οποίων νοσηλεύτριες και οι δύο γραμματείς, με τις καταθέσεις τους να θεωρούνται σημαντικές για τη δημιουργία ενός ξεκάθαρου χρονολογίου. Συγκεκριμένα πρόκειται για μία νοσηλεύτρια, τεχνολόγος του εργαστηρίου, μία νοσηλεύτρια του ιατρείου.

Οι γυναίκες φέρεται να έχουν δει τον Γιώργο Μαζωνάκη, ωστόσο έχουν αναφέρει διαφορετικές ώρες για το πότε συνέβη αυτό. Οι Αρχές καλούνται τώρα να συγκρίνουν όσα έχουν πει με τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, ώστε να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στο ιατρείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο κάδρο βρίσκεται και ένας ασθενής του 58χρονου γιατρού. Ο ίδιος φέρεται να έχει καταθέσει ότι βρισκόταν στο ιατρείο περίπου στις 15:30, καθώς είχε προγραμματισμένο ραντεβού. Στις 16:05 φέρεται επίσης να εκδόθηκε από τον 58χρονο παραπεμπτικό για εξετάσεις, στοιχείο που επικαλείται η πλευρά της υπεράσπισής του.

Στο μικροσκόπιο και ο ρόλος του υπνοθεραπευτή

Ένα ακόμη πρόσωπο που εξετάζεται είναι ο υπνοθεραπευτής που είχε ραντεβού με τον τραγουδιστή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συγκεκριμένο ραντεβού είχε κλείσει γυναίκα από το επαγγελματικό περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία φέρεται να είχε επικοινωνήσει δύο φορές με τον υπνοθεραπευτή και να επέμενε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση.

Ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να καταθέσει στις Αρχές όσα γνωρίζει για τον τραγουδιστή, αλλά και για τις επικοινωνίες που είχε με τη γιατρό. Μεταξύ των στοιχείων που εξετάζονται βρίσκεται φωτογραφία που φέρεται να του είχε στείλει η γιατρός και στην οποία εμφανιζόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης σε καρέκλα πλασμαφαίρεσης, συνοδευόμενη από το μήνυμα «όλα καλά».

Υπενθυμίζεται ότι αύριο Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του υπνοθεραπευτή από την Κηφισιά, ο οποίος αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του ανακριτή.

Ο ίδιος έχει πει και φαίνεται ότι θα επαναλάβει και στις Αρχές ότι ο τραγουδιστής είχε προγραμματισμένο ραντεβού για τις 5 το απόγευμα με τον υπνοθεραπευτή, και για τον λόγο αυτόν φαίνεται ότι του έστειλε τη φωτογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να παρουσιάσει ένα αναλυτικό ημερολόγιο με τη σειρά των γεγονότων, τις τηλεφωνικές κλήσεις που δέχθηκε, τις δύο επικοινωνίες με τη γυναίκα από το περιβάλλον του τραγουδιστή, αλλά και τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό.

Το μήνυμα που εξετάζεται για τη μέθη

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα στα κινητά τηλέφωνα εργαζομένων του ιατρείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε μήνυμα εργαζόμενης προς συγγενικό ή οικείο της πρόσωπο, στο οποίο φέρεται να γίνεται αναφορά σε χορήγηση μέθης στον τραγουδιστή.

Το μήνυμα φέρεται να ανέφερε «Άστα… Η…. έδωσε μέθη» και να σχετίζεται με τη γιατρό και τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα στο ιατρείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το συγκεκριμένο μήνυμα διαγράφηκε στη συνέχεια. Το εύρημα εξετάζεται από τις Αρχές μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία και από μόνο του δεν αποδεικνύει ότι πράγματι χορηγήθηκε μέθη.

Τι λέει ο ΙΣΑ για τους ελέγχους

Την ίδια ώρα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τοποθετήθηκε για τους ελέγχους σχετικά με τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, είχε υπάρξει προφορική ενημέρωση και ακολούθησαν τρεις αιφνιδιαστικοί έλεγχοι, κατά τους οποίους, όπως αναφέρει, δεν εντοπίστηκε σχετικό μηχάνημα.

Ο Σύλλογος σημειώνει ότι προχώρησε στην ανακοίνωση «με αφορμή δημόσιες αναφορές των τελευταίων ημερών, στις οποίες περιλαμβάνονται ανακριβείς και δυσφημιστικοί ισχυρισμοί σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο, χειρίστηκε τον έλεγχο του ιατρείου που εμπλέκεται στο θάνατο του Γ. Μαζωνάκη», τονίζοντας ότι θεωρεί αναγκαίο «να αποκαταστήσει την πραγματικότητα και να παραθέσει τα πραγματικά περιστατικά».

Η συνάντηση των δύο γιατρών στον Κορυδαλλό και το αναμενόμενο επισκεπτήριο

Οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί συναντήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού, αφού η εισαγγελέας που εποπτεύει τις φυλακές έκανε δεκτό το σχετικό αίτημα της 56χρονης που αποδέχτηκε ο 58χρονος.

Η 56χρονη γιατρός μεταφέρθηκε από τις γυναικείες στις ανδρικές φυλακές Κορυδαλλού με τη συνοδεία της εξωτερικής φρουράς.

Η συνάντησή τους κράτησε περίπου μισή ώρα και έγινε σε ειδικό χώρο επισκεπτηρίου, χωρίς διαχωριστικό τζάμι ανάμεσά τους. Κατά τη διάρκειά της αφαιρέθηκαν οι χειροπέδες τους και οι δύο γιατροί αγκαλιάστηκαν, ενώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Οι δύο γιατροί ζήτησαν να έχουν επισκεπτήριο, το οποίο αναμένεται για αύριο Δευτέρα 21.09.2026, με τα πρόσωπα που φαίνεται ότι θα τους επισκεφτούν να είναι τα παιδιά τους αλλά και οι δικηγόροι τους.