Ελλάδα

89η ΔΕΘ: Με κεντρικό σύνθημα «η Ελλάδα του gov.gr» συμμετέχει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης

Παρουσιάζει στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τις πιο πρωτοποριακές ψηφιακές υπηρεσίες και έργα που μεταμορφώνουν την καθημερινότητα των πολιτών
ΔΕΘ
Προετοιμασίες για την 89η Διεθνη Έκθεση Θεσσαλονίκης / (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Η Ελλάδα δίνει το δικό της στίγμα στην ψηφιακή επανάσταση με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης να συμμετέχει ενεργά στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Με κεντρικό σύνθημα «Η Ελλάδα του gov.gr», το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης παρουσιάζει στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τις πιο πρωτοποριακές ψηφιακές υπηρεσίες και έργα που μεταμορφώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Μέσα από εντυπωσιακές και διαδραστικές παρουσιάσεις, επισκέπτες κάθε ηλικίας θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά πώς η τεχνολογία συμβάλει στην ανοικτή και προσβάσιμη δημόσια διοίκηση, διαμορφώνοντας το μέλλον της χώρας.

Το περίπτερο 12 θα αποτελέσει σημείο συνάντησης για πολίτες και επιστήμονες, όπου θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν έργα που υλοποιούν οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου.

Ανάμεσα στα κεντρικά σημεία είναι η προσομοίωση του υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», ο οποίος αναμένεται να εγκατασταθεί στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου το 2026 και θα συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο ισχυρούς παγκοσμίως.

Μαζί με αυτόν λειτουργεί το Ai Factory «Pharos», ένα από τα πρώτα 13 της Ευρώπης, που θα υποστηρίζει start-ups, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στην ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για τομείς όπως η υγεία, η βιωσιμότητα και η γλώσσα.

Οι επισκέπτες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να δουν διαδραστικά μέτρα οδικής ασφάλειας, με κάμερες σε πραγματικό χρόνο να καταγράφουν παραβάσεις, προβάλλοντας τον ρόλο της τεχνολογίας στη διατήρηση της ανθρώπινης ζωής.

Επιπλέον, μέσα από ειδικά booth παρουσιάζονται εμβληματικά έργα, όπως η εφαρμογή MyStreet για την καταγραφή μισθώσεων και καταγγελιών, το Kids Wallet για την προστασία παιδιών, ο Προσωπικός Αριθμός για διασφάλιση των δεδομένων, το Gov.gr Wallet με νέες λειτουργίες, το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων για την παρακολούθηση δεδομένων από το διάστημα, και η εφαρμογή MyHealth για την πρόσβαση στον ατομικό φάκελο υγείας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ΔΕΘ θα πραγματοποιούνται παρουσιάσεις, συζητήσεις και εκδηλώσεις με τη συμμετοχή στελεχών του Υπουργείου και των φορέων του. Υπουργοί όπως η Σοφία Ζαχαράκη, ο Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος θα συζητήσουν για την προστασία των παιδιών μέσω του Kids Wallet και τις ψηφιακές υπηρεσίες που ενισχύουν την προσβασιμότητα και την ασφάλεια όλων των πολιτών.

Επιπλέον, θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην σύνδεση του υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» και του AI Factory «Pharos» με το ευρύτερο οικοσύστημα τεχνολογίας της χώρας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ψηφιακής καινοτομίας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ελλάδας.

Ελλάδα
