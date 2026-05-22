Χανιά: Στο νοσοκομείο με αιμάτωμα στο κεφάλι και μώλωπες τρίχρονο κοριτσάκι

Οι γιατροί στα Χανιά σταθεροποίησαν την κατάστασή του, αλλά κρίθηκε αναγκαίο να διακομισθεί στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένα κοριτσάκι τριών ετών που μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο Χανίων.

Το κοριτσάκι διεκομίσθη το βράδυ της Πέμπτης (21.5.2026) από την μητέρα του, στο Νοσοκομείο Χανίων σοβαρά τραυματισμένο. Οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα και μώλωπες σε σημεία του σώματός του που παρέπεμπαν σε χτυπήματα και άμεσα έγιναν οι ενδεικνυόμενες ιατρικές πράξεις από παιδοχειρουργό με αποτέλεσμα να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Όμως κρίθηκε αναγκαίο να διακομισθεί στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε τόσο βαριά το 3χρονο κοριτσάκι ερευνούν οι αστυνομικές αρχές και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

