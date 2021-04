«All you want is Greece». Mε αυτό το σύνθημα η Ελλάδα προετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της επίσημα στον τουρισμό στις 15 Μαΐου.

Στόχος της κυβέρνησης το άνοιγμα να γίνει με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Έτσι, ως τότε, η άρση περιοριστικών μέτρων θα γίνεται με σταθερά βήματα, ώστε σε 17 ημέρες από σήμερα, να έχει επέλθει μια καταρχήν κανονικότητα στη χώρα.

Σήμερα απελευθερώνονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις, με την υποχρέωση ωστόσο αποστολής SMS.

Τη Δευτέρα ανοίγει η εστίαση, με τραπέζια σε υπαίθριους χώρους, ενώ δεν θα επιτρέπεται η μουσική.

Η μετακίνηση σε καφέ και εστιατόρια θα γίνεται με τον κωδικό 6. Θα κλείνουν το αργότερο στις 22:45 και η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών επεκτείνεται ως τις 23:00 από τις 22:00 που ισχύει τώρα.

Επισημαίνεται ότι αυτοί οι περιορισμοί ισχύουν ως τις 15 Μαΐου.

Τα βήματα προς την απελευθέρωση από τις 10 Μαΐου και μετά

Στις 10 Μαΐου προγραμματίζεται το άνοιγμα όλων των σχολείων (Γυμνάσια και Δημοτικά) και την ημέρα που η χώρα ανοίγει επίσημα τις πύλες της σε επισκέπτες, στις 15 Μαΐου, καταργούνται τα SMS για όλες τις μετακινήσεις και επιτρέπεται πλέον ελεύθερα η κυκλοφορία από νομό σε νομό.

Ως τότε αναμένεται και η επανεκκίνηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αρχής γενομένης από τα μουσεία, για να ακολουθήσουν αργότερα και συναυλίες, θέατρα κλπ, πάντα σε εξωτερικό χώρο και κατά τα πρότυπα ασφάλειας που λειτούργησαν το καλοκαίρι του 2020.

Η νέα καμπάνια του ΕΟΤ

Μετά το Πάσχα, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του νέου μήνα, η Ελλάδα παρουσιάζει την νέα καμπάνια του Ε.Ο.Τ. για τη φετινή τουριστική σεζόν.

“All you want is Greece” το βασικό της σύνθημα

Σε συνέντευξη τύπου για τη νέα καμπάνια ο υπουργός Τουρισμού Χάρις Θεοχάρης επιδιώκει, σε διεθνές κοινό, να περάσει το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια ασφαλής και φιλική χώρα, έτοιμη να υποδεχτεί όποιον θέλει να απολαύσει τις ομορφιές της στις καλοκαιρινές του διακοπές.

Θετικά νέα από τις ΗΠΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από την πλευρά του υπουργού Τουρισμού ένα μπαράζ επαφών με τις μεγάλες αγορές…

Ο Χάρης Θεοχάρης ολοκληρώνει σήμερα το ταξίδι του στην Αμερική, μία από τις χώρες που οι πολίτες της, στη δύση της covid εποχής, επιλέγουν ξανά την Ελλάδα για τις διακοπές τους.

Απόδειξη οι συμφωνίες που έκλεισε ο υπουργός Τουρισμού για απευθείας πτήσεις προς την χώρα μας.

Ο Αμερικανικός κολοσσός Delta Air Lines επιστρέφει στην Αθήνα και μάλιστα με 3 απευθείας πτήσεις σε καθημερινή βάση. Δύο από το Διεθνές Αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης, και μία από το Διεθνές Αεροδρόμιο Hartsfield-Jackson της Ατλάντα.

Συνολικά θα υπάρξουν 4 απευθείας πτήσεις, μία εκ των οποίων θα έχει αφετηρία και την Ουάσιγκτον.

Σημαντική για τη χώρα και η βράβευση της Ελλάδας από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC) με την κορυφαία διάκριση, το «Global Champion Award for COVID-19 Crisis Management», για τον τρόπο που άνοιξε και λειτούργησε πέρυσι τον τουρισμό.

Το βραβείο παρέλαβε ο Υπουργός Τουρισμού Χ. Θεοχάρης στις ΗΠΑ.

“Αποτελεί πιστοποίηση ότι η χώρα μας είναι κορυφαίος τουριστικός προορισμός, με υποδειγματική εφαρμογή υγειονομικών πρωτοκόλλων, με πρωτότυπες και καινοτόμες λύσεις, με απαράμιλλο επίπεδο φροντίδας για κάθε ταξιδιώτη, για κάθε οικογένεια ή συντροφιά τουριστών” σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.

“Το ίδιο θα γίνει και φέτος, έχοντας μάλιστα πρόσθετα και σημαντικά όπλα, όπως τα εμβόλια και τα self-tests” προσθέτουν.

Στα θετικά νέα το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το “πράσινο φως” στα ταξίδια Αμερικανών πολιτών που έχουν εμβολιαστεί στις χώρες μέλη της Ε.Ε. για το καλοκαίρι.

Αμέσως μετά το Πάσχα ο κ. Θεοχάρης θα επισκεφτεί και την Γαλλία, την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία για επαφές με τους μεγαλύτερους tour operators.

Παράλληλα σε προχωρημένο επίπεδο βρίσκονται οι συζητήσεις με περίπου 30 χώρες προς αναγνώριση των πιστοποιητικών εμβολιασμού.

Πως θα ταξιδεύουν οι επισκέπτες τη χώρα μας;

Από τα μέσα Ιουνίου όσοι έχουν εμβολιαστεί θα ταξιδεύουν με το Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό, το οποίο θα αποδεικνύει ότι ο ταξιδιώτης έχει εμβολιαστεί κατά της covid_19, έχει υποβληθεί σε εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα ή έχει αναρρώσει, με κωδικό QR ώστε να διασφαλίζεται η γνησιότητά του.

Oι μη εμβολιασμένοι πολίτες θα έρχονται στην Ελλάδα έχοντας στα χέρια τους αρνητικό μοριακό τεστ (PCR) και θα φεύγουν με rapid test.

Οι εκτιμήσεις για την τουριστική σεζόν

Παράγοντες της Κυβέρνησης αλλά και της τουριστικής αγοράς εκτιμούν ότι φέτος η σεζόν θα είναι σημαντικά καλύτερη από την περσινή, λόγω και των εμβολιασμών, ενώ αναμένεται και επιμήκυνση της μέσα στο φθινόπωρο.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι επισκέφτηκαν την Ελλάδα 7,37 εκατομμύρια ταξιδιώτες, με εισπράξεις 4,3 δις ευρώ, όταν το 2019 είχαμε με 31,4 εκατομμύρια επισκέπτες και εισπράξεις 18,2 δις ευρώ (βάση στοιχείων της Τραπέζης της Ελλάδος).