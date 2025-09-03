Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 27χρονος για την άγρια δολοφονία του 47χρονου – Εμπλέκεται και σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών

Στην εξιχνίαση της υπόθεσης δολοφονίας του σεσημασμένου 47χρονου αλλοδαπού, Αρτούρ Μπασίμι, που σκοτώθηκε από σφαίρα στο κεφάλι το βράδυ της 18ης Αυγούστου 2025 στην οδό Μιχαήλ Βόδα στον Άγιο Παντελεήμονα, προχώρησαν τα στελέχη της αστυνομίας, με την σύλληψη ενός 27χρονου.

Για την υπόθεση της δολοφονίας στον Άγιο Παντελεήμονα, συνελήφθη ένας 27χρονος, ενώ κατά την διάρκεια της έρευνας συνελήφθη ακόμη ένας συνομήλικός του, με τον οποίο διαπιστώθηκε ότι έκαναν διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, ανθρωποκτονία με δόλο, κλοπή αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Το χρονικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση ξεκίνησε, το βράδυ της 18ης Αυγούστου όταν ένας άγνωστος δράστης, ο οποίος οδηγούσε μία μοτοσικλέτα, πλησίασε και πυροβόλησε τον 47χρονο αλλοδαπό στην οδό Μιχαήλ Βόδα στον ‘Αγιο Παντελεήμονα.

Μετά από το σκηνικό ακολούθησε έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, κατά την οποία συλλέχθηκαν αποδεικτικά στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος, καθώς και ψηφιακά και εγκληματολογικά δεδομένα, από την αξιοποίηση των οποίων έγινε δυνατή η ταυτοποίηση του 27χρονου καθώς και η χαρτογράφηση των κινήσεών του πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την τέλεση της ανθρωποκτονίας. Το επικρατέστερο σενάριο από την αρχή ήταν το ξεκαθάρισμα λογαριασμών για ναρκωτικά.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ στο πλαίσιο της έρευνας, το απόγευμα της 21ης Αυγούστου, εντοπίσθηκε στον ‘Αλιμο η μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησε ο δράστης, η οποία διαπιστώθηκε ότι είχε κλαπεί από την περιοχή της Καλλιθέας και δόθηκε πίσω στον νόμιμο ιδιοκτήτη του.

Έρευνες που οδήγησαν στις συλλήψεις

Χθες το πρωί, Τρίτη (2/9/2025), πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τρία σπίτια στην Αθήνα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 1.430,8 γραμμάρια κοκαΐνη, 642 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη, 34 γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη («σοκολάτα»), 137 γραμμάρια άγνωστη χημική ουσία, ένας μεταλλικός τρίφτης, στον οποίο βρέθηκαν υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης, πυροβόλο όπλο, με γεμιστήρα που περιείχε έντεκα 11 φυσίγγια, ρουχισμός και εξοπλισμός αναβάτη μοτοσυκλέτας, πανομοιότυπος με αυτόν του δράστη της δολοφονίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια της έρευνα προέκυψε ότι ο 27χρονος από κοινού με συνομήλικό του, ο οποίος επίσης συνελήφθη, προέβαιναν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό τα παραπάνω σπίτια.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για παράβαση των νόμων περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών, σωματικές βλάβες, ενδοοικογενειακή βία και απείθεια, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.