Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη ο δράστης που πέταξε χειροβομβίδα σε καφετέρια – Βίντεο η στιγμή της ρίψης

Στη σύλληψη του δράστη που πέταξε χειροβομβίδα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα τον περασμένο Αύγουστο, καθώς και στον εντοπισμό του συνεργού του, προχώρησαν οι αρχές την Παρασκευή (28.11.2025).

Έπειτα από έρευνες της ΕΛΑΣ, εντοπίστηκε ένας 36χρονος Παλαιστίνιος στην Αθήνα, ο οποίος εμπλέκεται με την έκρηξη χειροβομβίδας που είχε σημειωθεί τα μεσάνυχτα της 5ης Αυγούστου σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου είχαν τραυματιστεί δύο άνθρωποι.

Όπως προέκυψε, ο 36χρονος είχε συνεργό στο περιστατικό με την χειροβομβίδα, έναν 24χρονο Αιγύπτιο ο οποίος είναι είναι σεσημασμένος για σωρεία παραβάσεων όπως κατοχή όπλων, χρήση ναρκωτικών, κλοπές, σωματικές βλάβες, απείθεια και κακοποίηση ζώων συντροφιάς, και πλέον βρίσκεται στην φυλακή.

Κατόπιν έρευνας που διενεργήθηκε στον 36χρονο, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε είναι άστεγος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και αντικείμενα διευκόλυνσης στη χρήση άλλων ναρκωτικών.



Ειδικότερα, από ενδελεχή έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας και ιδίως από την αξιοποίηση βιντεοληπτικών υλικών, προέκυψε η συμμετοχή και ο ρόλος του 36χρονου και του 24χρονου στην έκρηξη της χειροβομβίδας ενώ ο μη θανάσιμος τραυματισμός των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στην καφετέρια, οφείλεται σε τυχαίο γεγονός.

Οι κατηγορούμενοι λίγο πριν τη ρίψη της χειροβομβίδας:

Ο 36χρονος ετοιμάζοντας την χειροβομβίδα:

Η στιγμή που ο 36χρονος πετάει τη χειροβομβίδα στην καφετέρια:

Ο 36χρονος διαφεύγει του σημείου της έκρηξης:

Σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε στον 36χρονο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Μία νάιλον συσκευασία περιέχουσα ναρκωτική ουσία, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνη «Σίσα», συνολικού μεικτού βάρους μηδέν κόμμα τεσσάρων 0,4 γραμμαρίων,

Μία πλαστική πίπα «bong», εμπεριέχουσα υπολείμματα ανωτέρω ναρκωτικής ουσίας και

Ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και κατά συρροή, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παράβαση του νόμου για τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες.

Επισημαίνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα. Ο 36χρονος που συνελήφθη οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Το χρονικό

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 5 Αυγούστου, περίπου στις 00:20 σημειώθηκε έκρηξη σε καφετέρια με ναργιλέδες στον Άγιο Παντελεήμονα, από την οποία τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης, ρουμανικής καταγωγής, και ένας πελάτης που βρίσκονταν μέσα.

Όπως προέκυψε, ο 36χρονος σε συνεργασία με τον 24χρονο, προσέγγισε πεζός την καφετέρια που βρίσκεται επί της οδού Αδμήτου 5 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του 47χρονου υπηκόου Ρουμανίας και πέταξε εντός αυτού την χειροβομβίδα. Εκείνη τη στιγμή εντός του καταστήματος βρίσκονταν και δύο αλλοδαποί πελάτες.

Από την έκρηξη τραυματίστηκε σοβαρά ο ιδιοκτήτης ενώ ο ένας εκ των πελατών, τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Ο 47χρονος, νοσηλεύθηκε σε νοσοκομείο για 6 μέρες ενώ ο πελάτης πήρε εξιτήριο την ίδια μέρα. Επιπλέον, προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο εσωτερικό του καταστήματος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών ενεργοποιήθηκε χειροβομβίδα, αμυντικού τύπου F1.​

Κατόπιν των ανωτέρω, το βράδυ της 28ης Νοεμβρίου, κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, εντόπισε στο κέντρο της Αθήνας τον 36χρονο και αφού τον ακινητοποίησε στη συνέχεια τον οδήγησε στην έδρα της Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας.