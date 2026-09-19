Σφραγίστηκε η Πολεοδομία Μυκόνου – Έρευνα για εκκρεμείς υποθέσεις αυθαιρέτων

Στο σφράγισμα της Πολεοδομίας στη Μύκονο έχουν προχωρήσει εδώ και δύο ημέρες οι Αρχές, κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης, προκειμένου να διερευνηθούν δεκάδες εκκρεμείς υποθέσεις αυθαιρέτων.

Το κτίριο της Πολεοδομίας στη Μύκονο παραμένει σφραγισμένο, ενώ ούτε οι υπάλληλοι της υπηρεσίας έχουν πρόσβαση στα αρχεία ενώ συνεχίζεται η έρευνα για υποθέσεις αυθαιρέτων.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η εξέλιξη αυτή φαίνεται να συνδέεται με την εκκρεμή διεκπεραίωση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών.

Σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, το πρόβλημα αποδίδεται σε δυσλειτουργία του προγράμματος e-poleodomia, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρωτοκόλληση εγγράφων που αφορούν πολεοδομικές υποθέσεις, μεταξύ άλλων καταγγελίες και παραβάσεις αυθαιρέτων.

Ο δήμαρχος Μυκόνου, Χρήστος Βερώνης, δήλωσε:«Πριν από δύο μέρες, η αστυνομία έλαβε εντολή από την εισαγγελία να σφραγίσει την Πολεοδομία, προκειμένου να ελεγχθεί το πρόγραμμα e-poleodomia.

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Την επόμενη ημέρα ήρθε έγγραφο σε μένα, το οποίο συνοδευόταν από το έγγραφο της εισαγγελίας, που έλεγε ότι, επειδή έχει κλείσει το πρόγραμμα, να στείλει δύο υπαλλήλους της Πολεοδομίας Σύρου, που είναι η Πολεοδομία της πρωτεύουσας, προκειμένου να ελεγχθεί το πρόγραμμα».

Έλεγχος παρουσία εισαγγελέα

Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της αρμόδιας υπηρεσίας, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Στόχος είναι να πραγματοποιηθεί έλεγχος στα αρχεία της Πολεοδομίας Μυκόνου και να διερευνηθεί η πορεία των εκκρεμών υποθέσεων και των καταγγελιών που έχουν υποβληθεί.