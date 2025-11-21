Άγρια μανιτάρια: Ποια είναι επικίνδυνα στην Ελλάδα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή

Η περιπέτεια που ζει ένα ζευγάρι μετά την κατανάλωση άγριων μανιταριών και νοσηλεύεται με οξεία ηπατική ανεπάρκεια στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Τα μανιτάρια φέρεται να τα είχαν μαζέψει μόνοι τους, κάπου στην Έδεσσα.

Και οι δύο υπέστησαν βαρύτατη δηλητηρίαση και χρειάζονται επειγόντως μεταμόσχευση ήπατος. Μάλιστα, θα μεταφερθούν άμεσα σε μεταμοσχευτικό κέντρο της Ιταλίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα άγρια μανιτάρια δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε ανθρώπους που τα καταναλώνουν στην χώρα μας. Μάλιστα έχουν καταγραφεί και θάνατοι, όπως είχε γράψει προ αρκετών ετών σε άρθρο του στο paidiatriki.gr ο εκλιπών αναπληρωτής καθηγητής Παιδιατρικής Παναγιώτης Σπυρίδης.

Όπως ανέφερε, στην χώρα μας φύονται 2.000 διαφορετικά είδη μανιταριών και στο Κέντρο Δηλητηριάσεων αναφέρονται ετησίως 80-140 περιστατικά δηλητηρίασης από αυτά.

Τα περιστατικά οφείλονται στην άγνοια των ανθρώπων που συλλέγουν τα άγρια μανιτάρια. Η διάκριση των εδώδιμων από τα δηλητηριώδη είδη είναι πρακτικά αδύνατη, χωρίς τις ειδικές μεθόδους ταυτοποίησης, τόνιζε.

Οι περισσότερες δηλητηριάσεις από άγρια μανιτάρια παρατηρούνται σε επαρχιακές πόλεις με εύκολη πρόσβαση στο δάσος και στην ύπαιθρο χώρα όπου τα μανιτάρια φυτρώνουν ακόμα και στις αυλές, έγραφε. Παρατηρούνται επίσης μόλις αρχίσουν τα πρωτοβρόχια το φθινόπωρο.

Δυστυχώς η κατάληξη μπορεί να είναι τραγική. Στις 16/10/2014 πέθανε καλόγερος μετά από κατανάλωση μανιταριών, ενώ υπήρξαν περιπτώσεις ασθενών που χρειάστηκαν μεταμόσχευση ήπατος.

Ο Παναγιώτης Σπυρίδης τόνιζε τότε πως η μόνη λύση για να αποτραπούν αυτά τα φαινόμενα είναι να μην τρώει κανείς άγρια μανιτάρια. Εκτός κι αν έχει δίπλα του έναν επίσημο-εντεταλμένο διαλογέα, ο οποίος θα τον ενημερώνει ποια είναι ασφαλή και ποια όχι.

Ποια είναι τα επικίνδυνα είδη

Ο αναπληρωτής καθηγητής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2019, παρέθεσε στο άρθρο του τα πιο επικίνδυνα μανιτάρια στην Ελλάδα και τα συμπτώματα που προκαλούν. Τα σχετικά δεδομένα του είχε παράσχει η παιδίατρος Πολυξένη Νέου, διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Δηλητηριάσεων στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Στην χώρα μας, οι περισσότερες δηλητηριάσεις προκαλούνται από τα είδη muscaria και phalloides. Τα μανιτάρια muscaria προκαλούν γρήγορα συμπτώματα (σε λιγότερες από 6 ώρες από την κατανάλωση).

Οι πάσχοντες εκδηλώνουν:

Εμέτους και διάρροια

Πόνο στην κοιλιά

Εφίδρωση, σιελόρροια και δακρύρροια

Βραδυκαρδία, μύση (συστολή της κόρης του ματιού), υπόταση, βρογχόσπασμο

Η δηλητηρίαση από τα μανιτάρια του γένους phalloides προκαλεί όψιμα συμπτώματα (6-24 ώρες μετά την κατανάλωση). Η βαρύτητα των συμπτωμάτων εξαρτάται από την ποσότητα που έχει καταναλωθεί.

Οι πάσχοντες έχουν αρχικά εμέτους, διάρροιες, πυρετό, ταχυκαρδία, υπόταση, αφυδάτωση και οξέωση. Έπειτα από 24-48 ώρες παρουσιάζουν ύφεση των συμπτωμάτων από το πεπτικό. Αρχίζουν όμως διαταραχές της ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας.

Αν δεν δοθεί η κατάλληλη θεραπεία, οι ασθενείς εκδηλώνουν ηπατική ανεπάρκεια 3-5 ημέρες μετά την κατανάλωση των μανιταριών αυτών.

«Αν είστε λάτρεις των μανιταριών, από τη στιγμή που στη χώρα μας δεν υπάρχουν στην έξοδο των τόπων συλλογής, επίσημοι – εντεταλμένοι διαλογείς, τρώτε μόνο καλλιεργημένα μανιτάρια για την δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των παιδιών σας», συνιστούσε ο Παναγιώτης Σπυρίδης.

Και επί τη ευκαιρία προειδοποιούσε να προσέχουν και όσοι μαζεύουν χόρτα. Υπάρχουν κάποια ιδιαιτέρως επικίνδυνα είδη (όπως το φυτό δρακοντιά ή datura stramonium) που μοιάζουν με βλήτα.

