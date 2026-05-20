Οσμή στα νότια προάστια: «Στον Σαρωνικό εντοπίζεται η πηγή της» λέει ο καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης – Τα δύο επικρατέστερα σενάρια

Δύο φαίνεται ότι είναι τα επικρατέστερα σενάρια για την πηγή της έντονης οσμής που προκάλεσε συναγερμό χθες Τρίτη (19.5.26) στα νότια προάστια της Αττικής. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πηγή της οσμής εντοπίζεται στον Σαρωνικό κόλπο.

«Δεν ήταν διαρροή φυσικού αερίου ούτε προήλθε από κάποια βιομηχανική εγκατάσταση. Σε αυτό που έχουμε καταλήξει είναι πως η πηγή είναι στον Σαρωνικό και με δύο κύρια σενάρια ως τα πιο πιθανά», τόνισε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», το πρωί της Τετάρτης (20.5.26) για την δυσάρεστη οσμή που προκάλεσε συναγερμό στις Αρχές.

Σύμφωνα με τον Δημοσθένη Σαρηγιάννη, το πρώτο σενάριο είναι «η πηγή να είναι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη στην περιοχή ανάμεσα στο Πέραμα και στη Σαλαμίνα, όπου γίνονται επισκευές και διαλύσεις πλοίων. Η οσμή να προήλθε από διάλυση των δεξαμενών. Το δεύτερο σενάριο είναι να προήλθε από αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο έξω από την Αίγινα, στη φάση καθαρισμού της δεξαμενής. Και τα δύο σενάρια είναι εξίσου πιθανά».

Όπως έκανε γνωστό το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, έπειτα από επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια διαρροή ή άλλη δυσλειτουργία στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο τμήμα του δικτύου.

«Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια», υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξη στον AΝΤ1 το πρωί της Τετάρτης, απαντώντας σε ερώτηση για την οσμή που κάλυψε χθες περιοχές της Αττικής. «Υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων Αττικής επισημαίνει ότι δεν έχει καταγραφεί κάποιο αντίστοιχο πρόβλημα.

Επιπλέον, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος σε πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς να προκύψει οποιαδήποτε αναφορά για περιστατικό διαρροής.

Το Λιμενικό Σώμα έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ενώ έχει δοθεί εντολή στα περιπολικά σκάφη να παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή την ευρύτερη περιοχή του Σαρωνικού.