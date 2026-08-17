Άγρια συμπλοκή Θεσσαλονίκη: 5 Ρομά ξυλοκόπησαν 60χρονο που παραπονέθηκε για φασαρία και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς

Ένα σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού διαδραματίστηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (16/8/2026) στη Θεσσαλονίκη, αφού ένα παράπονο για διατάραξη κοινής ησυχίας δημιούργησε ένταση ανάμεσα σε 5 Ρομά, έναν 60χρονο και την αστυνομία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στην περιοχή του Φοίνικα στη Θεσσαλονίκη, όπου και μετέβησαν οι αστυνομικοί μετά από κλήση για διατάραξη κοινής ησυχίας και για επεισόδιο ξυλοδαρμού, όταν τα 5 άτομα επιτέθηκαν στον 60χρονο Ιρανό που παραπονέθηκε για τη φασαρία.

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Όταν οι 5 άντρες ηλικίας 27 έως 42 ετών είδαν τους αστυνομικούς να πλησιάζουν στο σημείο τους έβρισαν και τους απείλησαν, δεν συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις τους, κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρος τους, τους επιτέθηκαν και επιχείρησαν να ξεφύγουν, Δεν τα κατάφεραν όμως και συνελήφθησαν. Ένας 40χρονος ξέφυγε και δεν συνελήφθη.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημίες σε υπηρεσιακό όχημα.

Στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15 κυνηγετικά φυσίγγια, ένα ηχείο, ένας ενισχυτής και ένας μείκτης.

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Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς για τα κατά περίσταση αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθειας, σωματικής βλάβης, απειλής, εξύβρισης, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, ελευθέρωσης φυλακισμένου και διατάραξης κοινής ησυχίας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.