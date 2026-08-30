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Άγριος καβγάς σε κλαμπ στα Γιαννιτσά: Σοβαρά τραυματισμένος 27χρονος, συνελήφθη ο δράστης που τον γρονθοκόπησε

Προηγήθηκε επεισόδιο σε γνωστό κλαμπ της περιοχής μεταξύ του δράστη και της κοπέλας του 27χρονου
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi)
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Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα Γιαννιτσά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 26χρονος γρονθοκόπησε έναν 27χρονο, μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν, με αποτέλεσμα ο 27χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος.

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο 26χρονος συνελήφθη από τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, προηγήθηκε επεισόδιο σε γνωστό κλαμπ της περιοχής μεταξύ του δράστη και της κοπέλας του θύματος και στη συνέχεια οι δύο άντρες συναντήθηκαν εκτός του μαγαζιού.

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Εικόνα από ΣΚΑΪ
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