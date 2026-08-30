Καιρός: Ζέστη και μελτέμια σήμερα Κυριακή – Ανεβαίνει η θερμοκρασία μέσα στην εβδομάδα

Ζέστη και μελτέμια συνθέτουν το σκηνικό του σημερινού (30.08.2026) καιρού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς οι άνεμοι τα 7 μποφόρ, ενώ μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξει και νέα άνοδος του υδραργύρου.

Μετά το σύντομο διάλειμμα από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι θερμές αέριες μάζες που μετακινούνται από τη Βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας αναμένεται να επιστρέψουν. Το τελευταίο διήμερο του Αυγούστου, αλλά και οι πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, θα κυλήσουν σε θερμό σκηνικό, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά μέχρι και την Τετάρτη.

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Μια προσωρινή μεταβολή αναμένεται περίπου στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου, όταν η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση. Η τάση αυτή, ωστόσο, δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς από τις 6 του μήνα και έπειτα προβλέπεται νέα θερμή εισβολή.

Αλλαγή θα υπάρξει και στους ανέμους, καθώς το μελτέμι θα χάσει την ένταση που είχε τις προηγούμενες ημέρες. Παρότι θα υποχωρήσει, θα εξακολουθήσει να πνέει ισχυρό κατά διαστήματα και σε ορισμένες περιοχές του Αιγαίου, παρουσιάζοντας μικρές μεταβολές στην έντασή του.

Παράλληλα πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Σάμο και Ικαρία με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή.

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⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Κυριακή 30/08



🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:



📍#Κρήτη

📍#Δωδεκάνησα

📍#Σάμος #Ικαρία



🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας



ℹ️ https://t.co/qBoE12eUta pic.twitter.com/lqUk5El2BQ — Civil Protection GR (@CivPro_GR) August 29, 2026

Ο καιρός σήμερα Κυριακή (30.08.2026)

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες και εκ νέου τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικούς όμβρους κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα νοτιοανατολικά τμήματά του πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά. Θα φτάσει στα Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου τους 31 με 32 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Από το μεσημέρι εκ νέου οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη και στη Θράκη η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 με 32 και στη νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι εκ νέου οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα (31.08.2026)

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τρίτη (01.09.2026)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τετάρτη (02.09.2026)

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.