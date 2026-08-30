Ελλάδα

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Διμηνιό Κορινθίας – Σηκώθηκε ελικόπτερο

Στο σημείο έσπευσαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ με 5 οχήματα κι ένα ελικόπτερο
Ανανεώθηκε πριν 10 λεπτά
Πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Bell
Πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Bell / EUROKINISSI
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 10:15 σε χαμηλή βλάστηση στο Διμηνιό Κορινθίας.

Για το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Διμηνιό Κορινθίας κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ με 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Σικυωνιών προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας.

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