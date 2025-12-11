Αγρότες στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια στολίζουν δέντρο – «Θα μείνουμε και τα Χριστούγεννα εδώ»

Οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια αποφάσισαν να στολίσουν χριστουγεννιάτικο δέντρο, μετατρέποντας τον χώρο της κινητοποίησης σε ένα σημείο με γιορτινή ατμόσφαιρα.

Είναι αποφασισμένοι να περάσουν τις γιορτές εκεί όπως τονίζουν, στα μπλόκα, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως λέει ένας αγρότης: «Στολίσαμε δέντρο γιατί θα μείνουμε και τα Χριστούγεννα εδώ και όπως φαίνεται θα κόψουμε και βασιλόπιτα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δέντρο στα Πράσινα Φανάρια είναι δωρεά απο ελατοαραγωγούς της Χαλκιδικής.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες

Αποφασισμένοι για όλα είναι οι αγρότες σε όλη τη χώρα, καθώς για 11η ημέρα παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε κομβικά σημεία, ζητώντας να δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους, ενώ ετοιμάζονται να κάνουν απόβαση και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αύριο Παρασκευή 12.12.2025.

Το συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης προγραμματίζεται για το πρωί της Παρασκευής. «Στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά να διατρανώσουμε τα αιτήματά μας για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν ορίσει ως σημείο συνάντησης για την αυριανή κινητοποίηση την είσοδο των διοδίων στα Μάλγαρα για τις 10 το πρωί. Από εκεί θα ξεκινήσουν για να καταλήξουν στο λιμάνι όπου σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν το μεγάλο συλλαλητήριο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αγροτική κινητοποίηση στην Ηγουμενίτσα. Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι έφτασαν με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα, μετά από μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης, στο λιμάνι Εξωτερικού, όπου η αστυνομία έχει αποκλείσει τον δρόμο με διπλό μπλόκο, περιπολικό και κλούβες στην είσοδο.

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να ανέβουν στο 1ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού για να εκφράσουν έτσι τη διαμαρτυρία τους και βρίσκονται σε διαπραγμάτευση με Αστυνομία και Λιμενικό.

Στην Καβάλα, συγκεντρώθηκαν αγρότες στο κτίριο της αντιπεριφέρειας και πέταξαν γάλα, σανό, ντομάτες και σταφύλια ενώ είχαν αποκλείσει για ώρες το κτίριο.

Συνάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με αντιπροσωπεία αγροτών από την Κρήτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 11.12.2025 στις 5 το απόγευμα, την ώρα που οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα. Η συνάντηση, στην οποία θα συμμετέχει και ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, αναμένεται να γίνει στο Μέγαρο Μποδοσάκη.

Την ίδια ώρα, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αναμένεται να συνεδριάσει στη Νίκαια το Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, ενώ απευθύνει προειδοποίηση σε «πρόθυμους “δούρειους ίππους” να μην διανοηθούν να παίξουν παιχνίδια πίσω από τις πλάτες των μπλόκων».

Υπενθυμίζεται ότι εχθές Τετάρτη 10.12.2025, αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς απέκλεισαν για περίπου τρεις ώρες το λιμάνι του Βόλου τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα, ενώ μετά το τελεσίγραφο των Αρχών, αποχώρησαν από το σημείο συντεταγμένα και χωρίς να υπάρξει ένταση. Χθες αγρότες της Θεσσαλονίκης αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στο λιμάνι της πόλης.