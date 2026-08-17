Αιγαίο: 12 παραβιάσεις από τουρκικά UAV και CN-235 μετά την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων

Σε 12 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο προχώρησε τη Δευτέρα (17.08.2026) η Τουρκία, λίγες ώρες μετά την ανακήρυξη δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, κίνηση που προκάλεσε την αντίδραση της Αθήνας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, στη δραστηριότητα συμμετείχαν τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235.

Οι παραβιάσεις που πραγματοποίησε η Τουρκία καταγράφηκαν σε διαφορετικές περιοχές στο Αιγαίο, από το Βορειοανατολικό και το Κεντρικό έως το Νοτιοανατολικό τμήμα του. Παράλληλα, τα τέσσερα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε έξι παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

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Αιγαίο: Έξι παραβιάσεις από το CN-235 και έξι από τα UAV

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, το τουρκικό CN-235 πραγματοποίησε έξι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, ενώ ακόμη έξι καταγράφηκαν από τα τρία UAV.

Σε ό,τι αφορά τις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, μία αποδίδεται στο CN-235 και πέντε στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Δεν καταγράφηκαν εμπλοκές, ενώ κανένα από τα τουρκικά αεροσκάφη δεν ήταν οπλισμένο.

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Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.

Στον απόηχο της κίνησης για τα θαλάσσια πάρκα

Η τουρκική δραστηριότητα καταγράφεται λίγες ώρες μετά την ανακήρυξη από την Αγκυρα δύο θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, προκαλώντας την αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Αθήνα επισήμανε ότι τα όρια των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εκτείνονται και πέραν των χωρικών υδάτων της Τουρκίας, τονίζοντας ότι, βάσει του Δικαίου της Θάλασσας, κανένα κράτος δεν μπορεί να προχωρεί μονομερώς στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας.

Από την πλευρά τους, τουρκικές διπλωματικές πηγές, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές εμπίπτουν στην τουρκική δικαιοδοσία.

Πηγή: onalert.gr