Αιγάλεω: «Θα μπορούσε να μου σπάσει τον λαιμό» λέει ένα εκ των 3 θυμάτων που δέχτηκαν σεξουαλική επίθεση από τον 32χρονο

Τα εφιαλτικά λεπτά που βίωσε η 17χρονη κάτω από το σπίτι της στο Αιγάλεω, όπου δέχτηκε σεξουαλική επίθεση και παρενόχληση από 32χρονο Παλαιστίνιο, περιέγραψαν οι γονείς της.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την αγωνία της ανήλικης, θύματος σεξουαλικής επίθεσης του νεαρού ο οποίος αυνανιζόταν και να αρνούνταν να φύγει από το σπίτι της. Παρέμεινε στο σημείο, ενώ κάποια στιγμή κρύφτηκε στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας και στη συνέχεια απομακρύνθηκε πεζός. Μάλιστα, 32χρονος με καταγωγή από την Παλαιστίνη, εκτός από την 17χρονη στο Αιγάλεω, είχε επιτεθεί σεξουαλικά και σε δύο γυναίκες, μία επίσης ανήλικη και μία 58χρονη.

Οι γονείς της ανήλικης που δέχτηκε επίθεση περιέγραψαν στο Live News τα όσα έζησε η κόρη τους. Ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του 32χρονου Παλαιστίνιου, που τελικά συνελήφθη και κάνουν λόγο για έξαρση τέτοιων περιστατικών που προκαλούν εύλογη ανησυχία.

«Ευτυχώς είχαν καλέσει την Αστυνομία και ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα. Με πήραν τηλέφωνο στη δουλειά, έφυγα επειγόντως, αφού δεν σκοτώθηκε κιόλας από το άγχος μου για να δω τι έχει γίνει… Πήγα στο τμήμα κατευθείαν», ανέφερε ο πατέρας της 17χρονης.

«Της έδειξε τα γεννητικά του όργανα, είχε σηκώσει την μπλούζα του, χαϊδευόταν, αλλά ευτυχώς κρατούσε αποστάσεις ασφαλείας η κόρη μου. Είχε χτυπήσει το κουδούνι και κατάφερε να μπει μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί, τι άλλο θα μπορούσε να είχε συμβεί εκείνη την στιγμή αν ήταν μόνη της», αποκάλυψε ο πατέρας της 17χρονης σοκαρισμένος.

«Η κόρη μου είναι σοκαρισμένη, το βράδυ δεν κοιμήθηκε καλά, το πρωί μου ζήτησε να τη συνοδεύσω στο σχολείο. Φθάνει στο σπίτι μας, ανοίγει την πόρτα της πυλωτής και βλέπει ότι εκεί είναι ένας από έξω και την παρακολουθεί επίμονα», τόνισε η μητέρα της 17χρονης.

«Εκείνος απαθέστατος ακούγοντας φωνές, περνάει από μπροστά μου, περπατώντας. Βγαίνει και συνεχίζει να περπατάει», δήλωσε η μητέρα της 17χρονης.

Οι 2 προηγούμενες σεξουαλικές επιθέσεις του 32χρονου

Πριν από αυτές τις σκηνές, κάτω από το σπίτι της 17χρονης, ο νεαρός είχε επιτεθεί σε ένα 14χρονο κορίτσι και μια 58χρονη γυναίκα. Στη συνέχεια άρχισε να ακολουθεί την 17χρονη.

«Με τρεμάμενη φωνή χωρίς να φωνάζει γιατί θεώρησε ότι αυτό μπορεί να τον εξαγρίωνε περισσότερο, βλέπει ότι αυτός εκείνη την στιγμή σηκώνει την μπλούζα, βάζει το χέρι του μέσα από το παντελόνι», περιέγραψε η μητέρα της ανήλικης.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, ο κατηγορούμενος πλησίασε αρχικά την 14χρονη. Την αγκάλιασε, την έριξε στο έδαφος και την έφτυσε.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο και βοήθησε το ανήλικο κορίτσι είπε: «Βρισκόμουν στο μαγαζί μου επί της οδού Μαρμαρά στο Αιγάλεω, άκουσα φωνές, βγήκε έξω να δω τι ακριβώς έγινε. Ήταν ένα κοριτσάκι στο πάτωμα μαζί με μια γυναίκα, και αυτός από πάνω της.

Έτρεξα να δω, να βοηθήσω, δεν ήξερα ακριβώς αν χτύπησε, τι έγινε και μου είπαν και με ενημέρωσαν. Είχαν βγει άτομα στο μπαλκόνι και μου είπαν ότι κάποιος άνθρωπος, χωρίς λόγο πέρασε δίπλα της, την έριξε κάτω, άρχισε να τη χτυπάει και να την φτύνει».

«Θα μπορούσε να είχε σπάσει τον λαιμό μου»

Επόμενο θύμα του, ήταν μια 58χρονη γυναίκα την οποία αγκάλιασε αιφνιδιαστικά από πίσω. Η 58χρονη γυναίκα μίλησε για πρώτη φορά και περιέγραψε το σοκ που έζησε, τονίζοντας: «Ήρθε από το πουθενά αυτός ο άνθρωπος, θα μπορούσε να είχε σπάσει τον λαιμό μου, θα μπορούσε να μου είχε ρίξει μαχαιριά, οτιδήποτε».

«Πήγα εγώ στο ΚΕΠ μαζί με την κόρη μου και μιλούσαμε, την κρατούσα αγκαζέ και μιλήσουμε, και ξαφνικά από το πουθενά, ούτε σκιά έβλεπα, τίποτα. Από το πουθενά νιώθω ένα τράνταγμα, μου πιάνουν το αριστερό το χέρι, μου είχε τυλίξει το δεξί του στον λαιμό και μου το έγειρε λίγο αριστερά και έβγαλε την ανάσα του στο αυτί μου. Έκανα εγώ την κίνηση που ένιωσα αυτήν την επίθεση και τον είδε η κόρη μου, φώναξε, φώναξα και εγώ, έφυγε», συνέχισε η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση.

«Πήρα με την μία την αστυνομία άρχισα να τρέχω προς το μέρος του, όσο πήγαινα προς το μέρος του μιλούσα με την αστυνομία, μου έλεγαν «μην κάνεις τίποτα, απλά ακολούθησέ τον”», ανέφερε άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Κανένα από τα 3 θύματα του 32χρονου δεν κατάλαβε έγκαιρα τις προθέσεις του. Ο ίδιος έδειχνε σε όλες τις περιπτώσεις να απολαμβάνει τον τρόμο που προκαλούσε.

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν χθες το μεσημέρι (15.09.2025). Στις 13:33, όπως φαίνεται σε βίντεο, η 17χρονη μπαίνει στην πυλωτή και πίσω της, αλλά και ο 32χρονος που την ακολουθούσε. Η κοπέλα έκλεισε την είσοδο αλλά είδε τον νεαρό να μην απομακρύνεται. Τότε είναι που τον άκουσε να της φωνάζει, και του είπε να φύγει.

Με το που κλείνει η πόρτα της εισόδου, ο 32χρονος μπήκε μέσα στην πυλωτή της πολυκατοικίας και μόλις αντιλήφθηκε πως υπάρχει κινητικότητα, κρύφτηκε στο πάρκινγκ. Η 17χρονη αφού είχε προλάβει να μπει μέσα στην πολυκατοικία, κατέβηκε ξανά στην είσοδο με μια φίλη της αλλά αρχικά δεν εντόπισαν τον 32χρονο.

Μετά από καταγγελία ο νεαρός Παλαιστίνιος συνελήφθη, ενώ και τα 3 θύματά του, τον αναγνώρισαν στο αστυνομικό τμήμα όπου είχε μεταφερθεί.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε πως ο 32χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν. Ο 32χρονος, κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση.