Αίγινα: Τυλίχτηκε στις φλόγες η σχολή οδηγών του δημάρχου – Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο εμπρησμού

Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα (13/5/2026), στη σχολή οδηγών του δημάρχου της Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, που λειτουργεί ο αδελφός του κ. Δημήτρης Ζορμπάς, με το γραφείο να καταστρέφεται ολοσχερώς. Σύμφωνα με το aeginaportal.gr, ακούστηκαν τρεις εκρήξεις, δύο δυνατές και μία μικρότερη.

Στη σχολή οδηγών του δημάρχου στην Αίγινα έφτασε άμεσα η πυροσβεστική η οποία έσβησε την φωτιά, ενώ λίγο αργότερα στις 4:20 έφτασε και το ΕΚΑΒ, το οποίο για προληπτικούς λόγους μετέφερε στο νοσοκομείο ηλικιωμένο άντρα, που διέμενε στον όροφο του κτηρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά από το να εξαπλωθεί στους υπόλοιπους ορόφους του κτιρίου, αν και αυτή κατάφερε να τυλίξει στις φλόγες ολόκληρο το γραφείο καθώς και κάποια μηχανάκια που βρίσκονταν απ’ έξω.

Το σημείο του συμβάντος αναμένεται να επισκεφθεί το πρωί κλιμάκιο της Σήμανσης (Δ.Ε.Ε.) για την διερεύνηση των στοιχείων.

Η κυκλοφορία στην περιοχή έχει αποκλειστεί από το Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας, ενώ ήδη διερευνούνται οι κάμερες που βρίσκονται στην περιοχή για να ερευνηθεί τ πως ξέσπασε η φωτιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δήλωση του δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά: «Σήμερα τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην οικογενειακή μας επιχείρηση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή της. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο έργο τους.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αστυνομικές δυνάμεις που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, καθώς και όλους όσοι εξέφρασαν την ανθρώπινη συμπαράστασή τους. Πάνω απ’ όλα, κρατάμε ότι δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές».