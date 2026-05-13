Ελλάδα

Συμμορία έκανε απάτες μέσω Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης – Πάνω από 450.000 ευρώ η ζημιά για το Δημόσιο

Η οργάνωση δρούσε από το 2023 έως τον φετινό Μάιο και τα μέλη της έκαναν συστηματικές απάτες
Περιπολικό
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Δανάη Δαυλοπούλου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής εξάρθρωσε συμμορία η οποία μέσω εταιρείας, έκανε απάτες σε βάρος του Δημοσίου.

Στη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση της συμμορίας που έκανε απάτες συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες της χώρας. Στις 11-5-2026 συνελήφθησαν σε οικισμό της Λάρισας τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ενώ στην Κομοτηνή συνελήφθησαν ακόμη τρία μέλη. Στις 12-5-2026 πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Έβρου με τη βοήθεια αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης συνελήφθη και το έκτο μέλος.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα – κατά περίπτωση – αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η οργάνωση δρούσε από το 2023 έως τον φετινό Μάιο και τα μέλη της έκαναν συστηματικές απάτες.

Ο αρχηγός και η υπαρχηγός είχαν ιδρύσει εταιρεία (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης) και εντάσσοντας ως προσωπικό της επιχείρησης τις άλλες τέσσερις γυναίκες προσπορίζονταν συστηματικά χρηματικά ποσά αρχικά μέσω εγγραφής μέγιστου αριθμού ανήλικων μαθητών σε σχέση με τη χωρητικότητα του κέντρου και έπειτα μέσω ψευδών καταχωρήσεων παρουσιών ανήλικων μαθητών, εκμεταλλευόμενοι με αυτόν τον τρόπο τις σχετικές επιδοτήσεις «voucher» των υποτιθέμενων μαθητών, λαμβάνοντας έτσι εικονικές παράνομες πληρωμές.

 Η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου από την έναρξη λειτουργίας του κέντρου και καθ’ όλη την διάρκεια αυτής (2023 – 2026) σύμφωνα με την υπηρεσία της Ελληνικής Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσό άνω των 450.000 ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στις οικίες των δραστών και την εν λόγω επιχείρηση βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

· πλήθος εγγράφων,

· το χρηματικό ποσό των 9.285 ευρώ,

· 3 κάμερες καταγραφής

· συσκευές κινητών τηλεφώνων και

· 2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Σημειώνεται ότι κατασχέθηκαν τρία οχήματα εκ των οποίων το ένα αγοράστηκε μέσω των επίμαχων πληρωμών – επιδοτήσεων.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
274
174
89
79
77
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link ανοικτά της Αστυπάλαιας – Παρενέβη η ελληνική φρεγάτα «Αδρίας»
Το Ocean Linκ είχε ξεκινήσει τις υποθαλάσσιες έρευνες με βάση NAVTEX και επίσης είχε πάρει άδειες από τις ελληνικές αρχές για εργασίες πόντισης καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ
Το Ocean Link
Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάννη: Προσωπική δικαίωση για εμάς η καταδίκη του Στέφανου Χίου για δυσφήμιση και προσβολή μνήμης νεκρού
«Η απόφαση ας γίνει αφορμή  να συμφωνήσουμε στο αυτονόητο: Η δημοσιογραφία είναι λειτούργημα. Δεν είναι όπλο εκβιασμού, διασυρμού και κανιβαλισμού»
Αλεξία Μπακογιάννη
Newsit logo
Newsit logo