Συμμορία έκανε απάτες μέσω Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης – Πάνω από 450.000 ευρώ η ζημιά για το Δημόσιο

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής εξάρθρωσε συμμορία η οποία μέσω εταιρείας, έκανε απάτες σε βάρος του Δημοσίου.

Στη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση της συμμορίας που έκανε απάτες συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες της χώρας. Στις 11-5-2026 συνελήφθησαν σε οικισμό της Λάρισας τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ενώ στην Κομοτηνή συνελήφθησαν ακόμη τρία μέλη. Στις 12-5-2026 πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Έβρου με τη βοήθεια αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης συνελήφθη και το έκτο μέλος.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα – κατά περίπτωση – αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η οργάνωση δρούσε από το 2023 έως τον φετινό Μάιο και τα μέλη της έκαναν συστηματικές απάτες.

Ο αρχηγός και η υπαρχηγός είχαν ιδρύσει εταιρεία (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης) και εντάσσοντας ως προσωπικό της επιχείρησης τις άλλες τέσσερις γυναίκες προσπορίζονταν συστηματικά χρηματικά ποσά αρχικά μέσω εγγραφής μέγιστου αριθμού ανήλικων μαθητών σε σχέση με τη χωρητικότητα του κέντρου και έπειτα μέσω ψευδών καταχωρήσεων παρουσιών ανήλικων μαθητών, εκμεταλλευόμενοι με αυτόν τον τρόπο τις σχετικές επιδοτήσεις «voucher» των υποτιθέμενων μαθητών, λαμβάνοντας έτσι εικονικές παράνομες πληρωμές.

Η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου από την έναρξη λειτουργίας του κέντρου και καθ’ όλη την διάρκεια αυτής (2023 – 2026) σύμφωνα με την υπηρεσία της Ελληνικής Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσό άνω των 450.000 ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στις οικίες των δραστών και την εν λόγω επιχείρηση βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

· πλήθος εγγράφων,

· το χρηματικό ποσό των 9.285 ευρώ,

· 3 κάμερες καταγραφής

· συσκευές κινητών τηλεφώνων και

· 2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Σημειώνεται ότι κατασχέθηκαν τρία οχήματα εκ των οποίων το ένα αγοράστηκε μέσω των επίμαχων πληρωμών – επιδοτήσεων.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.