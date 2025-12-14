Συμβαίνει τώρα:
Αίγιο: Πέθανε ο 43χρονος ασθενής μποξέρ που γρονθοκόπησε γιατρό – Τι λέει ο ορθοπεδικός για την επίθεση

Ο 43χρονος δράστης, ο οποίος κρυβόταν για να μη συλληφθεί, επέστρεψε στο νοσοκομείο, αντιμετωπίζοντας έντονους πόνους
Διάδρομος νοσοκομείου
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Τατιάνα Μπόλαρη

Σοκαριστική ήταν η κατάληξη του επεισοδίου που σημειώθηκε στο νοσοκομείο του Αιγίου το πρωί της 12ης Δεκεμβρίου. Ο 43χρονος ασθενής που χτύπησε με γροθιά έναν ορθοπεδικό γιατρό και το έσκασε για να μη συλληφθεί, πέθανε εντελώς αναπάντεχα το απόγευμα της Κυριακής (14.12.2025). «Ρε γιατρέ, δεν μου αρέσει μούρη σου», περιγράφει τις στιγμές πριν δεχτεί τη βάναυση επίθεση ο γιατρός.

Ο 43χρονος άνδρας κατέληξε αφού επέστρεψε στο νοσοκομείο του Αιγίου, αντιμετωπίζοντας έντονους πόνους.

Σύμφωνα με το tempo24.news, εμφανώς καταβεβλημένος και συνοδευόμενος από τον αδελφό του γύρισε, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Κυριακής.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Παρασκευής, ο 43χρονος – που είχε ποινικό παρελθόν – προσήλθε στο νοσοκομείο για εξέταση.

Ωστόσο, διαφώνησε έντονα με τον ορθοπεδικό γιατρό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του, με τη λογομαχία να εξελίσσεται γρήγορα σε βίαιη επίθεση.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό.

Ο δράστης, ωστόσο, είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παρέμενε κρυμμένος τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

«Νόμιζε, ότι με το που σηκώθηκα θα τον βάραγα…»

Ο γιατρός το θύμα της επίθεσης μίλησε την Κυριακή στο MEGA και στις «Εξελίξεις Τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη και εξηγεί ότι δεν γνώριζε τον δράστη ούτε είχε προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση μεταξύ τους.

«Ο άνθρωπος αυτός φοβήθηκε με κάποια κίνηση που έκανα εγώ. Φοβήθηκε με το που σηκώθηκα από το γραφείο, δηλαδή νόμιζε ο άνθρωπος ότι θα τον χτυπήσω. Είχε μυαλό μικρού παιδιού δηλαδή. Δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Νόμιζε, με το που σηκώθηκα θα τον βάραγα. Βαράμε εμείς ασθενείς; Μπορείς να τον πονέσεις στην εξέταση, να τον πονέσω. Άλλο αυτό», είπε.

Όπως αποκαλύπτει, ο λόγος που του όρμηξε ο μποξέρ ασθενής ήταν ασήμαντος.

«Μου ήρθε κοντά, έτσι πολύ κοντά, να με πλησιάζει. Με πλησίασε ”ρε γιατρέ, μου λέει, δεν μου αρέσει μούρη σου”, έτσι μου έλεγε. Είκοσι λεπτά να με βαράει και να μου λέει ”δεν μ’ αρέσει η μούρη σου”».

Και δεν σταμάτησε εκεί.

«Να με πετάει πάνω-κάτω στο ιατρείο από δω κι από κει, για τέτοια κατάσταση μιλάω. «Άνθρωπέ μου δεν σου έχω κάνει τίποτα», να του λέω και να συνεχίζει να με βαράει. «Δεν ξέρω πώς να αμυνθώ» του εξήγησα. «Άσε μωρέ, δεν μ’ αρέσει η μούρη σου να με κοιτάς», μου λέει».

Επί σχεδόν μισή ώρα ο γιατρός δεχόταν χτυπήματα σε όλο του το πρόσωπο.

«Ο άνθρωπος αυτός με βάραγε 20 λεπτά, μισή ώρα. Συνέχισε να με βαράει για ώρα. Μου έκανε μεγάλες βλάβες. Με τελείωσε στο πρόσωπο. Μπουνιές, συνέχεια μπουνιές. Στο κεφάλι, στη μύτη και στο φρύδι. Το φρύδι μου το τελείωσε. Έχω ράμματα στο φρύδι, βαθύ ήταν ένα εκατοστό βάθος μέσα».

 

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 43χρονου μποξέρ διερευνώνται, ενώ αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.

Ελλάδα
