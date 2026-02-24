Αίγιο: «Βρίσκουμε σκάγια στα ρούχα τους» λένε οι συγγενείς των παιδιών που δέχτηκαν επίθεση με καραμπίνα από 46χρονο

Έναν εφιάλτη συνεχίζουν να ζουν τα 4 παιδιά που τραυματίστηκαν από σκάγια καραμπίνας με την οποία τα πυροβόλησε ένας 46χρονος στο Αίγιο, ο οποίος υποστήριξε ότι οι ανήλικοι έκαναν φασαρία και πως δεν τους είδε όταν τράβηξε την σκανδάλη του όπλου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (20.02.2026) στο Αίγιο. Τα τέσσερα αγόρια επέστρεφαν από το φροντιστήριο στις 10:00 το βράδυ όταν πέρασαν έξω από το σπίτι του 46χρονου, ο οποίος διαμένει με τη σύζυγό του και το μόλις 18 μηνών παιδί του. Χωρίς παρατήρηση και ενδοιασμό, ο 46χρονος πυροβόλησε δύο φορές τα παιδιά με την καραμπίνα του, τραυματίζοντάς τα.

Ο 46χρονος που συνελήφθη βρέθηκε σήμερα Τρίτη στο στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου. Κατά την απολογία του, ανέφερε ότι πυροβόλησε στον αέρα. Ωστόσο, πήρε προθεσμία για μεθαύριο Πέμπτη, ενώ αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Συγγενείς των παιδιών που μίλησαν στο Live News για το περιστατικό, συγκλονίζουν: «Κατάφεραν να βγάλουν τα 2 σκάγια. Τα υπόλοιπα θα μείνουν στο σώμα του γιου μου για πάντα. Ο 46χρονος δεν τους είπε τίποτα. Ήταν 22:00 το βράδυ και τα παιδιά πήγαιναν βόλτα γελώντας. Μόλις πήγαν να στρίψουν στον δρόμο, τους πυροβόλησε με την καραμπίνα. Ο άνδρας δεν τους έκανε παρατήρηση, δεν τους είπε απολύτως τίποτα πριν πυροβολήσει. Και τα 4 παιδιά είναι πολύ τυχερά που ζουν.

Τον 46χρονο τον γνωρίζουμε γιατί είχε συνεργείο στην περιοχή. Δεν έχω έρθει σε επαφή μαζί του. Στο παρελθόν είχα πάει στο μαγαζί του για επισκευή του αυτοκινήτου, δεν ξέρω κάτι άλλο για αυτόν. Από την πλευρά μου ευχαριστώ το νοσοκομείο και την αστυνομία. Ο 46χρονος είπε ότι πυροβόλησε και δεν είδε τα παιδιά, εγώ το δέχομαι αλλά γιατί δεν πήγε την επόμενη μέρα να παραδοθεί; Γιατί έκρυψε το όπλο; Πυροβόλησε 4 παιδιά, ανήλικα, 15 χρονών και χωρίς να τον ενοχλήσουν», είπε ο πατέρας του ενός εκ των 4 παιδιών που τραυματίστηκαν από σκάγια.

«Δεν μπορεί ακόμα να συνέλθει. Ακούει πυροβολισμούς στον ύπνο. Πονάνε, γιατί τα σκάγια έχουν μείνει μέσα. Μόνο δύο καταφέραμε να βγάλουμε. Βρίσκουμε ακόμα σκάγια στα ρούχα και στα παπούτσια των παιδιών», λέει η μητέρα του.

«Θα ζήσει σε όλη του την ζωή με 10 σφαίρες μέσα στο πόδι του. Αν το έκαναν στο δικό του το παιδί αυτό, τι θα έκανε; Τι θα έκανε; Για ποιον λόγο;», είπε και η γιαγιά ενός 15χρονου.

«Πήγα στο νοσοκομείο. Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν τρία παιδιά ξαπλωμένα, τα πόδια του ενός να έχουν γίνει κατακόκκινα, να έχουν αίματα. Η φόρμα του κατακόκκινη όλη μες στα αίματα, το άλλο το παιδί να μην μπορεί να κάτσει, είχε χτυπήματα πίσω», είπε από την πλευρά τη; η αδελφή του ενός παιδιού.

Και συμπλήρωσε: «Στην αρχή ένιωσαν αυτό, ότι κάτι τους ακουμπάει. Και επειδή μες στην αδρεναλίνη έτρεχαν, τρέξανε πάρα πολύ μακριά, όταν σταμάτησαν, τότε άρχισαν να καίγονται. Άρχισαν να καθαρίζουν τις πληγές τους, ο 17χρονος άρχισε να βγάζει τις πληγές μόνος του με τα χέρια του. Ο αδερφός μου έτσουζε πάρα πολύ, το άλλο το παιδί το έφεραν σηκωτό».

Ζητά συγγνώμη ο 46χρονος

Μέσω του συνηγόρου υπεράσπισης, ο 46χρονος υποστηρίζει πως δεν αντιλήφθηκε τα παιδιά που βρίσκονταν μπροστά του. «Ζητάει συγγνώμη για την δράση του, είναι μετανιωμένος, δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο. Δεν είχε ανθρώπους μπροστά του όταν έριξε τις 2 βολές. Δεν είχε οπτική επαφή με ανθρώπους», είπε.

Ο Γιάννης Γλύκας, δικηγόρος του 46χρονου, μιλώντας στο Live News είπε πως ο πελάτης του είναι συντετριμμένος.

«Δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος πρόθεση. Για λόγους σεβασμού του λειτουργήματος, δεν θέλω να εκφράσω την υπερασπιστική γραμμή. Ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός, λόγω της κυνηγετικής καραμπίνας και των φυσιγγίων που είναι για πτηνά, είναι από επικίνδυνη σωματική βλάβη και όχι απόπειρα ανθρωποκτονίας».

Υπενθυμίζεται ότι οι ανήλικοι, αφού δέχτηκαν τους πυροβολισμούς, διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου νοσηλεύτηκαν εκτός κινδύνου οι τρεις, ενώ ο ένας μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο της Πάτρας, με πιο σοβαρά τραύματα από σκάγια στα πόδια του και χρειάστηκε να χειρουργηθεί.

Κατά τη σύλληψη του 46χρονου, οι αστυνομικοί βρήκαν δύο καραμπίνες, τη μία που πυροβόλησε τους ανήλικους και την άλλη, που ήταν αδήλωτη, μέσα στο κατάστημα του.