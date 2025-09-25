Ελλάδα

Αλί Σαμπατζί: Δωρεά στο νοσοκομείο της Λέρου έκανε ο Τούρκος μεγιστάνας που είχε σοβαρό ατύχημα με ταχύπλοο το 2023

Η δωρεά θα καλύψει την προμήθεια σύγχρονου χειρουργικού κρεβατιού και ειδικού φωτισμού χειρουργείου, ενισχύοντας ουσιαστικά τις υποδομές της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Λέρου
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Αλί Σαμπανσί
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε επισκεφθεί τον Αλί Σαμπανσί στο νοσοκομείο / Φωτογραφία AA / ABACA / Abaca Press / Profimedia

Δωρεά ύψους 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο της Λέρου έκανε ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπατζί, ο οποίος τον Αύγουστο του 2023 είχε σοβαρό ατύχημα με ταχύπλοο κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο νησί.

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου  Λέρου έγινε αποδεκτή η δωρεά ύψους 115.000 ευρώ από τον επιχειρηματία Ali Sabancı, ιδιοκτήτη της Pegasus Airlines.

Σύμφωνα με το lerosnews.gr, η δωρεά θα καλύψει την προμήθεια σύγχρονου χειρουργικού κρεβατιού και ειδικού φωτισμού χειρουργείου, ενισχύοντας ουσιαστικά τις υποδομές της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Λέρου.

Ο ιδιοκτήτης της Pegasus Airlines και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Esas Holding, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου Λέρου για την κρίσιμη συμβολή τους εκείνη τη δύσκολη νύχτα, όταν του παρασχέθηκαν οι πρώτες, σωτήριες ιατρικές φροντίδες.

Ο Σαμπατζί και τα μέλη της οικογένειάς του αναρρώνουν και βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση, έχοντας βιώσει μια τραυματική εμπειρία που, όπως τονίζουν, δεν πρόκειται να ξεχάσουν.

Τον Τούρκο επιχειρηματία είχε επισκεφθεί στο νοσοκομείο και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Σαμπατζί αναμένεται σύντομα στη Λέρο, προκειμένου να εκφράσει από κοντά τις ευχαριστίες του για την υποστήριξη που έλαβε από το ιατρικό προσωπικό και το νοσοκομείο του νησιού.

