Αλλαγή ώρας 2026: Πότε βάζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά

Στις 03:00 π.μ. της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δείχνοντας 04:00 π.μ.
Τα ξημερώματα της τελευταίας Κυριακής του Μαρτίου (29/03/2026), θα έχουμε αλλαγή ώρας σε θερινή, όπως κάθε χρόνο.

Η αλλαγή ώρας θα γίνει αυτόματα στις ηλεκτρονικές συσκευές που είναι συνδεμένες με το διαδίκτυο, ωστόσο, για τα αναλογικά ρολόγια, θα πρέπει να αλλάξουμε την ώρα, χειροκίνητα.

Συγκεκριμένα, στις 03:00 π.μ., οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δείχνοντας 04:00 π.μ.

H ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αλλαγή της ώρας έχει ως εξής: «Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ..»

Η θερινή ώρα θα διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026.

Το μέτρο για την αλλαγή της ώρας ξεκίνησε με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φωτός της ημέρας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στη δεκαετία του ’70, μόλις δύο χρόνια μετά την ενεργειακή κρίση που ξέσπασε στην Ευρώπη το 1973, αποφασίστηκε η υιοθέτηση του μέτρου της θερινής ώρας από μεγάλο μέρος των κρατών της, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Από το 1996 ισχύει μία ενιαία, πανευρωπαϊκή ρύθμιση, κατά την οποία την Άνοιξη γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά (ώστε να αξιοποιούμε το φως της ημέρας για μία ώρα επιπλέον), ενώ το φθινόπωρο τα επαναφέρουμε μία ώρα πίσω.

Η αλλαγή ώρας μπορεί να επηρεάσει τη συγκέντρωση και την διάθεση μας, ειδικά τις πρώτες ημέρες, μέχρι να προσαρμοστούμε. Αν οδηγείτε, να είστε πιο προσεκτικοί, καθώς η αλλαγή ώρας σχετίζεται με αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βροχές, χιόνια και σφοδροί άνεμοι την Τρίτη και την Τετάρτη - Ακραίο σενάριο για μετεωρολογική βόμβα
«Βέβαια αξίζει να σημειωθεί, ότι, ακόμη και αν αυτό συμβεί, θα είναι μια καιρική εξέλιξη που ασφαλώς και έχει ξανασυμβεί στην περιοχή μας, δεν θα είναι δηλαδή κάτι το πρωτοφανές»
βροχή στην Αθήνα
Καθορίστηκε με ΚΥΑ το κόστος και η υγειονομική δαπάνη που καταβάλλεται προκαταβολικά στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
Για υγειονομική δαπάνη άνω των 300 ευρώ, πλέον, προκαταβάλλεται στα στελέχη που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, το σύνολο της σχετικής δαπάνης, αφαιρουμένου του ποσοστού συμμετοχής σε αυτή
Στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Έτοιμος για εκτόξευση ο πρώτος νανοδορυφόρος του ΑΠΘ, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από προπτυχιακούς φοιτητές
Η εκτόξευση του δορυφόρου, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX, στο πλαίσιο της αποστολής Transporter-16
ΑΠΘ: Έτοιμος για εκτόξευση ο πρώτος νανοδορυφόρος, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από προπτυχιακούς φοιτητές
4 νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο - Στις 17 οι επιβεβαιωμένες περιπτώσεις, σε αναβρασμό οι κτηνοτρόφοι
«Η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και των περιορισμών που έχουν επιβληθεί είναι κρίσιμη για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της Λέσβου και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού»
Διαμαρτυρία κτηνοτρόφων στη Λέσβο για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού
