Αλόννησος: «Με χτύπησε και παρουσιάζεται ως θύμα», λέει ο δήμαρχος για τον 70χρονο που του έριξε κουτουλιά

Σε δήλωση για την επίθεση από δημότη που δέχθηκε την περασμένη εβδομάδα, στον χώρο όπου πρόκειται να εγκατασταθεί μονάδα αφαλάτωσης, προχώρησε σήμερα (01.09.2025) ο δήμαρχος Αλοννήσου Παναγιώτης Αναγνώστου, ο οποίος κατηγορεί τον πρωταγωνιστή του επεισοδίου ότι αδικαιολόγητα δημιουργεί προσκόμματα στην υλοποίηση του έργου, αφού το επίμαχο αγροτεμάχιο ήταν και είναι ιδιοκτησία του Δήμου Αλοννήσου.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αλοννήσου, ο οποίος την περασμένη Πέμπτη (28.08.2025) δέχτηκε επίθεση με κουτουλιά από 70χρονο με αφορμή την τοποθεσία κατασκευής μονάδας αφαλάτωσης, ο συγκεκριμένος πολίτης προχώρησε σε διάρρηξη της κλειδαριάς του οικίσκου του αντλιοστασίου και ο Δήμος, ασκώντας το νόμιμο δικαίωμά του, απελευθέρωσε τον οικίσκο από την παράνομη κατάληψη.

Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο δημότης και ακολούθησε η επίθεση, ενώ στην συνέχεια ο ίδιος επιχείρησε να παρουσιαστεί ως θύμα- όπως αναφέρεται στη δήλωση που φιλοξενεί το gegonota.news.

Αναλυτικά η δήλωση του δημάρχου Αλοννήσου:

Ο Δήμος Αλοννήσου, ασκώντας τις αρμοδιότητές του και ανταποκρινόμενος στην επιτακτική ανάγκη διασφάλισης επάρκειας ύδατος στο νησί, προχώρησε – με απόλυτα σύννομο τρόπο και κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – στην απόφαση εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης σε δημοτική έκταση, που βρίσκεται στην περιοχή Μηλιά.

Το γεωτεμάχιο αυτό ήταν και είναι ιδιοκτησία του Δήμου Αλοννήσου. Αυτό βεβαιώνεται και επίσημα, ήδη από το έτος 2006, με τα μέχρι τώρα ισχύοντα στοιχεία του Ελληνικού Κτηματολογίου που παρέχει πλήρη απόδειξη έναντι οποιουδήποτε τρίτου ως προς αυτά που βεβαιώνει.

Εντός του συγκεκριμένου γεωτεμαχίου, ο Δήμος Αλοννήσου ανόρυξε γεώτρηση ύδατος και έχει εγκαταστήσει αντλιοστάσιο. Κατασκεύασε επίσης κτήριο οικίσκου εμβαδού περίπου 15,00 τ.μ., με ηλεκτρική παροχή για το μοτέρ του αντλιοστασίου. Όλα αυτά ήδη από το έτος 1984, βάσει της υπ’ αριθμ. 25/31-01-1984 μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. Μαγνησίας, με πολλά άλλα στοιχεία που βεβαιώνουν την έκτοτε χρήση του γεωτεμαχίου και των εγκαταστάσεών του από τον ιδιοκτήτη Δήμο Αλοννήσου.

Και ενώ έτσι έχουν τα πράγματα, χωρίς καμία αμφισβήτηση των δικαιωμάτων του Δήμου επί δεκαετίες, ένας δημότης, χωρίς κανέναν νόμιμο τίτλο, εμφανίζεται μετά ταύτα, ισχυρίζεται αυθαίρετα ότι το γεωτεμάχιο είναι δικό του και ασκεί προσφυγή νομιμότητας κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την εντός αυτού εγκατάσταση της μονάδας αφαλάτωσης. Η προσφυγή του απορρίπτεται από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και από την Επιτροπή του άρθρ. 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ελλείψει εννόμου συμφέροντος και συγκεκριμένα επειδή δεν έχει κανένα δικαίωμα επί του γεωτεμαχίου, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται το δικαίωμα κυριότητας του Δήμου επ’ αυτού.

Σημειωτέον ότι για την εγκατάσταση της μονάδας αφαλάτωσης «τρέχουν» προθεσμίες υπαγωγής του έργου σε επιδοτούμενο πρόγραμμα, ενώ ο δημότης αδικαιολόγητα δημιουργεί προσκόμματα στην υλοποίηση του έργου. Τέτοιες προσπάθειες παρεμπόδισης της εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης, υπονομέυουν ευθέως το δημόσιο συμφέρον και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Στη συνέχεια και αφού επιβεβαιώνονται από τις αρμόδιες Αρχές τα δικαιώματα του Δήμου στο γεωτεμάχιο, διαπιστώνεται διάρρηξη της κλειδαριάς του οικίσκου του αντλιοστασίου και παράνομη τοποθέτηση εντός αυτού ξένων πραγμάτων. Ασκώντας νόμιμο δικαίωμα τα όργανα του Δήμου, απελευθερώνουν τον οικίσκο από την παράνομη κατάληψη. Εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται ο δημότης και επιτίθεται στον Δήμαρχο με ύβρεις, απειλές και σωματική βία προκαλώντας του τραυματισμό.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο δημότης για να αποφύγει την αυτόφωρη διαδικασία στη υποβληθείσα μήνυση του Δημάρχου, παρουσιάζεται ως θύμα. Παράλληλα με τρόπο που προκαλεί θλίψη και προβληματισμό, επιδιώκεται απο ορισμένους αιρετούς και μή η αντιστροφή της πραγματικότητας, προβάλλοντας ψευδείς ισχυρισμούς περί δήθεν παράνομης δράσης του Δήμου. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι αντί να προασπίζονται τα συμφέροντα της κοινωνίας και των δημοτών της Αλοννήσου, επιλέγουν να στηρίζουν παράνομες ενέργειες με αναρτήσεις και δημόσιες τοποθετήσεις που στερούνται θεσμικής υπευθυνότητας.

Αυτή είναι η πραγματικότητα για όποιον βεβαίως θέλει αν την δεί, χωρίς ιδιοτελείς σκέψεις και μικροπολιτικές σκοπιμότητες χαμηλού επιπέδου.

Η Δημοτική Αρχή καλεί όλους τους πολίτες, να ενημερώνονται υπεύθυνα και να αποφεύγουν κάθε απόπειρα παραπληροφόρησης και δημιουργίας τεχνητών εντάσεων.

Ο Δήμος Αλοννήσου, ενεργώντας πάντα στο πλαίσιο του νόμου και υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας, θα συνεχίσει να εργάζεται για την υλοποίηση του έργου της μονάδας αφαλάτωσης, ενός έργου ζωτικής σημασίας για το μέλλον του τόπου.

Η προστασία της δημόσιας περιουσίας, η διασφάλιση του νερού και η κοινωνική ειρήνη δεν μπορούν να υπονομεύονται από προσωπικά συμφέροντα και εξωθεσμικές πρακτικές.

Δηλώνουμε ότι θα παραμείνουμε σταθεροί στην υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος ως θεματοφύλακες του δικαιώματος των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου για παρεχόμενες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.