Χαλκιδική: Έρευνες από το υπουργείο Παιδείας για τον θάνατο του 17χρονου – Στο σχολείο του ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός

Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου μαθητή που υπέστη ανακοπή στο σχολείο του στη Χαλκιδική, και άφησε την τελευταία του ανάσα σήμερα (20.09.2026) ξεκίνησε το υπουργείο Παιδείας. Με ανακοίνωσή του γνωστοποίησε πως από τη Δευτέρα, κλιμάκιο του υπουργείου συνοδεία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών θα επισκεφθούν το σχολείο, σε μία προσπάθεια να σταθούν δίπλα στους συμμαθητές και τους φίλους του που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

Η τραγωδία συνέβη την Παρασκευή στο σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όταν ο 17χρονος ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε, παθαίνοντας ανακοπή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Εν τέλει σήμερα ο μαθητής άφησε την τελευταία του πνοή, σκορπίζοντας τον θρήνο στους γονείς και τους συμμαθητές του.

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Το υπουργείο Παιδείας, στην ανακοίνωση που δημοσίευσε, εξέφρασε τα συλλυπητήρια της ηγεσίας στην οικογένεια του 17χρονου, διαβεβαιώνοντας την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Παράλληλα περιέγραψε όλα τα βήματα που έγιναν από την σχολική κοινότητα, μέχρι ο μαθητής να διακομισθεί στο νοσοκομείο. Αναφέρθηκε πως με το που ο 17χρονος κατέρρευσε, προσωπικό του σχολείου προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ και χρησιμοποιήσαν τον απινιδωτή.

«Από την πρώτη στιγμή του περιστατικού, το σχολείο κινητοποιήθηκε άμεσα. Στον μαθητή παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ το προσωπικό της σχολικής μονάδας ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και γιατρό της περιοχής. Ακολούθησε η προσπάθεια Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και η χρήση απινιδωτή, μέχρι την ανάληψη της αντιμετώπισης του περιστατικού από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες», αναφέρεται ακριβώς.

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«Παράλληλα, από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού και τη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων στοιχείων».

Όπως τονίζεται, σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή, προτεραιότητα του υπουργείου είναι και η στήριξη της σχολικής κοινότητας. Για αυτόν τον λόγο, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς και συνολικά τη σχολική κοινότητα.

Επίσης αύριο θα υπάρχει παρουσία στελεχών του υπουργείου Παιδείας στο σχολείο, τόσο για τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και για την παρακολούθηση της διερεύνησης του περιστατικού.

«Η σκέψη όλων μας βρίσκεται στην οικογένεια του 17χρονου, στους φίλους και στους συμμαθητές του, καθώς και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου που βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτήν την τραγική απώλεια», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.