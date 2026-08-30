Ελλάδα

Αμμουδιά Πρέβεζας: Η πανέμορφη παραλία στις εκβολές του Αχέροντα

Οι εκβολές του Αχέροντα σχηματίζουν ένα ιδιαίτερο τοπίο, ενώ το καταπράσινο ακρωτήριο και το βαθύ μπλε του Ιονίου δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει εξωτικό προορισμό
Αμμουδιά Πρέβεζας: Η πανέμορφη παραλία στις εκβολές του Αχέροντα
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Η παραλία Αμμούδια στην Πρέβεζα είναι μία από τις ομορφότερες και πιο φιλικές προς τις οικογένειες παραλίες της ιονικής ακτής της Ελλάδας. Η εκτεταμένη χρυσή αμμουδιά της, τα ρηχά τιρκουάζ νερά και το μοναδικό τοπίο όπου ο θρυλικός ποταμός Αχέροντας συναντά το Ιόνιο Πέλαγος δημιουργούν ένα τοπίο που κόβει την ανάσα, το οποίο είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό όταν το παρατηρεί κανείς από ψηλά.

Η Αμμούδια στην Πρέβεζα είναι ο ιδανικός προορισμός για επισκέπτες που αναζητούν χαλάρωση, φυσική ομορφιά και εύκολη πρόσβαση, ενώ ο κοντινός ποταμός Αχέροντας προσφέρει ευκαιρίες για εξερεύνηση σε μία από τις πιο μυθικές και γραφικές τοποθεσίες της Ελλάδας.

Συνδυάζοντας κρυστάλλινα νερά, εκπληκτικό τοπίο και πλούσια ιστορία, η Αμμούδια υπόσχεται μια αξέχαστη καλοκαιρινή εμπειρία.

Από ψηλά, η εικόνα της παραλίας είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Οι εκβολές του Αχέροντα σχηματίζουν ένα ιδιαίτερο τοπίο, ενώ το καταπράσινο ακρωτήριο και το βαθύ μπλε του Ιονίου δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει εξωτικό προορισμό.

Η Αμμουδιά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ποταμό Αχέροντα, έναν από τους πιο γνωστούς ποταμούς της ελληνικής μυθολογίας. Σύμφωνα με την παράδοση, από εδώ περνούσαν οι ψυχές για να φτάσουν στον Άδη με τη βάρκα του Χάροντα.

Η παραλία είναι οργανωμένη, διαθέτοντας ξαπλώστρες, ομπρέλες, beach bars και ταβέρνες με φρέσκο ψάρι και τοπικές γεύσεις.

Παράλληλα, υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για όσους προτιμούν να απολαύσουν τη θάλασσα με μεγαλύτερη ησυχία. Τα ζεστά, καθαρά νερά και η ήρεμη ατμόσφαιρα κάνουν την Αμμουδιά ιδανικό προορισμό για χαλαρές καλοκαιρινές διακοπές.

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