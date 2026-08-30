Ιός του Δυτικού Νείλου: Τα περισσότερα μολυσμένα κουνούπια έφεραν την έξαρση των κρουσμάτων

Τα επίπεδα κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου εξακολουθούν να είναι υψηλά με τους ειδικούς να εξηγούν γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη έξαρση.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μίλησε στην EΡΤnews για την αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου.

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Το φετινό πρόβλημα δεν φαίνεται να οφείλεται τόσο σε μια μεγάλη αύξηση του συνολικού αριθμού των κουνουπιών, όσο κυρίως στο μεγαλύτερο ποσοστό κουνουπιών που είναι μολυσμένα με τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Εξήγησε μάλιστα ότι η αποτελεσματικότητα των ψεκασμών παρακολουθείται δειγματοληπτικά, μέσω ειδικών παγίδων που τοποθετούν τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες όσο και η Περιφέρεια, προκειμένου να καταγράφεται ο αριθμός των κουνουπιών.

Βάσει των στοιχείων ο αριθμός των κουνουπιών φέτος είναι μόνο ελάχιστα μεγαλύτερος σε σχέση με πέρυσι. Αυτό που έχει αλλάξει σημαντικά, όπως σημείωσε, είναι το ποσοστό των κουνουπιών που φέρουν τον ιό.

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«Πολύ περισσότερα κουνούπια έχουν τον ιό του Δυτικού Νείλου απ’ ό,τι πέρυσι», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι αυτή είναι πιθανότατα η βασική παράμετρος που έχει οδηγήσει στην αύξηση των κρουσμάτων.

Όπως είπε φέτος έχουν γίνει περίπου 30% περισσότεροι ψεκασμοί σε σχέση με πέρυσι, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις παρεμβάσεις καταπολέμησης των κουνουπιών.

Οι τρεις παράγοντες

Η συνολική δυναμική του ιού του Δυτικού Νείλου σύμφωνα με τον Θεόδωρο Βασιλακόπουλο εξαρτάται από τρεις βασικούς παράγοντες:

τον αριθμό των κουνουπιών,

το ποσοστό των κουνουπιών που είναι μολυσμένα,

και την παρουσία άγριων πτηνών, από τα οποία μολύνονται τα κουνούπια.

Ο ίδιος συνέδεσε μάλιστα τις εξάρσεις της νόσου με έναν κύκλο που παρατηρείται ανά αρκετά χρόνια. Όπως είπε, τα κουνούπια μολύνονται από τα άγρια πτηνά και, σύμφωνα με την επιδημιολογική επιτήρηση που πραγματοποιείται από το 2010, παρατηρούνται εξάρσεις περίπου κάθε 7-8 χρόνια.

Όσον αφορά στην Αττική τόνισε ότι φέτος υπήρξαν και ιδιαίτερα ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες για την ανάπτυξη των κουνουπιών: θερμός χειμώνας και υγρή άνοιξη με πολλές βροχές, γεγονός που δημιούργησε περισσότερα σημεία με στάσιμα νερά.

Στους παραπάνω παράγοντες, σύμφωνα με τον κ. Βασιλακόπουλο, προστέθηκε και η αυξημένη παρουσία αποδημητικών πτηνών που περνούν από την Ελλάδα.

Μάλιστα, αναφερόμενος στα φετινά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, σημείωσε ότι οι 19 θάνατοι που έχουν καταγραφεί αφορούν ηλικιωμένους, με τη διάμεση ηλικία των θανόντων να βρίσκεται περίπου στα 75-78 έτη.

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι 124 άνθρωποι που νοσηλεύτηκαν πήραν εξιτήριο και είναι καλά, θέλοντας να καταδείξει ότι η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων που προσβάλλονται από τον ιό τελικά τα καταφέρνει.

Οι περισσότεροι που μολύνονται δεν εμφανίζουν συμπτώματα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο γεγονός ότι η μόλυνση από τον ιό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο ασθενής θα εμφανίσει συμπτώματα.

Όπως ανέφερε, η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνονται δεν αντιλαμβάνεται καν ότι έχει νοσήσει, καθώς δεν εμφανίζει συμπτώματα.

Μόνο ένα μικρό ποσοστό όσων μολύνονται αναπτύσσει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Ωστόσο, όταν αυτές εμφανιστούν, ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης είναι σαφώς μεγαλύτερος στις ευάλωτες ομάδες.

Για τον λόγο αυτό, ο κ. Βασιλακόπουλος συνέστησε όχι πανικό, αλλά εγρήγορση και προληπτική συμπεριφορά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αποφυγή δημιουργίας εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών στους ιδιωτικούς χώρους.

Ο κ. Βασιλακόπουλος έφερε ως παράδειγμα τα πιατάκια κάτω από τις γλάστρες, όπου μπορεί να συγκεντρώνεται νερό, αλλά και άλλες πιθανές εστίες στάσιμου νερού. Όπως τόνισε, δεν πρέπει να παραμένει νερό σε τέτοια σημεία.

Αναφέρθηκε επίσης στις κατοικίες που διαθέτουν βόθρο, επισημαίνοντας την ανάγκη να λαμβάνονται μέτρα προστασίας στα σημεία εξαερισμού, όπως η τοποθέτηση σήτας, ώστε να περιορίζεται η πρόσβαση των κουνουπιών.

«Πρέπει και εμείς σαν πολίτες να δώσουμε τη μάχη», ήταν το μήνυμα που έστειλε.

Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του φαινομένου, ο κ. Βασιλακόπουλος ανέφερε ότι κάθε χρόνο η δραστηριότητα του ιού και των κουνουπιών υποχωρεί προς τα μέσα ή το τέλος Οκτωβρίου.

Ωστόσο, δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τώρα η ακριβής ημερομηνία, καθώς αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες.