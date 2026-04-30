Βέροια: Ζευγάρι τα έκανε «γυαλιά καρφιά» στα γραφεία της ΔΥΠΑ και επιτέθηκε σε υπαλλήλους

Νέο περιστατικό βίας κατά υπαλλήλων σε υπηρεσία όταν ζευγάρι αντέδραση επειδή δεν πληρώθηκε
Γραφείο της ΔΥΠΑ στην Αθήνα / Eurokinissi

Χαμός στα γραφεία της ΔΥΠΑ στη Βέροια το πρωί της Τετάρτης (29.04.2026) όταν ένα ζευγάρι έβρισε και απείλησε τους υπαλλήλους, επειδή δεν είχαν πληρωθεί.

Το ζευγάρι, ένας 60χρονος και μια 58χρονη, πήγε στη ΔΥΠΑ Βέροιας και ζήτησε από τους υπαλλήλους να ενημερωθεί για το πότε θα πληρωθεί. Οι υπάλληλοι, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, απάντησαν ότι το ζευγάρι θα πληρωθεί στις 9 Μαΐου. Τότε, το ζευγάρι επικαλέστηκε φίλους και γνωστούς λέγοντας ότι εκείνοι έχουν ήδη πληρωθεί, ενώ αυτοί όχι.

Στη συνέχεια, και ενώ η απάντηση της υπηρεσίας δεν άρεσε στο ζευγάρι, οι ίδιοι ξεκίνησαν να τα σπάνε όλα και να κάνουν γυαλιά-καρφιά τον χώρο και έσπρωχναν υπαλλήλους.

Επίσης, οι υπάλληλοι ανέφεραν ότι το μαινόμενο ζευγάρι έλεγε πως «καλά τους έκανε ο άλλος που μπήκε στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο» σύμφωνα με τη voria.

Οι υπάλληλοι φώναξαν την αστυνομία και το ζευγάρι συνελήφθη. Σήμερα οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα.

Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του 13χρονου που σκοτώθηκε σε δυστύχημα με πατίνι στην Ηλεία - «Καλό παράδεισο άγγελέ μου»
Η άτυχη μητέρα, που δεν μπορεί να πιστέψει το άσχημο παιχνίδι που της επιφύλαξε η μοίρα, προσπαθεί με δάκρυα στα μάτια να βρει το κουράγιο για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της Κωνσταντίνο
Ηλεία: Η ανάρτηση της μητέρας του 13χρονου που σκοτώθηκε σε δυστύχημα με πατίνι – «Καλό παράδεισο άγγελέ μου» 13
«Τα παιδιά βγαίνουν στους δρόμους με τα πατίνια χωρίς να ξέρουν τους κανόνες για την οδική ασφάλεια» λένε οι ειδικοί - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ
«Πρέπει να υπάρχει έλεγχος στους δρόμους, καθώς δεν μπορούν να κινούνται ανεξέλεγκτα και όλοι οφείλουν να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» λέει στο newsit.gr o πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτικών Δυτικής Αττικής
Ηλεκτρικά πατίνια 6
