Πατίνια: «Τα παιδιά βγαίνουν στους δρόμους χωρίς να ξέρουν τους κανόνες για την οδική ασφάλεια» λένε οι ειδικοί – Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

Με έναν 13χρονο να χάνει την ζωή του μετά από σύγκρουση με πατίνι στην Ηλεία και με το ένα περιστατικό μετά το άλλο να καταγράφονται σε ολόκληρη την Ελλάδα τίθεται το ζήτημα για το εάν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας; Τι προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας; Πότε μπορεί να νοικιάσει κάποιος ένα πατίνι και με ποιες προϋποθέσεις;

Μια λύση για πιο γρήγορες μετακινήσεις βλέπουν οι έφηβοι στα πατίνια καθώς μπορούν να φτάσουν εκεί που θέλουν σε χρόνο πολύ μικρότερο από ότι αν επέλεγαν πεζοί. Πολλές φορές μάλιστα, δεν τηρούνται και τα δέοντα, με αποτέλεσμα να γίνονται ατυχήματα, ακόμα και δυστυχήματα, όπως το θλιβερό περιστατικό με τον 13χρονο στην Ηλεία. Τόσο στην Αθήνα όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα βλέπουμε τα πατίνια με όλο και πιο έντονη παρουσία χωρίς όμως οι αναβάτες τους να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, υπάρχουν δύο κατηγορίες στα πατίνια, αυτά που φτάνουν ταχύτητα έως 6 χιλιόμετρα την ώρα και αυτά που τρέχουν έως 25 χιλιόμετρα. Τα πρώτα θεωρούνται «πεζοί», τα δεύτερα «ποδήλατα».

Θα πρέπει να κινούνται στο δεξί μέρος του δρόμου. Αν υπάρχει ποδηλατόδρομος, θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον ποδηλατόδρομο και δεν επιτρέπεται να πάνε σε δρόμους όπου αναπτύσσονται ταχύτητες πάνω από 50.

Οι αναβάτες των πατινιών δεν επιτρέπεται να φορούν ακουστικά, πρέπει να έχουν τα χέρια στο τιμόνι και δεν επιτρέπεται να έχουν «συνεπιβάτη» πάνω στο πατίνι.

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ, πατίνι μπορούν να οδηγούν ανήλικοι, τουλάχιστον 12 ετών αυτά που κινούνται με ταχύτητα έως 6 χιλιόμετρα και τουλάχιστον 15 ετών για αυτά που μπορούν να κινούνται μέχρι με 25 χιλιόμετρα την ώρα.

Στη Γαλλία γίνεται προσπάθεια για περιορισμό του φαινομένου των πατινιών, καθώς στο Παρίσι έχουν απαγορευτεί τα ενοικιαζόμενα, ενώ στη Γερμανία δεν επιτρέπεται να μπαίνουν σε μέσα μαζικής μεταφοράς σε κάποιες πόλεις.

«Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να κινούνται ανεξέλεγκτα»

«Οι γονείς παίρνουν ένα πατίνι στα παιδιά και το παιδί βγαίνει στον δρόμο χωρίς να ξέρει τους στοιχειώδεις κανόνες για την οδική ασφάλεια, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να κινούνται ανεξέλεγκτα», αναφέρει ο Νίκος Γρεντζέλος, πρόεδρος Σωματείου Εκπαιδευτών Δυτικής Αττικής.

«Δεν υπάρχει εκπαίδευση. Οι γονείς παίρνουν ένα πατίνι στα παιδιά και αυτά βγαίνουν στον δρόμο χωρίς να γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας, ούτε πού πρέπει να κινούνται και ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους. Χρειάζεται τουλάχιστον στοιχειώδης εκπαίδευση, αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση, γιατί ένα πατίνι που κινείται με 25 χιλιόμετρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή μεγάλες ζημιές. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος στους δρόμους, καθώς δεν μπορούν να κινούνται ανεξέλεγκτα και όλοι οφείλουν να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», τονίζει.

«Μερικοί μάλιστα δεν διστάζουν να πειράζουν τα πατίνια για να αναπτύξουν μεγαλύτερη ταχύτητα. Οι γονείς έχουν ευθύνη να μάθουν στα παιδιά τους τα βασικά: να φορούν κράνος, να κινούνται στη σωστή πλευρά του δρόμου, να μην χρησιμοποιούν ακουστικά και να μην μεταφέρουν δεύτερο άτομο. Ο νόμος προβλέπει ηλικίες από 12 ετών για πατίνια έως 6 χλμ./ώρα και από 15 ετών για πατίνια έως 25 χλμ./ώρα», επισημαίνει.

«Παράλληλα, τα πειραγμένα πατίνια που αναπτύσσουν πολύ μεγάλες ταχύτητες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα με τις ταχύτητες να αγγίζουν και τα 100 χιλιόμετρα, απαγορεύονται αυστηρά και πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι από τις αρχές για την αποτροπή τους», συμπληρώνει ο Νίκος Γρεντζέλος.

Τι συμβαίνει με την ενοικίαση

Για να νοικιάσει κάποιος ηλεκτρικό πατίνι στην Ελλάδα, θα πρέπει αρχικά να είναι τουλάχιστον 18 ετών, να διαθέτει κινητό τηλέφωνο με την αντίστοιχη εφαρμογή και τραπεζική κάρτα για την πληρωμή, αποδεχόμενος παράλληλα τους όρους χρήσης.

Κατά τη χρήση του πατινιού, ο οδηγός οφείλει να τηρεί τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να κινείται στο δεξί μέρος του δρόμου ή σε ποδηλατόδρομο, να μην ξεπερνά τα 25 χιλιόμετρα την ώρα και να αποφεύγει παραβάσεις όπως το δικάβαλο, τα ακουστικά ή τη χρήση κινητού.

Παράλληλα, συστήνεται έντονα η χρήση κράνους και η τήρηση βασικών μέτρων ασφάλειας, καθώς η ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος βαραίνει τον ίδιο τον οδηγό, ενώ η έλλειψη ελέγχων και εκπαίδευσης καθιστά την ασφαλή χρήση ακόμη πιο κρίσιμη.

Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις

Σε περίπτωση παραβάσεων προβλέπονται πρόστιμα, που μπορεί να φτάσουν ενδεικτικά τα 40 έως 100 ευρώ (π.χ. για δικάβαλο, χρήση ακουστικών ή παραβίαση κανόνων κυκλοφορίας), ενώ η ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος βαραίνει αποκλειστικά τον οδηγό.

Επιπλέον, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους υψηλής ταχύτητας άνω των 50 χλμ./ώρα και η χρήση πειραγμένων πατινιών που αναπτύσσουν μεγαλύτερες ταχύτητες, με τις αρχές να μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις.

Συνολικά, η ασφαλής χρήση προϋποθέτει γνώση κανόνων, υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή, καθώς η έλλειψη εκπαίδευσης και ελέγχων αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.