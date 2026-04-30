Καβάλα: «Μαϊμού» λογιστής εξαπάτησε ηλικιωμένο – Του πήρε 138.000€

Απατεώνας λογιστής κατάφερε να εξαπατήσει έναν ηλικιωμένο και να του παραδώσει 138.000 ευρώ, στην Καβάλα.

Ο απατεώνας τηλεφώνησε στον 83χρονο και προσποιήθηκε τον λογιστή, σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29.04.2026).

Κατά την καταγγελία, ο δράστης έπεισε τον ηλικιωμένο στο τηλεφώνημα, να του παραδώσει 138.000 ευρώ, σύμφωνα με το npress.

Η παράδοση έγινε κοντά στο σπίτι του 83χρονου με τους δράστες να εξαφανίζονται προς άγνωστη κατεύθυνση και να αναζητούνται.