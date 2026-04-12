Ανάσταση με τα ΜΑΤ στον Νέο Κόσμο – Μπλόκο στο «έθιμο» με τις μολότοφ, 3 συλλήψεις

Ανάσταση με ισχυρή παρουσία ΜΑΤ και όχι βαρελότα και βόμβες μολότοφ, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, έκαναν φέτος οι πιστοί στον ιερό ναό της Ανάληψης στον Νέο Κόσμο.

Από νωρίς το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (11.4.26), πέριξ της Λαγουμιτζή είχαν ακροβολιστεί αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες, κάνοντας ελέγχους σε σακίδια. Η εικόνα ήταν τελείως ασυνήθιστη, καθώς ανάμεσα στους πιστούς κυκλοφορούσαν διμοιρίες των ΜΑΤ και υπήρχαν σταθμευμένα περιπολικά.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, κατά τους ελέγχους πραγματοποιήθηκαν εντοπίστηκαν σακίδια με μολότοφ και έγιναν επτά προσαγωγές εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Αυτή τη φορά, το «Χριστός Ανέστη», συνοδεύτηκε μόνο από φωτοβολίδες στον ουρανό και ελάχιστες, μικρές κροτίδες.