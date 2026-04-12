Ανάσταση χωρίς μολότοφ στον Νέο Κόσμο: «Ίδιος δρόμος, άλλη πραγματικότητα», λέει η ΕΛΑΣ

Η εικόνα που επικράτησε φέτος το βράδυ της Ανάστασης στον Νέο Κόσμο ήταν αισθητά διαφορετική σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς οι αρχές προχώρησαν σε οργανωμένη επιχείρηση για την αποτροπή επικίνδυνων φαινομένων. Το γνωστό «έθιμο» με τις μολότοφ και τις κροτίδες δεν κυριάρχησε, δημιουργώντας ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Στον Νέο Κόσμο, όπου στο παρελθόν οι μολότοφ αποτελούσαν σχεδόν αναμενόμενο στοιχείο της βραδιάς, φέτος επικράτησε ηρεμία και τάξη. Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων και ο συντονισμός των ενεργειών τους συνέβαλαν καθοριστικά στο να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις, όπως είχε προαναγγείλει η ΕΛΑΣ.

Με ανάρτησή της στα social media, η Ελληνική Αστυνομία σχολίασε τη νέα αυτή πραγματικότητα, υπογραμμίζοντας τη διαφορά με το παρελθόν. «Ίδιος δρόμος. Άλλη πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Ίδιος δρόμος. Άλλη πραγματικότητα.

Σταθερά, με σχέδιο και αποτελεσματικότητα, οι Υπηρεσίες της ΓΑΔΑ επιστρέφουν στους πολίτες ό,τι τους ανήκει».

Παράλληλα, τόνισε ότι με σταθερότητα, σχέδιο και αποτελεσματικότητα, οι Υπηρεσίες της ΓΑΔΑ εργάζονται ώστε να επιστρέφουν στους πολίτες τον δημόσιο χώρο που τους ανήκει, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας στην καθημερινότητά τους.

Φέτος, στον Νέο Κόσμο, η στιγμή του «Χριστός Ανέστη» κύλησε σε σαφώς πιο ήρεμο κλίμα, με τις φωτοβολίδες να δίνουν τον τόνο φωτίζοντας τον ουρανό και μόνο λίγες, μικρής έντασης κροτίδες να ακούγονται στην περιοχή.

Το συγκεκριμένο «έθιμο», που έκανε την εμφάνισή του το 2011 από άγνωστα άτομα, είχε συνδεθεί τα προηγούμενα χρόνια με τη ρίψη κροτίδων, βεγγαλικών και ακόμη και μολότοφ στον δρόμο μπροστά από την εκκλησία της Αναλήψεως, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες.