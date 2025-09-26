Ανατροπή με τα αίτια θανάτου της Μαρίσσας Λαιμού – Σήψη δείχνει η ιαστροδικαστική εξέταση

Συνέχεια έχει το θρίλερ με τον ξαφνικό θάνατο της γόνου εφοπλιστικής οικογένειας, Μαρίσσας Λαιμού, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο, ενώ ακόμη έρχονται νέα στοιχεία για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο την 30χρονη γυναίκα.

Όπως αποκαλύπτει η εκπομπή Live News η Μαρίσσα Λαιμού, φαίνεται να έχασε τη ζωή της από σήψη που προκλήθηκε από το τσίμπημα εντόμου, με τους γονείς της κοπέλας να προσπαθούν μέσα στην οδύνη τους να ρίξουν φως στα αίτια θανάτιου της κόρης τους και πιθανά ιατρικά λάθη που έκανε το νοσοκομείο στο Λονδίνο.

Η 30χρονη Μαρίσσα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της οικογένειας στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου, από την οικιακή βοηθό, με τον γολγοθά της οικογένειας να συνεχίζεται για ημέρες καθώς μολις εχθές Πέμπτη 25.09.2025, ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για φονικό, τοξικό τσίμπημα εντόμου που στοίχισε τη ζωή της κοπέλας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ότι το τσίμπιμα άνοιξε μια πύλη εισόδου στο δέρμα και πιθανόν σύμφωνα με τον βρετανό ιατροδικαστή, η κοπέλα μολύνθηκε απο στρεπτόκοκκο Β. Μάλιστα το ίδιο ρεπορταζ αναφέρει πως στην Μαρίσσα ίσως δόθηκε λάθος αντιβιωτικό.

Ο ιατροδικαστής είχε κάνει μία πρώτη εκτίμηση της αιτίας θανάτου, αναφέρει στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Live News και συνεχίζει λέγοντας ότι το μικρό τσίμπημα, που τραυμάτισε το δέρμα, έγινε μία μικρή πύλη εισόδου που μάλιστα αν αποικιστεί από στρεπτόκοκκο, μπορεί να γίνει σημείο λοίμωξης.

Πιθανολογείται ότι το τσίμπημα (π.χ. κουνούπι, αράχνη) τραυμάτισε το δέρμα και δημιούργησε μια μικρή πύλη εισόδου. Αν το δέρμα μάλιστα αποικίζεται από στρεπτόκοκκο, το μικρό αυτό τραύμα μπορεί να γίνει σημείο λοίμωξης. Αν το μικρόβιο εξαπλωθεί στο αίμα μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή τοξική αντίδραση. Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν η Μαρίσσα μολύνθηκε από στρεπτόκοκκο Β’ αλλά είναι μια πιθανότητα που εξετάζεται σοβαρά.

O Βρετανός ιατροδικαστής το θεωρεί πολύ πιθανό ζητώντας όμως περισσότερο χρόνο για να καταλήξει εάν πρόκειται για στρεπτόκοκκο β. Ένας νέος κύκλος πιο εξειδικευμένων εξετάσεων έχει μόλις αρχίσει, ώστε να διαπιστωθεί από τι τελικά έφυγε αυτή η νεαρή γυναίκα.

«Σήμερα περιμένουμε να μας ενημερώσουν εγγράφως. Μας είπαν ότι μάλλον από το τσίμπημα, από τις δύο τρυπούλες που δημιουργήθηκαν έγινε η μόλυνση, μπήκε στο αίμα και η Μαρίσσα μας μολύνθηκε από στρεπτόκοκκο Β’. Θέλουν να κάνουν και άλλες εξετάσεις στο αίμα για να είναι σίγουροι. Το κρίσιμο είναι να δούμε αν η αντιβίωση που της έδωσαν έκαναν για στρεπτόκοκκο Β», αναφέρεται από το περιβάλλον της Μαρίσσας Λαιμού.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Live News, το φάρμακο που της έδωσαν ήταν το -co-amoxiclav, είναι η αμοξιλλίνη. Είναι αντιβιοτικό φάρμακο που χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση μολύνσεων από βακτηρίδια, όπως είναι η ωτίτιδα, η στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα, η πνευμονία, δερματικές μολύνσεις.

Οι οικογένεια, είναι οργισμένη με το περιστατικό και μίλησε στην Daily Mail με σκληρά λόγια για τις πρωτοφανείς καθυστερήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. «Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και πρωτοφανές. Παίζουν με τον πόνο μας. Ήταν φρικτό. Είχαμε την τραγωδία, χάσαμε τη Μαρίσσα και έχει πάρει πολύ χρόνο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι’ αυτό. Δεν ξέρω πραγματικά πώς λειτουργούν εδώ. Είμαστε εξοργισμένοι, δεν υπάρχουν λόγια. Η μητέρα της Μαρίσσας έχασε το παιδί της και δεν μπορεί να βρει απαντήσεις», είπε χαρακτηριστικά στενός συγγενής της οικογένειας.

Η τραγωδία, ήρθε λίγο μετά την περιπέτεια της Μαρίσσας Λαιμού η οποία τους προηγούμενους μήνες είχε δώσει μία γενναία μάχη με τον καρκίνο και είχε βγει νικήτρια.

Αυτό που δεν μπορούν να χωνέψουν οι δικοί της είναι πως λίγο πριν τον θάνατό της, η γυναίκα είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο σε ένα από τα πιο γνωστά νοσοκομεία του Λονδίνου, καθώς είχε εκδηλώσει ανησυχητικά συμπτώματα, όπως υψηλό πυρετό, ζάλη και φαγούρα. Παρά την κατάσταση της υγείας της, πήρε τελικά εξιτήριο, με τραγική κατάληξη να πεθάνει στο σπίτι της λίγο αργότερα.

Οι γονείς της κοπέλας, Μπέσσυ και Διαμαντής Λαιμός, κινούν όλες τις διαδικασίες για να βρουν την αλήθεια και να τιμωρηθούν οι ένοχοι για τον θάνατο της κόρης τους.