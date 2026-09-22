Δίκη για τα Τέμπη: Καταθέτει η Μαρία Καρυστιανού – Αίτημα να εξεταστεί το κινητό του βοηθού μηχανοδηγού

Με την κατάθεση της Μαρίας Καρυστιανού και της οικογένειας του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Νικόλαου Ναλμπάντη, συνεχίζεται και η σήμερα (22.09.2026) η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η Μαρία Καρυστιανού έχει ήδη αναφερθεί στην πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε από τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη αλλά και για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος. Ταυτόχρονα υποβλήθηκε αίτημα για έλεγχο του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του Νικολάου Ναλμπάντη για να διαπιστωθεί αν υπήρξαν αναπάντητες κλήσεις προς τον σταθμάρχη ή άλλα πρόσωπα μετά την αναχώρηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας και πριν τη σύγκρουση στα Τέμπη. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά κρίσιμο στοιχείο που θα παίξει σημαντικό ρόλο στη δίκη για το δυστύχημα.

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Ο νονός του μηχανοδηγού κατέθεσε πως το κινητό παραδόθηκε από την αστυνομία στην αρραβωνιαστικιά του λίγες ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα. Συμπλήρωσε, δε, πως ο Νικόλαος Ναλμπάντης τούς είχε εκφράσει τον φόβο του για την εργασία του στον σιδηρόδρομο αφού ολοκλήρωσε τη θεωρητική εκπαίδευσή του και ξεκίνησε δρομολόγια ως εκπαιδευόμενος.

«Υπήρξε πλήρης αναντιστοιχία αυτών που διδάχτηκε με την πραγματικότητα. Μας μιλούσε με ανησυχία για την κατάσταση στον σιδηρόδρομο. Μας έλεγε “θα το δω να έρχεται από απέναντι και θα πηδήξω. Θα γίνει κάτι μεγάλο και θα προσπαθήσουν να κατηγορήσουν τους μηχανοδηγούς”», ανέφερε ο μάρτυρας, προσθέτοντας πως υπάρχει ένα «κλίμα τρομοκρατίας» στους συναδέλφους του για να μη μιλούν για συστήματα ασφάλειας.

Κατονόμασε, συγκεκριμένα, υψηλόβαθμο τότε υπάλληλο της Hellenic Train στη Λάρισα, ο οποίος του είπε ότι άκουσε ο ίδιος τον μηχανοδηγό της επιβατικής αμαξοστοιχίας να προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον σταθμάρχη, ωστόσο όταν του ζήτησε να καταθέσει στον εφέτη ανακριτή τον απέφυγε.

Η οικογένεια του μηχανοδηγού υπέβαλε επίσης αίτημα να κληθούν να καταθέσουν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για τη δημόσια δήλωσή του λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα «αν ο Καραμανλής έλεγε ότι υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας, δεν θα έμπαινε άνθρωπος σε τρένο», και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ως πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής για το σιδηροδρομικό δυστύχημα.